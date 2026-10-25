Trực tiếp Atlanta United FC vs Chicago Fire: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Atlanta United FC vs Chicago Fire: Đội hình xuất phát

Văn Thể25/10/2026 01:44

Atlanta United FC tiếp đối thủ xếp trên 10 bậc và cách biệt 18 điểm ở bảng xếp hạng. Trận đấu bắt đầu lúc 06:30 ngày 25/10/2026 tại Atlanta Stadium.

Atlanta United FCvsChicago FireSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Atlanta United FC và Chicago Fire đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:02 25/10/2026

Đội hình chính thức
Atlanta United FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. Martino
Chicago Fire
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter
1
L. Hoyos
55
T. Jacob
27
P. Díaz
6
J. Alonso
3
E. Báez
14
M. Amaro
11
G. Galoppo
59
A. Miranchuk
35
A. Fortune
10
M. Almirón
36
B. Embolo
1
C. Brady
24
J. Dean
21
Hanche-Olsen
4
M. Mbokazi
32
N. Allen
6
A. Salétros
42
D'Avilla
7
Haile-Selassie
11
Zinckernagel
9
Lewandowski
19
J. Bamba
Dự bị
Atlanta United FC
8 T. Muyumba7 S. Alzate20 L. Brennan47 Matthew Edwards42 Jayden Hibbert4 E. Mihaj22 F. Picault48 C. Sanchez19 Sergio Santos
Chicago Fire
29 D. Poręba22 M. Pineda35 S. Oregel23 Mekvabishvili18 J. Gómez12 P. Dithejane44 J. Cohen15 A. Gutman2 Leonardo Barroso
Cập nhật đội hình lúc 06:02 25/10/2026

Atlanta United FC sẽ phải đối đầu với một đối thủ ở nhóm trên khi tiếp Chicago Fire. Chủ nhà đang đứng thứ 14 với 30 điểm, trong khi Chicago Fire xếp hạng 4 với 48 điểm. Khoảng cách 10 bậc và 18 điểm cho thấy nhiệm vụ của đội bóng chủ sân không hề đơn giản.

Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 25/10/2026 trên sân Atlanta Stadium. Dù được thi đấu trên sân nhà, Atlanta United FC vẫn phải tìm cách thu hẹp khoảng cách về đẳng cấp với đối thủ đang ở vị trí cao hơn nhiều.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Chicago Fire đang nằm trong nhóm bốn đội dẫn đầu với 48 điểm. Đây là vị trí phản ánh sự ổn định của họ trong cả mùa giải, không chỉ ở vài vòng đấu gần đây.

Ngược lại, Atlanta United FC chỉ xếp hạng 14 với 30 điểm. Nhìn vào bảng xếp hạng, chủ nhà rõ ràng là đội bóng bị đánh giá thấp hơn, và họ cần một màn trình diễn thật chắc chắn để thay đổi nhận định đó.

Phong độ gần đây: hai hướng đi trái ngược

Atlanta United FC có chuỗi kết quả khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của đội là một thất bại, sau đó là chiến thắng, rồi lại thua, trước khi có một trận hòa và một trận thắng.

Chicago Fire cũng đang gặp trục trặc nhưng vẫn có nền tảng tốt hơn. Họ thắng 3 trong 5 trận gần nhất và thua 2 trận. Tuy nhiên, hai trận mới nhất đều là thất bại, sau ba chiến thắng liên tiếp trước đó.

Vì vậy, đây là một đội khách đang tìm cách chặn đà sa sút ngắn hạn. Đối với Atlanta United FC, đó vừa là cơ hội vừa là mối nguy. Nếu Chicago Fire muốn lấy lại mạch thắng, họ sẽ không dễ dàng nhượng bộ.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về đội khách

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Atlanta United FC thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Chicago Fire. Như vậy, đội khách nhỉnh hơn về thành tích nhưng cách biệt không lớn, đồng thời số trận hòa cho thấy hai bên từng thi đấu rất giằng co.

Điều này mang lại cho chủ nhà một tia hy vọng. Dù chênh lệch trên bảng xếp hạng khá rõ, các cuộc gặp gần đây giữa hai đội chưa bao giờ một chiều.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Atlanta United FC, yếu tố quan trọng nhất là sự ổn định. Chuỗi kết quả thắng, thua đan xen khiến đội khó tạo được đà, trong khi đối thủ có vị trí cao hơn nhiều sẽ không cho phép những sai sót lặp lại. Chủ nhà cần tận dụng sân nhà và khai thác việc đội khách vừa trải qua hai trận thua liên tiếp.

Về phía Chicago Fire, thách thức nằm ở tâm lý sau hai thất bại gần nhất. Một đội bóng đang đứng thứ 4 thường có chiều sâu và kinh nghiệm để vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng họ cũng cần hạn chế những sơ suất tương tự các trận vừa qua.

Nhận định

Về mặt vị trí và điểm số, Chicago Fire là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ đang chững lại, còn các lần gặp nhau trước đó cho thấy Atlanta United FC hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn.

Nhìn chung, chủ nhà đứng trước thử thách lớn nhưng không phải là không có cơ hội. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, Atlanta United FC có thể khiến trận đấu trở nên khó lường.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atlanta United FC · 1 thắng2 hòaChicago Fire · 2 thắng
12/04/2026
Chicago Fire
1 - 0
Atlanta United FC
CF
17/07/2025
Atlanta United FC
2 - 2
Chicago Fire
Hòa
11/05/2025
Chicago Fire
2 - 1
Atlanta United FC
CF
28/04/2024
Chicago Fire
0 - 0
Atlanta United FC
Hòa
01/04/2024
Atlanta United FC
3 - 0
Chicago Fire
AUF
Atlanta United FC
5 trận gần nhất
BTBHT
30
Trận
8-6-16
T-H-B
37
Ghi (TB 1.2)
51
Thủng lưới
Chicago Fire
5 trận gần nhất
BBTTT
30
Trận
14-6-10
T-H-B
52
Ghi (TB 1.7)
44
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC302073+4167HTTTT
2Inter Miami3015105+2255TTTBH
3New England Revolution3016410+852TTBBT
4Chicago Fire3014610+848BBTTT
5Charlotte301389+847HBTBT
13DC United3071211-1533BBTBH
14Atlanta United FC308616-1430BTBHT
15CF Montreal306717-2425HBBTB
Tình hình lực lượng
Atlanta United FC
D. Chica (Knee Injury)
W. Reilly (Ankle Injury)
D. Chica (Knee Injury)
W. Reilly (Ankle Injury)
Chicago Fire
J. Elliott (Yellow Cards)
R. Lod (Lower-Body Injury)
A. Franco (Knee Injury)
S. Rogers (Lower-Body Injury)
J. Elliott (Yellow Cards)
R. Lod (Lower-Body Injury)
A. Franco (Knee Injury)
S. Rogers (Lower-Body Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Atlanta United FC vs Chicago Fire: Đội hình xuất phát
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