Trực tiếp Arsenal vs Real Betis: Hiệp 2 bắt đầu, Real Betis dẫn 3-1

TRỰC TIẾPTrực tiếp Arsenal vs Real Betis: Hiệp 2 bắt đầu, Real Betis dẫn 3-1
Arsenal đối đầu Real Betis tại Aviva Stadium lúc 01h30 ngày 06/08/2026 trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ. Thông tin đội hình và phong độ chưa được công bố.
- 85'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Arsenal 1 - 3 Real Betis.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Arsenal 55 - 45 Real Betis, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 4 - 1.
- 85'Thay người
Phút 85' (): José Antonio Morante vào sân thay Rodrigo Riquelme.
- 77'Thay người
Phút 77' (): Ismeal Kabia vào sân thay Gabriel Martinelli.
- 77'Thay người
Phút 77' (): Ceadach O'Neill vào sân thay Ethan Nwaneri.
- 76'Thay người
Phút 76' (): Brayden Clarke vào sân thay Gabriel.
- 73'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 61 - 39 Real Betis, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 4 - 1.
- 73'Thay người
Phút 73' (): Antony vào sân thay Pablo García.
- 73'Thay người
Phút 73' (): Junior Firpo vào sân thay Fran García.
- 73'Thay người
Phút 73' (): Diego Llorente vào sân thay Marc Bartra.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Ife Ibrahim vào sân thay Myles Lewis-Skelly.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Illan Meslier vào sân thay Kepa Arrizabalaga.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Josh Ogunnaike vào sân thay Riccardo Calafiori.
- 61'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 62 - 38 Real Betis, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 1.
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Marli Salmon () nhận thẻ vàng.
- 56'Thay người
Phút 56' (): Theo Julienne vào sân thay Louie Copley.
- 49'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 61 - 39 Real Betis, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 1.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Louie Copley vào sân thay Ben White .
- 46'Thay người
Phút 46' (): Isco vào sân thay Gnangoro.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Gabriel Jesus vào sân thay Viktor Gyökeres.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Gabriel vào sân thay Piero Hincapié.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Gabriel Martinelli vào sân thay Christos Tzolis.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Reiss Nelson vào sân thay Max Dowman.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Marli Salmon vào sân thay Cristhian Mosquera.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Fábio Vieira vào sân thay Kai Havertz.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.
- 43'BÀN THẮNG! Real Betis (1-3)
Phút 43': Pablo Fornals () lập công (kiến tạo: Nelson Deossa). Tỷ số: 1 - 3.
- 37'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 66 - 34 Real Betis, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 1.
- 32'BÀN THẮNG! Arsenal (1-2)
Phút 32': Piero Hincapié () lập công (kiến tạo: Christos Tzolis). Tỷ số: 1 - 2.
- 26'BÀN THẮNG! Real Betis (0-2)
Phút 26': Nelson Deossa () lập công (kiến tạo: Pablo Fornals). Tỷ số: 0 - 2.
- 25'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 61 - 39 Real Betis, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 13'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Arsenal 65 - 35 Real Betis, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 1.
- 9'BÀN THẮNG! Real Betis (0-1)
Phút 9': Rodrigo Riquelme () lập công (kiến tạo: Pablo Fornals). Tỷ số: 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Arsenal tiếp đón Real Betis.
Cập nhật lúc 03:29 06/08/2026
Arsenal sẽ đối đầu Real Betis trong khuôn khổ Giao hữu CLB tại Aviva Stadium lúc 01h30 ngày 06/08/2026. Đây là trận đấu được xác định ở cấp câu lạc bộ, nhưng những dữ liệu chi tiết về phong độ, lực lượng và mục tiêu chuyên môn của hai đội chưa được cung cấp.
Thông tin trận đấu
Cuộc chạm trán giữa Arsenal và Real Betis diễn ra tại Aviva Stadium. Thời gian thi đấu được ấn định vào 01h30 ngày 06/08/2026.
Phong độ và thế đối đầu
Hiện chưa có số liệu về các trận gần nhất hoặc thành tích đối đầu được công bố. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có ưu thế rõ rệt về phong độ hay đánh giá xu hướng kết quả giữa hai bên.
Lực lượng và chiến thuật
Thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt và sơ đồ chiến thuật chưa được xác nhận. Những yếu tố này sẽ có vai trò quan trọng trong việc định hình cách Arsenal và Real Betis tiếp cận trận đấu.
Nhận định
Với dữ liệu hiện có, trận đấu giữa Arsenal và Real Betis mới chỉ có thể được xác định về cặp đấu, thời gian và địa điểm. Chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá cụ thể về tương quan lực lượng, diễn biến chiến thuật hoặc kết quả chung cuộc.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)