Trực tiếp Atalanta vs Venezia: Hiệp 2 bắt đầu, Atalanta dẫn 3-1

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Atalanta vs Venezia: Hiệp 2 bắt đầu, Atalanta dẫn 3-1

Văn Thể12/10/2026 18:46

Venezia phải chặn đà sa sút sau 5 trận thua liên tiếp khi làm khách của Atalanta tại New Balance Arena lúc 23h30 ngày 12/10/2026, trong thế đối đầu nghiêng về chủ nhà.

Atalanta3 - 1VeneziaHiệp 2 — phút 89'
  • 89'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Atalanta 3 - 1 Venezia.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Elif Elmas (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'VAR

    Phút 88': Quyết định của VAR — Elif Elmas (Atalanta).

  • 87'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 38% - 62% Venezia, dứt điểm 22 - 16 (trúng đích 11 - 4), phạt góc 8 - 6; việt vị 0 - 5, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 3 - 7.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Venezia): Albion Rrahmani vào sân thay Simon Sohm.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Venezia): Thorir Johann Helgason vào sân thay Toma Bašić.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Venezia): Joël Schingtienne vào sân thay Matias Moreno.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Venezia): Lion Lauberbach vào sân thay Akor Adams.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Atalanta): Nicola Zalewski vào sân thay Jonathan Rowe.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Atalanta): Gianluca Gaetano vào sân thay Franck Kessié.

  • 75'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 38% - 62% Venezia, dứt điểm 20 - 15 (trúng đích 10 - 4), phạt góc 8 - 5; việt vị 0 - 5, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 3 - 6.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Atalanta): Sead Kolašinac vào sân thay Giorgio Scalvini.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Atalanta): Lorenzo Bernasconi vào sân thay Raoul Bellanova.

  • 63'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 40% - 60% Venezia, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 6 - 5; việt vị 0 - 5, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 5.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Atalanta): Lazar Samardzic vào sân thay Charles De Ketelaere.

  • 51'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 40% - 60% Venezia, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Juan Jesus (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 46% - 54% Venezia, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 2.

  • 37'BÀN THẮNG! Venezia (3-1)

    Phút 37': Antoine Hainaut (Venezia) lập công (kiến tạo: Richie Sagrado). Tỷ số: 3 - 1.

  • 30'BÀN THẮNG! Atalanta (3-0)

    Phút 30': Nikola Krstović (Atalanta) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 25'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 46% - 54% Venezia, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Matias Moreno (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 58% - 42% Venezia, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 1.

  • 8'Thay người

    Phút 8' (Venezia): Richie Sagrado vào sân thay Thierry Correia.

  • 6'BÀN THẮNG! Atalanta (2-0)

    Phút 6': Nikola Krstović (Atalanta) lập công (kiến tạo: Elif Elmas). Tỷ số: 2 - 0.

  • 4'BÀN THẮNG! Atalanta (1-0)

    Phút 4': Franck Kessié (Atalanta) lập công (kiến tạo: Nikola Krstović). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Atalanta tiếp đón Venezia.

Cập nhật lúc 01:17 13/10/2026

Đội hình chính thức
Atalanta
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Sarri
Venezia
Sơ đồ 3-5-2 · HLV G. Stroppa
29
Carnesecchi
16
R. Bellanova
31
T. Kristensen
42
G. Scalvini
77
D. Zappacosta
19
F. Kessié
13
Éderson
17
De Ketelaere
99
E. Elmas
11
J. Rowe
90
N. Krstović
1
F. Stanković
25
R. Halhal
15
Juan Jesus
2
M. Moreno
18
A. Hainaut
71
Kike Pérez
19
S. Sohm
26
T. Bašić
14
Thierry Correia
10
J. Yeboah
45
A. Adams
Dự bị
Atalanta
59 N. Zalewski57 M. Sportiello51 M. Sonzogni9 G. Scamacca10 L. Samardžić18 G. Raspadori8 Mario Pasalic40 R. ObriÄ23 S. Kolašinac
Venezia
77 Toni Fernández3 Schingtienne95 A. Gomes5 R. Haps21 Þ. Helgason29 L. Lauberbach56 K. Lisman16 R. Mohammed96 L. Montipò
Cập nhật đội hình lúc 23:02 12/10/2026
AtalantaThống kêVenezia
38%
Kiểm soát bóng
62%
22
Dứt điểm
16
11
Trúng đích
4
8
Phạt góc
6
12
Phạm lỗi
6
0
Việt vị
5
3
Thủ môn cứu thua
7

Venezia đang ở vào thế phải chặn đà sa sút. Đội bóng này thua cả 5 trận gần nhất, đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng và chưa có điểm nào. Họ sẽ làm khách của Atalanta tại New Balance Arena lúc 23h30 ngày 12/10/2026.

Venezia mang theo chuỗi kết quả nặng nề

Phong độ là vấn đề lớn nhất của đội khách. Venezia chưa biết đến cảm giác thắng hay hòa trong 5 trận gần nhất, và con số 0 điểm trên bảng xếp hạng phản ánh đúng chuỗi ngày khó khăn ấy.

Một đội bóng liên tục thua thường mất dần sự tự tin, từ khâu triển khai bóng đến cách xử lý các tình huống bóng chết. Vì vậy, điều Venezia cần nhất lúc này là một kết quả để cắt chuỗi thua, dù đó chỉ là một điểm trên sân khách.

Atalanta có lợi thế nhưng không hoàn toàn ổn định

Atalanta hiện đứng thứ 11 với 6 điểm, cao hơn Venezia 9 bậc trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, phong độ gần đây của chủ nhà không thực sự suôn sẻ: họ thua 3 trận gần nhất, sau khi thắng 2 trận trước đó.

Chuỗi thua này khiến Atalanta có động lực lấy lại nhịp thắng trên sân nhà. Trước một đối thủ đang ở đáy bảng xếp hạng, đây là cơ hội phù hợp để họ chấm dứt mạch kết quả tiêu cực.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Atalanta thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa để Venezia thắng lần nào. Đây là thế trội rõ rệt, và nó càng củng cố vị thế của đội bóng chủ nhà trước trận đấu này.

Với Venezia, lịch sử đối đầu là một thử thách tâm lý thêm vào chuỗi thua hiện tại. Muốn làm nên chuyện, họ cần bắt đầu trận đấu thật chắc chắn và hạn chế sai sót ngay từ những phút đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. Atalanta cần phản ứng sau chuỗi 3 trận thua và có lợi thế sân nhà. Venezia chịu áp lực lớn hơn vì chưa ghi được điểm nào.

Nếu đội khách giữ được sự kỷ luật và sớm lấy lại niềm tin, trận đấu có thể diễn ra giằng co hơn dự kiến. Ngược lại, nếu Atalanta sớm kiểm soát thế trận, chuỗi thua của Venezia có nguy cơ kéo dài.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Atalanta là bên được đánh giá cao hơn. Tuy vậy, chủ nhà vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp nên không thể chủ quan. Venezia có động lực rất rõ ràng là chặn đà sa sút, và đó có thể là yếu tố khiến cuộc đối đầu này khó đoán hơn con số trên giấy.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atalanta · 4 thắng1 hòaVenezia · 0 thắng
01/03/2025
Atalanta
0 - 0
Venezia
Hòa
20/10/2024
Venezia
0 - 2
Atalanta
ATA
23/04/2022
Venezia
1 - 3
Atalanta
ATA
12/01/2022
Vòng 1/8
Atalanta
2 - 0
Venezia
ATA
01/12/2021
Atalanta
4 - 0
Venezia
ATA
Atalanta
5 trận gần nhất
BBBTT
5
Trận
2-0-3
T-H-B
5
Ghi (TB 1.0)
7
Thủng lưới
Venezia
5 trận gần nhất
BBBBB
5
Trận
0-0-5
T-H-B
4
Ghi (TB 0.8)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter6510+1016THTTT
2Lazio6510+716TTHTT
3AS Roma6420+1114HHTTT
10Sassuolo622208HBTHT
11Atalanta5203-26BBBTT
12Lecce6204-66BBTBB
19Fiorentina6114-74BHTBB
20Venezia5005-90BBBBB
Tình hình lực lượng
Atalanta
I. Hien (Muscle Injury)
O. Kossounou (Thigh Injury)
K. Sulemana (Knee Injury)
G. Raspadori (Thigh Injury)
I. Hien (Muscle Injury)
O. Kossounou (Thigh Injury)
K. Sulemana (Knee Injury)
G. Raspadori (Thigh Injury)
Venezia
A. Adorante (Hernia)
A. Bella-Kotchap (Thigh Injury)
G. Busio (Thigh Injury)
B. Franjic (Shoulder Injury)
P. Mazzocchi (Injury)
M. Sverko (Hip Injury)
A. Adorante (Hernia)
A. Bella-Kotchap (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Atalanta vs Venezia: Hiệp 2 bắt đầu, Atalanta dẫn 3-1
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO