TRỰC TIẾP Trực tiếp AS Roma vs Cagliari: Hiệp 2 bắt đầu, AS Roma dẫn 2-1 AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Cagliari tại Stadio Olimpico lúc 02h45 ngày 28/10/2026, với vị trí thứ 3 và hơn đối thủ 5 điểm.

AS Roma 2 - 1 Cagliari Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: AS Roma 2 - 1 Cagliari.

79' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 61% - 39% Cagliari, dứt điểm 13 - 15 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 6 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 4 - 3.

76' Thay người Phút 76' (Cagliari): Daniel Maldini vào sân thay Alieu Fadera.

76' Thay người Phút 76' (Cagliari): Joseph Liteta vào sân thay Alessandro Deiola.

76' Thay người Phút 76' (AS Roma): Devyne Rensch vào sân thay Emanuele Lulli.

66' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 61% - 39% Cagliari, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 3.

63' Thay người Phút 63' (Cagliari): Paul Mendy vào sân thay M'Bala Nzola.

56' Thay người Phút 56' (AS Roma): Rodrigo Mora vào sân thay Marten de Roon.

56' Thay người Phút 56' (AS Roma): Donyell Malen vào sân thay Santiago Thomas Castro.

53' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 62% - 38% Cagliari, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

45' Thay người Phút 45' (AS Roma): Wesley Vinícius França Lima vào sân thay Nahuel Molina.

40' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 60% - 40% Cagliari, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.

26' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 65% - 35% Cagliari, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

21' BÀN THẮNG! AS Roma (2-1) Phút 21': Niccolò Pisilli (AS Roma) lập công (kiến tạo: Emanuele Lulli). Tỷ số: 2 - 1.

15' BÀN THẮNG! AS Roma (1-1) Phút 15': Emanuele Lulli (AS Roma) lập công (kiến tạo: Nahuel Molina). Tỷ số: 1 - 1.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: AS Roma 56% - 44% Cagliari, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

10' BÀN THẮNG! Cagliari (0-1) Phút 10': M'Bala Nzola (Cagliari) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

7' VAR Phút 7': Phạt đền được công nhận — Michel Adopo (Cagliari).

0' Trận đấu bắt đầu AS Roma tiếp đón Cagliari.

Cập nhật lúc 04:23 28/10/2026

Đội hình chính thức AS Roma Sơ đồ 3-5-2 · HLV G. Gasperini Cagliari Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV F. Pisacane 95 P. Gollini 23 G. Mancini 5 E. Ndicka 3 Koulierakis 77 E. Lulli 4 B. Cristante 15 M. de Roon 61 N. Pisilli 20 N. Molina 18 M. Soulé 9 S. Castro 1 E. Caprile 2 Zé Pedro 26 Y. Mina 15 J. Rodríguez 28 Y. Sugawara 4 A. Romano 14 A. Deiola 8 M. Adopo 33 A. Obert 39 A. Fadera 18 M'Bala Nzola Dự bị AS Roma 43 Wesley 32 D. Vásquez 2 D. Rensch 14 D. Malen 22 Hermoso 87 D. Ghilardi 63 Alessandro Di Nunzio 70 G. De Marzi 78 Mandjou Camara Cagliari 10 J. Fazzini 19 Y. Trepy 21 Gagliardini 9 Kevin Carlos 22 R. Kofler 27 J. Liteta 70 D. Maldini 79 Y. Massolin 31 P. Mendy Cập nhật đội hình lúc 02:17 28/10/2026

AS Roma Thống kê Cagliari 61% Kiểm soát bóng 39% 13 Dứt điểm 15 5 Trúng đích 5 6 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 3

AS Roma đang có cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Đội bóng thủ đô đang đứng thứ 3 với 18 điểm và tiếp Cagliari trên sân nhà Stadio Olimpico vào lúc 02h45 ngày 28/10/2026. Một kết quả tích cực trước đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng sẽ giúp họ giữ vững nhóm đầu.

AS Roma giữ vị thế ở nhóm đầu bảng

Với 18 điểm, AS Roma đang xếp hạng 3. Vị trí này cho thấy họ là một trong những đội ổn định nhất mùa này và hoàn toàn có cơ sở để nuôi tham vọng áp sát ngôi đầu.

Cagliari đứng thứ 9 với 13 điểm, kém chủ nhà 5 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế. Trận đấu vì thế mang ý nghĩa lớn hơn với đội chủ nhà, vì mỗi điểm số đều ảnh hưởng đến cuộc đua ở nhóm dẫn đầu.

Phong độ: Roma ổn định hơn, Cagliari đang chững lại

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đội bóng thủ đô chưa thua trong trận gần nhất, khi họ cầm hòa đối thủ. Trước đó, họ có hai chiến thắng liên tiếp, rồi một trận thua và một trận hòa ở các lượt cũ hơn. Dù chưa thực sự thăng hoa, Roma vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết để giữ vị trí cao.

Ngược lại, Cagliari đang đi qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận thua nằm ở hai lượt gần đây nhất, còn hai chiến thắng đến từ giai đoạn trước đó. Đội khách đang cần tìm lại cảm giác chiến thắng để không tụt lại trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về AS Roma

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Cagliari thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu gần đây, và đó là lợi thế tâm lý đáng kể khi họ được chơi trên sân nhà.

Tuy vậy, một trận thắng của Cagliari trong chuỗi này nhắc rằng đội khách không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Họ từng làm khó Roma, và hoàn toàn có thể tái hiện điều đó nếu chủ nhà thiếu tập trung.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vai trò đội cửa trên, AS Roma nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu trên sân Stadio Olimpico. Điều quan trọng là họ cần biến lợi thế sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng thành chiến thắng, thay vì để trận đấu kéo dài trong thế giằng co.

Về phía Cagliari, đội khách cần sự kỷ luật để chống lại sức ép từ chủ nhà. Nếu giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu, họ có thể làm trận đấu trở nên khó chịu hơn với đối thủ. Với phong độ chưa ổn định, việc hạn chế sai sót là ưu tiên hàng đầu của họ.

Nhận định

Mọi dữ liệu đều nghiêng về AS Roma: thứ hạng cao hơn 6 bậc, hơn 5 điểm, phong độ ổn định hơn và thế đối đầu thuận lợi. Chủ nhà có đủ điều kiện để giành kết quả tích cực và giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Dù vậy, Cagliari vẫn có động lực để tìm lại mạch thắng. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử thú vị cho tham vọng của AS Roma ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AS Roma · 3 thắng 1 hòa Cagliari · 1 thắng AS Roma 2 - 0 Cagliari AR Cagliari 1 - 0 AS Roma CAG AS Roma 1 - 0 Cagliari AR Cagliari 0 - 0 AS Roma Hòa AS Roma 4 - 0 Cagliari AR

AS Roma 5 trận gần nhất H T T B H 8 Trận 5-3-0 T-H-B 19 Ghi (TB 2.4) 6 Thủng lưới Cagliari 5 trận gần nhất B B H T T 8 Trận 4-1-3 T-H-B 6 Ghi (TB 0.8) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 8 7 1 0 +13 22 T T T H T 2 Lazio 8 7 1 0 +11 22 T T T T H 3 AS Roma 8 5 3 0 +13 18 H T H H T 4 AC Milan 8 5 3 0 +9 18 T T H T H … 8 Torino 8 4 1 3 +2 13 T T T H B 9 Cagliari 8 4 1 3 -3 13 B B H T T 10 Napoli 8 3 2 3 +3 11 H B T H T …

Tình hình lực lượng AS Roma ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ M. Kone (Muscle Injury) ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ M. Svilar (Toe Injury) ✚ P. Dybala (Calf Injury) ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ M. Kone (Muscle Injury) ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) Cagliari ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ H. Winks (Back Injury) ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ H. Winks (Back Injury)