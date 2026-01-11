Trực tiếp Arouca vs Nacional: Arouca ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Arouca vs Nacional: Arouca ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể01/11/2026 17:46

Arouca đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 17 điểm. Nacional, đội xếp hạng 15, là đối thủ lúc 22h30 ngày 01/11/2026.

Arouca0 - 0NacionalHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 37'Arouca ép sân

    Cầm bóng: Arouca 63% - 37% Nacional, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Arouca ép sân

    Cầm bóng: Arouca 65% - 35% Nacional, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

  • 13'Arouca ép sân

    Cầm bóng: Arouca 73% - 27% Nacional, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Arouca tiếp đón Nacional.

Cập nhật lúc 23:17 01/11/2026

Đội hình chính thức
Arouca
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vítor Severino
Nacional
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV João Henriques
12
de Arruabarrena
28
Tiago Esgaio
15
Javi Sánchez
3
José Fontán
18
O. Lebedenko
6
E. van Ee
21
Mateo Flores
19
A. Trezza
8
T. Fukui
7
N. Djouahra
17
Barbero
1
Renato Bellucci
7
M. Jensen
33
Francisco Gonçalves
38
Zé Vitor
21
W. Kokolo
6
Matheus Dias
8
Miguel Baeza
11
S. Gavriel
15
C. Labidi
12
Song Min-Kyu
29
N. Kader
Dự bị
Arouca
37 Mario Climent10 Pablo Gozálbez14 Lee Hyun-Ju24 B. Mansilla9 F. Mayulu4 Diogo Monteiro23 D. Nandín77 S. Park5 B. Popović
Nacional
99 Pablo Ruan9 A. Obando5 José Gomes13 João Gonçalves14 Ivanildo Fernandes31 D. Dongmo20 Matchoi Djaló10 Daniel Júnior88 Deivison
Cập nhật đội hình lúc 22:02 01/11/2026
AroucaThống kêNacional
63%
Kiểm soát bóng
37%
2
Dứt điểm
3
0
Trúng đích
1
1
Phạt góc
2
1
Phạm lỗi
2
1
Thủ môn cứu thua
0

Arouca đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Nacional lúc 22h30 ngày 01/11/2026 trên sân Estádio Municipal de Arouca. Đội chủ nhà đứng hạng 5 với 17 điểm, trong khi đối thủ mới chỉ có 7 điểm và xếp hạng 15.

Arouca đang ở giai đoạn thăng hoa

Trong 5 trận gần nhất, Arouca thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, ba trận mới nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội bóng đang giữ được nhịp độ tốt đúng vào thời điểm cuộc đua phía trên bảng xếp hạng trở nên căng thẳng.

Chuỗi kết quả này giúp Arouca tích lũy 17 điểm và giữ vị trí thứ 5. Với đội chủ nhà, mỗi trận đấu lúc này đều là cơ hội để bám chắc nhóm đầu bảng.

Nacional mang theo nhiều áp lực

Ở chiều ngược lại, Nacional có phong độ thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận và thua 4. Chiến thắng duy nhất là trận mới nhất, còn bốn trận trước đó đều kết thúc bằng thất bại.

Nacional hiện có 7 điểm, đứng hạng 15 và kém Arouca 10 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ và vị thế giữa hai đội trước giờ bóng lăn.

Thế đối đầu nghiêng về Arouca

Lịch sử gặp nhau cũng ủng hộ chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arouca thắng 4 trận, Nacional thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là xu hướng rõ nét, cho thấy Arouca thường chiếm ưu thế mỗi khi hai đội chạm trán.

Điểm then chốt của trận đấu

Arouca sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà, sự tự tin sau chuỗi ba trận thắng liên tiếp và thế đối đầu thuận lợi để tiếp tục áp sát nhóm dự cúp châu lục. Một khởi đầu tích cực sẽ giúp đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ và gây sức ép lên đối thủ đang thiếu tự tin.

Nacional có động lực để chứng minh họ vẫn có thể cạnh tranh, nhất là khi vừa có chiến thắng ở trận gần nhất sau chuỗi bốn trận thua. Nếu giữ được tinh thần đó, đội khách có thể gây khó khăn cho Arouca. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, rất khó để đánh giá Nacional hơn chủ nhà ở những yếu tố then chốt.

Nhận định

Nhìn chung, Arouca có lợi thế rõ ràng về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu. Nacional vẫn có thể tạo bất ngờ nhờ chiến thắng gần nhất, nhưng đội chủ nhà đang là bên được đánh giá cao hơn trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Arouca · 4 thắng0 hòaNacional · 1 thắng
21/02/2026
Arouca
3 - 0
Nacional
ARO
20/09/2025
Nacional
1 - 2
Arouca
ARO
01/02/2025
Nacional
1 - 2
Arouca
ARO
25/08/2024
Arouca
1 - 0
Nacional
ARO
06/05/2018
Arouca
0 - 1
Nacional
NAC
Arouca
5 trận gần nhất
TTTHB
9
Trận
5-2-2
T-H-B
12
Ghi (TB 1.3)
7
Thủng lưới
Nacional
5 trận gần nhất
TBBBB
9
Trận
2-1-6
T-H-B
10
Ghi (TB 1.1)
18
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto101000+2130TTTTT
2Benfica9711+1822TTBTT
3Sporting CP10631+1221TBTHH
4Santa Clara9531+718BTHTT
5Arouca9522+517TTHBH
6Academico Viseu9522+217TTTTT
14Maritimo9225-108BBHBB
15Nacional9216-87TBBBB
16Rio Ave9216-137BTBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Arouca vs Nacional: Arouca ép sân, chưa có bàn thắng
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