Trực tiếp Arsenal vs Real Betis: Hiệp 2 bắt đầu, Real Betis dẫn 3-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Arsenal vs Real Betis: Hiệp 2 bắt đầu, Real Betis dẫn 3-1

Văn Thể05/08/2026 20:39

Arsenal đối đầu Real Betis tại Aviva Stadium lúc 01h30 ngày 06/08/2026 trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ. Thông tin đội hình và phong độ chưa được công bố.

Arsenal1 - 3Real BetisHiệp 2 — phút 85'
  • 85'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Arsenal 1 - 3 Real Betis.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Arsenal 55 - 45 Real Betis, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 4 - 1.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (): José Antonio Morante vào sân thay Rodrigo Riquelme.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (): Ismeal Kabia vào sân thay Gabriel Martinelli.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (): Ceadach O'Neill vào sân thay Ethan Nwaneri.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (): Brayden Clarke  vào sân thay Gabriel.

  • 73'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 61 - 39 Real Betis, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 4 - 1.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Antony vào sân thay Pablo García.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Junior Firpo vào sân thay Fran García.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Diego Llorente vào sân thay Marc Bartra.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Ife Ibrahim vào sân thay Myles Lewis-Skelly.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Illan Meslier vào sân thay Kepa Arrizabalaga.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Josh Ogunnaike vào sân thay Riccardo Calafiori.

  • 61'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 62 - 38 Real Betis, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 1.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': Marli Salmon () nhận thẻ vàng.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (): Theo Julienne vào sân thay Louie Copley.

  • 49'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 61 - 39 Real Betis, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 1.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Louie Copley vào sân thay Ben White .

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Isco vào sân thay Gnangoro.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Gabriel Jesus vào sân thay Viktor Gyökeres.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Gabriel vào sân thay Piero Hincapié.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Gabriel Martinelli vào sân thay Christos Tzolis.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Reiss Nelson vào sân thay Max Dowman.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Marli Salmon vào sân thay Cristhian Mosquera.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Fábio Vieira vào sân thay Kai Havertz.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

  • 43'BÀN THẮNG! Real Betis (1-3)

    Phút 43': Pablo Fornals () lập công (kiến tạo: Nelson Deossa). Tỷ số: 1 - 3.

  • 37'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 66 - 34 Real Betis, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 32'BÀN THẮNG! Arsenal (1-2)

    Phút 32': Piero Hincapié () lập công (kiến tạo: Christos Tzolis). Tỷ số: 1 - 2.

  • 26'BÀN THẮNG! Real Betis (0-2)

    Phút 26': Nelson Deossa () lập công (kiến tạo: Pablo Fornals). Tỷ số: 0 - 2.

  • 25'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 61 - 39 Real Betis, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 13'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 65 - 35 Real Betis, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 9'BÀN THẮNG! Real Betis (0-1)

    Phút 9': Rodrigo Riquelme () lập công (kiến tạo: Pablo Fornals). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Arsenal tiếp đón Real Betis.

Cập nhật lúc 03:29 06/08/2026

Đội hình chính thức
Arsenal
Sơ đồ 4-3-3
Real Betis
Sơ đồ 4-3-3
13
Kepa Arrizabalaga
4
Ben White
3
Cristhian Mosquera
5
Piero Hincapié
33
Riccardo Calafiori
29
Kai Havertz
49
Myles Lewis-Skelly
22
Ethan Nwaneri
56
Max Dowman
14
Viktor Gyökeres
17
Christos Tzolis
1
Álvaro Valles
2
Héctor Bellerín
5
Marc Bartra
4
Natan
11
Fran García
8
Pablo Fornals
6
Facundo Bernal
34
Gnangoro
17
Rodrigo Riquelme
18
Nelson Deossa
52
Pablo García
Dự bị
Arsenal
6 Gabriel9 Gabriel Jesus11 Gabriel Martinelli21 Fábio Vieira24 Reiss Nelson30 Illan Meslier38 Louie Copley58 Demiane Hesus Agustien71 Andre Harriman-Annous
Real Betis
3 Diego Llorente7 Antony15 Álvaro Fidalgo16 Valentín Gómez19 Cucho Hernández21 Marc Roca22 Isco23 Junior Firpo27 José Antonio Morante
Cập nhật đội hình lúc 00:54 06/08/2026
ArsenalThống kêReal Betis
55%
Kiểm soát bóng
45%
8
Dứt điểm
10
2
Trúng đích
7
2
Phạt góc
2
11
Phạm lỗi
12
4
Việt vị
0
4
Thủ môn cứu thua
1

Arsenal sẽ đối đầu Real Betis trong khuôn khổ Giao hữu CLB tại Aviva Stadium lúc 01h30 ngày 06/08/2026. Đây là trận đấu được xác định ở cấp câu lạc bộ, nhưng những dữ liệu chi tiết về phong độ, lực lượng và mục tiêu chuyên môn của hai đội chưa được cung cấp.

Thông tin trận đấu

Cuộc chạm trán giữa Arsenal và Real Betis diễn ra tại Aviva Stadium. Thời gian thi đấu được ấn định vào 01h30 ngày 06/08/2026.

Phong độ và thế đối đầu

Hiện chưa có số liệu về các trận gần nhất hoặc thành tích đối đầu được công bố. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có ưu thế rõ rệt về phong độ hay đánh giá xu hướng kết quả giữa hai bên.

Lực lượng và chiến thuật

Thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt và sơ đồ chiến thuật chưa được xác nhận. Những yếu tố này sẽ có vai trò quan trọng trong việc định hình cách Arsenal và Real Betis tiếp cận trận đấu.

Nhận định

Với dữ liệu hiện có, trận đấu giữa Arsenal và Real Betis mới chỉ có thể được xác định về cặp đấu, thời gian và địa điểm. Chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá cụ thể về tương quan lực lượng, diễn biến chiến thuật hoặc kết quả chung cuộc.

Arsenal
5 trận gần nhất
THTTT
Real Betis
5 trận gần nhất
TBTHT
Tình hình lực lượng
Arsenal
Jurriën Timber (Groin Injury)
William Saliba (Back Injury)
Real Betis
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Arsenal vs Real Betis: Hiệp 2 bắt đầu, Real Betis dẫn 3-1
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