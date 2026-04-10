TRỰC TIẾP Trực tiếp Argentina vs Burkina Faso: Argentina nới rộng cách biệt 6-0 Argentina bước vào trận đấu tại Estadio Monumental với phong độ toàn thắng 5 trận gần nhất, tạo nên thử thách cực lớn cho Burkina Faso đang thi đấu thất thường.

Argentina 6 - 0 Burkina Faso Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Argentina 6 - 0 Burkina Faso.

87' Thay người Phút 87' (Burkina Faso): S. Tietietta vào sân thay C. B. Doumbia.

86' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 77% - 23% Burkina Faso, dứt điểm 25 - 3 (trúng đích 14 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 1 - 9.

79' Thay người Phút 79' (Argentina): G. Rulli vào sân thay E. Martinez.

76' Thay người Phút 76' (Burkina Faso): R. Sanou vào sân thay P. Ouattara.

74' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 77% - 23% Burkina Faso, dứt điểm 23 - 2 (trúng đích 14 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 9.

69' Thay người Phút 69' (Argentina): V. Barco vào sân thay A. Mac Allister.

69' Thay người Phút 69' (Argentina): S. Castro vào sân thay L. Martinez.

64' Thay người Phút 64' (Argentina): G. Simeone vào sân thay A. Giay.

63' Thay người Phút 63' (Argentina): N. Gonzalez vào sân thay F. Medina.

62' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 75% - 25% Burkina Faso, dứt điểm 20 - 2 (trúng đích 11 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 0 - 7.

58' Thay người Phút 58' (Burkina Faso): M. Coulibaly vào sân thay M. Diallo.

58' Thay người Phút 58' (Burkina Faso): M. Ky vào sân thay H. Ouedraogo.

58' Thay người Phút 58' (Burkina Faso): O. Camara vào sân thay J. Diarra.

57' BÀN THẮNG! Argentina (6-0) Phút 57': F. Mastantuono (Argentina) lập công (kiến tạo: L. Martinez). Tỷ số: 6 - 0.

50' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 74% - 26% Burkina Faso, dứt điểm 16 - 2 (trúng đích 10 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 6.

46' Thay người Phút 46' (Argentina): M. Soule vào sân thay N. Paz.

46' Thay người Phút 46' (Argentina): L. Flores vào sân thay G. Prestianni.

46' Thay người Phút 46' (Argentina): T. Palacios vào sân thay L. Martinez.

46' Thay người Phút 46' (Argentina): L. Balerdi vào sân thay C. Romero.

46' Thay người Phút 46' (Argentina): F. Mastantuono vào sân thay J. Alvarez.

46' Thay người Phút 46' (Burkina Faso): A. Kone vào sân thay A. Kante.

46' Thay người Phút 46' (Burkina Faso): M. Zongo vào sân thay D. Kam.

46' Thay người Phút 46' (Burkina Faso): F. Barro vào sân thay D. Cyril.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 5 - 0.

37' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 77% - 23% Burkina Faso, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 3.

36' BÀN THẮNG! Argentina (5-0) Phút 36': J. Alvarez (Argentina) lập công (kiến tạo: G. Prestianni). Tỷ số: 5 - 0.

35' BÀN THẮNG! Argentina (4-0) Phút 35': N. Paz (Argentina) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

25' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 84% - 16% Burkina Faso, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 3 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

13' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 87% - 13% Burkina Faso, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

12' BÀN THẮNG! Argentina (3-0) Phút 12': G. Prestianni (Argentina) lập công (kiến tạo: L. Martinez). Tỷ số: 3 - 0.

8' BÀN THẮNG! Argentina (2-0) Phút 8': M. Diallo (Burkina Faso) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 0.

4' Hỏng phạt đền Phút 4': L. Martinez (Argentina) sút hỏng phạt đền.

4' BÀN THẮNG! Argentina (1-0) Phút 4': L. Martinez (Argentina) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

3' Thẻ vàng Phút 3': M. Diallo (Burkina Faso) nhận thẻ vàng (Tripping).

0' Trận đấu bắt đầu Argentina tiếp đón Burkina Faso.

Cập nhật lúc 08:56 04/10/2026

Argentina Thống kê Burkina Faso 77% Kiểm soát bóng 23% 25 Dứt điểm 3 14 Trúng đích 1 6 Phạt góc 0 9 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 9

Argentina sẽ có cuộc chạm trán với Burkina Faso vào lúc 07:00 ngày 04/10/2026 trên sân vận động Estadio Monumental. Được thi đấu trên thánh địa quen thuộc cùng đà hưng phấn cao độ, đại diện bóng đá Nam Mỹ đang sở hữu những ưu thế vượt trội để triển khai lối chơi và kiểm soát trận đấu theo ý muốn.

Điểm tựa Estadio Monumental và mạch toàn thắng ấn tượng

Lợi thế sân nhà luôn mang lại động lực to lớn cho Argentina, và việc được thi đấu tại Estadio Monumental tiếp tục là bệ phóng vững chắc cho đội bóng này. Sự cuồng nhiệt từ các khán đài luôn tiếp thêm nguồn năng lượng để đội chủ nhà áp đặt nhịp độ chơi bóng ngay từ những phút đầu tiên.

Phong độ gần đây của Argentina đang ở mức lý tưởng khi họ giành trọn vẹn 5 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi phong độ này phản ánh sự vận hành trơn tru giữa các tuyến, tính kỷ luật trong lối chơi cùng khả năng định đoạt cục diện hiệu quả. Đội chủ nhà luôn biết cách duy trì quyền kiểm soát bóng chặt chẽ và chuyển hóa các cơ hội tấn công thành lợi thế cụ thể.

Thử thách bản lĩnh dành cho Burkina Faso

Ở phía bên kia chiến tuyến, Burkina Faso phải đối mặt với một chuyến hành quân đầy chông gai. Đại diện châu Phi thể hiện sự bất ổn về mặt phong độ trong thời gian gần đây khi chỉ có được 1 trận thắng, hòa 2 trận và để thua 1 trận sau 4 trận ra sân gần nhất.

Sự thiếu ổn định về mặt kết quả cho thấy Burkina Faso thường gặp khó khăn trong việc duy trì cường độ thi đấu suốt 90 phút. Khi phải chịu sức ép lớn trên sân khách, tính liên kết trong lối chơi của họ dễ bị suy giảm. Để có thể đứng vững trước sức tấn công từ đối thủ, đại diện châu Phi buộc phải ưu tiên tính kỷ luật, tổ chức hàng thủ nhiều lớp và kiên nhẫn chờ đợi sơ hở.

Thế trận chủ động nghiêng về đội chủ nhà

Với tương quan phong độ và lợi thế địa lý hiện tại, thế trận nhiều khả năng sẽ chứng kiến Argentina chủ động cầm bóng và kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Sự tự tin từ chuỗi 5 trận toàn thắng giúp đội chủ nhà có đủ cơ sở để dồn ép đối phương về phần sân nhà.

Trong khi đó, Burkina Faso nhiều khả năng phải thiết lập khối đội hình phòng ngự lùi sâu nhằm hạn chế không gian khai thác của đối phương. Tuy nhiên, trước sức ép liên hồi tại Estadio Monumental, việc giữ cự ly đội hình sẽ là bài toán vô cùng phức tạp đối với đội khách. Dựa trên phong độ thăng hoa cùng lợi thế sân bãi, Argentina đang nắm giữ mọi yếu tố thuận lợi để định đoạt kết quả trận đấu.

Argentina 5 trận gần nhất T B T T T 5 Trận 5-0-0 T-H-B 16 Ghi (TB 3.2) 1 Thủng lưới Burkina Faso 5 trận gần nhất T H H B H 4 Trận 1-2-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới