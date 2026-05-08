TRỰC TIẾP Trực tiếp Arsenal vs Real Betis: Real Betis mở tỷ số Arsenal đối đầu Real Betis tại Aviva Stadium lúc 01h30 ngày 06/08/2026 trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ. Thông tin đội hình và phong độ chưa được công bố.

Arsenal 0 - 1 Real Betis Hiệp 1 — phút 15' 15' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Arsenal 0 - 1 Real Betis.

13' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 65 - 35 Real Betis, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 1.

9' BÀN THẮNG! Real Betis (0-1) Phút 9': Rodrigo Riquelme () lập công (kiến tạo: Pablo Fornals). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Arsenal tiếp đón Real Betis.

Cập nhật lúc 02:01 06/08/2026

Đội hình chính thức Arsenal Sơ đồ 4-3-3 Real Betis Sơ đồ 4-3-3 13 Kepa Arrizabalaga 4 Ben White 3 Cristhian Mosquera 5 Piero Hincapié 33 Riccardo Calafiori 29 Kai Havertz 49 Myles Lewis-Skelly 22 Ethan Nwaneri 56 Max Dowman 14 Viktor Gyökeres 17 Christos Tzolis 1 Álvaro Valles 2 Héctor Bellerín 5 Marc Bartra 4 Natan 11 Fran García 8 Pablo Fornals 6 Facundo Bernal 34 Gnangoro 17 Rodrigo Riquelme 18 Nelson Deossa 52 Pablo García Dự bị Arsenal 6 Gabriel 9 Gabriel Jesus 11 Gabriel Martinelli 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 30 Illan Meslier 38 Louie Copley 58 Demiane Hesus Agustien 71 Andre Harriman-Annous Real Betis 3 Diego Llorente 7 Antony 15 Álvaro Fidalgo 16 Valentín Gómez 19 Cucho Hernández 21 Marc Roca 22 Isco 23 Junior Firpo 27 José Antonio Morante Cập nhật đội hình lúc 00:54 06/08/2026

Arsenal Thống kê Real Betis 65% Kiểm soát bóng 35% 1 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 2 0 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Arsenal sẽ đối đầu Real Betis trong khuôn khổ Giao hữu CLB tại Aviva Stadium lúc 01h30 ngày 06/08/2026. Đây là trận đấu được xác định ở cấp câu lạc bộ, nhưng những dữ liệu chi tiết về phong độ, lực lượng và mục tiêu chuyên môn của hai đội chưa được cung cấp.

Thông tin trận đấu

Cuộc chạm trán giữa Arsenal và Real Betis diễn ra tại Aviva Stadium. Thời gian thi đấu được ấn định vào 01h30 ngày 06/08/2026.

Phong độ và thế đối đầu

Hiện chưa có số liệu về các trận gần nhất hoặc thành tích đối đầu được công bố. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có ưu thế rõ rệt về phong độ hay đánh giá xu hướng kết quả giữa hai bên.

Lực lượng và chiến thuật

Thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt và sơ đồ chiến thuật chưa được xác nhận. Những yếu tố này sẽ có vai trò quan trọng trong việc định hình cách Arsenal và Real Betis tiếp cận trận đấu.

Nhận định

Với dữ liệu hiện có, trận đấu giữa Arsenal và Real Betis mới chỉ có thể được xác định về cặp đấu, thời gian và địa điểm. Chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá cụ thể về tương quan lực lượng, diễn biến chiến thuật hoặc kết quả chung cuộc.

Arsenal 5 trận gần nhất T H T T T Real Betis 5 trận gần nhất T B T H T

Tình hình lực lượng Arsenal ✚ Jurriën Timber (Groin Injury) ✚ William Saliba (Back Injury) Real Betis Không có thông tin