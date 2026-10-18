TRỰC TIẾP Trực tiếp Atlanta United FC vs Inter Miami: Đội hình xuất phát Atlanta United FC tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng, với khoảng cách 22 điểm so với Inter Miami. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 18/10/2026 tại Atlanta Stadium.

Atlanta United FC vs Inter Miami SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Atlanta United FC và Inter Miami đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:02 18/10/2026

Đội hình chính thức Atlanta United FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Martino Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González 1 L. Hoyos 55 T. Jacob 27 P. Díaz 6 J. Alonso 3 E. Báez 11 G. Galoppo 8 T. Muyumba 14 M. Amaro 10 M. Almirón 36 B. Embolo 59 A. Miranchuk 97 D. St. Clair 2 G. Luján 5 Casemiro 16 Micael 3 Reguilón 7 R. De Paul 22 D. Ayala 80 M. Galarza 10 L. Messi 9 L. Suárez 19 G. Berterame Dự bị Atlanta United FC 7 S. Alzate 20 L. Brennan 47 Matthew Edwards 35 A. Fortune 42 Jayden Hibbert 4 E. Mihaj 22 F. Picault 48 C. Sanchez 19 Sergio Santos Inter Miami 37 M. Falcón 17 I. Fray 20 S. Morales 4 F. Mura 56 Daniel Pinter 34 R. Ríos Novo 11 Riquelme Fillipi 8 T. Segovia 88 A. Shaw Cập nhật đội hình lúc 06:02 18/10/2026

Atlanta United FC tiếp đón Inter Miami trong thế đối đầu giữa hai đội ở hai nửa bảng xếp hạng. Chủ nhà đứng thứ 14 với 30 điểm, trong khi đội khách đang xếp thứ 2 với 52 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 18/10/2026 trên sân Atlanta Stadium.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Con số 22 điểm chênh lệch và 12 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy rõ vị thế của hai đội ở thời điểm hiện tại. Inter Miami áp sát nhóm đầu bảng, còn Atlanta United FC đang ở nửa dưới. Vì vậy, chủ nhà bước vào trận với vai trò kẻ chủ động tìm cách tạo bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà là điều Atlanta United FC cần tận dụng. Một kết quả tích cực trước đối thủ ở tốp đầu sẽ là cú hích tinh thần đáng kể cho đội bóng đang xếp ở khoảng giữa bảng.

Phong độ: Inter Miami nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Atlanta United FC thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy chủ nhà khá khó bị đánh bại, nhưng chưa có sự bứt phá rõ rệt. Đội bóng thắng ở trận gần nhất, sau khi để thua và hòa ngay trước đó.

Ở chiều ngược lại, Inter Miami thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đặc biệt, đội khách thắng liên tiếp hai trận mới nhất, qua đó duy trì phong độ cao phù hợp với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng đáng chú ý

Dù chênh lệch lớn về điểm số, lịch sử gặp nhau gần đây của hai đội lại khá cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Atlanta United FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và Inter Miami cũng thắng 2 trận.

Điều này cho thấy Atlanta United FC hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ mạnh hơn mình. Không có bên nào áp đảo trong các lần chạm trán gần đây, và đó là lý do chủ nhà vẫn có cơ sở để hy vọng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội khách, thách thức nằm ở việc duy trì sự ổn định để giữ vững vị trí trong nhóm đầu bảng. Phong độ với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất là nền tảng tốt để Inter Miami tự tin bước vào trận.

Với chủ nhà, bài toán là tận dụng sân nhà và thế đối đầu cân bằng để thu hẹp khoảng cách. Chuỗi 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất cũng cho thấy Atlanta United FC có khả năng giữ nhịp độ trận đấu và chưa dễ bị đánh bại, điều có thể trở thành lợi thế nếu họ duy trì được sự chắc chắn.

Nhận định

Xét trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Inter Miami được đánh giá cao hơn. Dù vậy, thế đối đầu cân bằng và yếu tố sân nhà khiến Atlanta United FC chưa thể bị xem nhẹ. Đây là cơ hội để chủ nhà kiểm chứng bản lĩnh trước một đối thủ ở tốp đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atlanta United FC · 2 thắng 1 hòa Inter Miami · 2 thắng Inter Miami 2 - 2 Atlanta United FC Hòa Inter Miami 4 - 0 Atlanta United FC IM Atlanta United FC 1 - 2 Inter Miami IM Inter Miami 2 - 3 Atlanta United FC AUF Atlanta United FC 2 - 1 Inter Miami AUF

Atlanta United FC 5 trận gần nhất T B H T H 29 Trận 8-6-15 T-H-B 36 Ghi (TB 1.2) 48 Thủng lưới Inter Miami 5 trận gần nhất T T B H T 29 Trận 14-10-5 T-H-B 70 Ghi (TB 2.4) 50 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 29 20 6 3 +41 66 T T T T H 2 Inter Miami 29 14 10 5 +20 52 T T B H H 3 New England Revolution 29 15 4 10 +7 49 T B B T T … 13 Columbus Crew 29 9 5 15 -3 32 T B T T B 14 Atlanta United FC 29 8 6 15 -12 30 T B H T H 15 CF Montreal 29 6 6 17 -24 24 B B T B B