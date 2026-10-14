TRỰC TIẾP Trực tiếp Aston Villa vs Fenerbahçe: Trận đấu đang diễn ra Aston Villa và Fenerbahçe cùng bước vào cuộc chạm trán trong trạng thái phong độ cao. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 trên sân Villa Park.

Aston Villa 0 - 0 Fenerbahçe Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Aston Villa tiếp đón Fenerbahçe.

Cập nhật lúc 02:11 15/10/2026

Đội hình chính thức Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery Fenerbahçe Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV İ. Kartal 1 Z. Suzuki 2 M. Cash 3 V. Lindelöf 14 Pau Torres 29 Wan-Bissaka 8 B. Kamara 6 R. Barkley 7 J. McGinn 44 J. Manzambi 19 I. Mbaye 11 N. Jackson 31 Ederson 27 Nélson Semedo 37 M. Škriniar 15 N. Aké 3 A. Brown 6 M. Guendouzi 5 İ. Yüksek 11 M. Greenwood 17 İ. Kahveci 70 O. Aydın 19 V. Muriqi Dự bị Aston Villa 18 T. Abraham 10 E. Buendía 17 A. Garnacho 35 João Gomes 27 L. Goretzka 5 T. Mings 42 J. Wright 47 Alysson Edward 26 L. Bogarde Fenerbahçe 13 T. Çetin 14 Y. Demir 28 B. Elmaz 34 M. Günok 91 N. Kanté 9 R. Lukaku 22 L. Mercan 77 O. MimoviÄ 45 N. Dorgeles Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026

Aston Villa và Fenerbahçe đều có chuỗi kết quả tích cực trước thềm trận đấu lúc 02:00 ngày 15/10/2026 tại Villa Park. Hai đội cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, nên cuộc gặp này hứa hẹn là màn so tài giữa hai tập thể đang tự tin.

Aston Villa giữ được nhịp thắng

Aston Villa thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của đội chủ nhà kết thúc với kết quả hòa. Trước đó là chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, và trận thua duy nhất nằm ở thời điểm xa nhất trong chuỗi 5 trận này.

Với chuỗi kết quả như vậy, Aston Villa có nền tảng tâm lý tốt khi được thi đấu trên sân nhà. Trên bảng xếp hạng, đội đang đứng thứ 11 với 3 điểm.

Fenerbahçe chưa biết thua trong 5 trận gần nhất

Fenerbahçe có chuỗi 5 trận bất bại, gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa. Ba trận gần nhất đều là chiến thắng, sau hai trận hòa trước đó. Đây là mạch kết quả ổn định, cho thấy đội khách biết cách giữ vững trận đấu và tích lũy điểm.

Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng chưa phản ánh hết phong độ này. Fenerbahçe đang xếp thứ 24 với 1 điểm, kém Aston Villa 10 bậc và 2 điểm.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về Aston Villa

Trong lần gặp gần nhất giữa hai đội, Aston Villa giành chiến thắng. Với một lần gặp duy nhất, đây chỉ là chi tiết tham khảo. Kết quả đó chưa đủ để kết luận về xu hướng giữa hai bên.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội cùng đang vào phom, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Aston Villa có lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn. Fenerbahçe mang theo chuỗi bất bại cùng tinh thần của ba chiến thắng gần nhất.

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng về phong độ. Aston Villa có lợi thế nhỏ nhờ sân nhà và kết quả ở lần gặp gần nhất, trong khi Fenerbahçe là đội chưa thua trong chuỗi 5 trận gần đây.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Aston Villa · 1 thắng 0 hòa Fenerbahçe · 0 thắng Fenerbahçe 0 - 1 Aston Villa AV

Aston Villa 5 trận gần nhất H T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới Fenerbahçe 5 trận gần nhất T T T H H 7 Trận 4-3-0 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 +2 3 T 9 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 10 Villarreal 2 1 0 1 +1 3 T B 11 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T 12 Real Betis 1 1 0 0 +1 3 T … 23 Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 0 1 H 24 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H 25 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Aston Villa ✚ M. Cisse (Off the roster) ✚ T. Harwood-Bellis (Off the roster) ✚ G. Hemmings (Knee Injury) ✚ I. Maatsen (Ankle Injury) ✚ B. Madjo (Off the roster) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Injury) ✚ M. Cisse (Off the roster) Fenerbahçe ✚ A. Diouf (Off the roster) ✚ A. Fall (Off the roster) ✚ M. Muldur (Knee Injury) ✚ J. Oosterwolde (Achilles Tendon Injury) ✚ M. Yandas (Off the roster) ✚ A. Diouf (Off the roster) ✚ A. Fall (Off the roster) ✚ M. Muldur (Knee Injury)