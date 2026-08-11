Trực tiếp AS Roma vs Sassuolo: AS Roma nới rộng cách biệt 3-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp AS Roma vs Sassuolo: AS Roma nới rộng cách biệt 3-0

Văn Thể08/11/2026 00:14

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 24 điểm, bất bại 5 trận gần nhất. Chủ nhà đón Sassuolo lúc 02h45 ngày 08/11/2026 tại Stadio Olimpico.

AS Roma3 - 0SassuoloHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: AS Roma 3 - 0 Sassuolo.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Sassuolo): Fali Cande vào sân thay Duje Ćaleta-Car.

  • 86'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 63% - 37% Sassuolo, dứt điểm 26 - 6 (trúng đích 9 - 1), phạt góc 10 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 1 - 4.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (AS Roma): Daniele Ghilardi vào sân thay Leonardo Balerdi.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (AS Roma): Santiago Thomas Castro vào sân thay Donyell Malen.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (AS Roma): Konstantinos Koulierakis vào sân thay Mario Hermoso.

  • 74'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 63% - 37% Sassuolo, dứt điểm 23 - 5 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 8 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 3.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Sassuolo): Luca Lipani vào sân thay Kristian Thorstvedt.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Sassuolo): Vasilije Adzic vào sân thay Sebastiano Esposito.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (AS Roma): Niccolò Pisilli vào sân thay Rodrigo Mora.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (AS Roma): Marten de Roon vào sân thay Manu Koné.

  • 62'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 67% - 33% Sassuolo, dứt điểm 21 - 4 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 8 - 1; phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 2.

  • 58'BÀN THẮNG! AS Roma (3-0)

    Phút 58': Rodrigo Mora (AS Roma) lập công (kiến tạo: Donyell Malen). Tỷ số: 3 - 0.

  • 50'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 69% - 31% Sassuolo, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 7 - 1; phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Sassuolo): Kieron Bowie vào sân thay Nemanja Matić.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Sassuolo): Ignace Van der Brempt vào sân thay Simone Cinquegrano.

  • 38'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 69% - 31% Sassuolo, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 7 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 30'BÀN THẮNG! AS Roma (2-0)

    Phút 30': Sebastian Walukiewicz (Sassuolo) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 0.

  • 27'BÀN THẮNG! AS Roma (1-0)

    Phút 27': Mario Hermoso (AS Roma) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 26'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 70% - 30% Sassuolo, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 12'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 64% - 36% Sassuolo, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AS Roma tiếp đón Sassuolo.

Cập nhật lúc 04:35 08/11/2026

Đội hình chính thức
AS Roma
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini
Sassuolo
Sơ đồ 3-5-2 · HLV A. Aquilani
32
D. Vásquez
26
L. Balerdi
5
E. Ndicka
22
Hermoso
20
N. Molina
4
B. Cristante
17
M. Koné
43
Wesley
18
M. Soulé
86
Rodrigo Mora
14
D. Malen
49
A. Murić
6
Walukiewicz
21
J. Idzes
15
D. Ćaleta-Car
3
J. Doig
46
Cinquegrano
18
N. Matić
55
I. Sulemana
42
K. Thorstvedt
94
S. Esposito
45
A. Laurienté
Dự bị
AS Roma
87 D. Ghilardi77 E. Lulli64 Valerio Maccaroni3 Koulierakis12 Levente Kilvinger68 A. Arena61 N. Pisilli9 S. Castro70 G. De Marzi
Sassuolo
25 B. Domínguez35 L. Lipani33 Rafael Obrador26 C. Odenthal70 E. Pieragnolo77 N. Pierini12 G. Satalino19 L. Skjellerup80 S. Turati
Cập nhật đội hình lúc 02:17 08/11/2026
AS RomaThống kêSassuolo
63%
Kiểm soát bóng
37%
26
Dứt điểm
6
9
Trúng đích
1
10
Phạt góc
1
7
Phạm lỗi
11
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
4

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng nếu tiếp tục giữ được mạch phong độ hiện tại. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 24 điểm và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đối thủ của họ là Sassuolo, đội đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng và có chuỗi kết quả rất kém.

Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 08/11/2026 trên sân Stadio Olimpico.

AS Roma giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 2 trận và không nếm mùi thất bại. Chuỗi kết quả này giúp đội bóng thủ đô duy trì vị trí thứ 3 với 24 điểm, nằm trong nhóm đầu bảng.

Với đội đang bám đuổi nhóm dẫn đầu, mỗi trận đấu trên sân nhà là cơ hội để tích lũy điểm và giữ áp lực lên các đối thủ phía trên. Stadio Olimpico vì thế là nơi AS Roma cần tận dụng tối đa lợi thế của mình.

Sassuolo đang tìm lại cảm giác chiến thắng

Phong độ của Sassuolo là điểm đáng lo nhất của đội khách. Họ thua 4 trận gần nhất liên tiếp, và trận cuối cùng không thua trong chuỗi 5 trận là một trận hòa. Nói cách khác, Sassuolo chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần đây.

Hiện đội đứng hạng 17 với 8 điểm. Khoảng cách với AS Roma là 14 bậc trên bảng xếp hạng và 16 điểm, một chênh lệch phản ánh rõ sự khác biệt về phong độ giữa hai đội.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, AS Roma thắng 4 trận, Sassuolo thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế khi gặp đối thủ này, dù Sassuolo từng chứng minh họ có thể gây bất ngờ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội đang thăng hoa, yếu tố then chốt là sự tập trung. Trước một đối thủ đang sa sút, AS Roma cần vào trận với nhịp độ cao và hạn chế để đội khách lấy lại tự tin từ những tình huống đầu trận.

Ngược lại, Sassuolo cần sớm giữ vững tinh thần sau chuỗi trận thua để tránh bị cuốn vào thế bị động. Một kết quả tích cực trên sân của đội đứng hạng 3 sẽ là liều thuốc tinh thần quan trọng với họ.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố từ phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng đến lịch sử đối đầu đều nghiêng về AS Roma. Đội chủ nhà có điều kiện để giành thêm điểm số và duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Dù vậy, Sassuolo vẫn có động lực để phá vỡ chuỗi kết quả tiêu cực, nên AS Roma cần thi đấu nghiêm túc để biến lợi thế thành chiến thắng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AS Roma · 4 thắng0 hòaSassuolo · 1 thắng
11/01/2026
AS Roma
2 - 0
Sassuolo
AR
26/10/2025
Sassuolo
0 - 1
AS Roma
AR
18/03/2024
AS Roma
1 - 0
Sassuolo
AR
04/12/2023
Sassuolo
1 - 2
AS Roma
AR
13/03/2023
AS Roma
3 - 4
Sassuolo
SAS
AS Roma
10
Trận
7-3-0
T-H-B
28
Ghi (TB 2.8)
10
Thủng lưới
Sassuolo
5 trận gần nhất
BBBBH
10
Trận
2-2-6
T-H-B
16
Ghi (TB 1.6)
26
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio10910+1628TTTTT
2Inter10811+1325BTTTT
3AS Roma10730+1824TTHTH
4Como10721+1023TTTTH
16Fiorentina10226-88THBBB
17Sassuolo10226-108BBBBH
18Monza10217-77BBBTB
Tình hình lực lượng
AS Roma
Không có thông tin
Sassuolo
I. Koné (Broken Leg)
E. Pieragnolo (Jumpers Knee)
Fali Candé (Jumpers Knee)
D. Boloca (Muscle Bruise)
Y. Paz (Jumpers Knee)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp AS Roma vs Sassuolo: AS Roma nới rộng cách biệt 3-0
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