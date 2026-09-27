Trực tiếp Atlanta United FC vs New York City FC: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Atlanta United FC vs New York City FC: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Văn Thể27/09/2026 01:35

Atlanta United FC chạm trán New York City FC trong bối cảnh đôi bên đều cần kết quả tích cực để ngắt chuỗi trận thất vọng và cải thiện phong độ hiện tại.

Atlanta United FC1 - 1New York City FCHiệp 2 — phút 56'
  • 56'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Atlanta United FC 1 - 1 New York City FC.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Atlanta United FC): D. Chica vào sân thay Tomás Jacob.

  • 50'New York City FC ép sân

    Cầm bóng: Atlanta United FC 40% - 60% New York City FC, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Luke Brennan (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • 37'New York City FC ép sân

    Cầm bóng: Atlanta United FC 38% - 62% New York City FC, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 2 - 1.

  • 25'New York City FC ép sân

    Cầm bóng: Atlanta United FC 42% - 58% New York City FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Atlanta United FC 52% - 48% New York City FC, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0.

  • 10'BÀN THẮNG! Atlanta United FC (1-1)

    Phút 10': Giuliano Galoppo (Atlanta United FC) lập công (kiến tạo: Tomás Jacob). Tỷ số: 1 - 1.

  • 5'BÀN THẮNG! New York City FC (0-1)

    Phút 5': Matthew Edwards (Atlanta United FC) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Atlanta United FC tiếp đón New York City FC.

Cập nhật lúc 07:56 27/09/2026

Đội hình chính thức
Atlanta United FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Martino
New York City FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Jansen
1
L. Hoyos
55
T. Jacob
47
Matthew Edwards
4
E. Mihaj
3
E. Báez
48
C. Sanchez
14
Mauricio Federico Amaro Viega
8
T. Muyumba
11
G. Galoppo
36
B. Embolo
20
L. Brennan
30
T. Romero
34
Raul Gustavo
13
Thiago Martins
6
J. Sands
2
Nico Cavallo
8
A. Perea
32
J. Shore
26
A. Ojeda
7
Fernández Mercau
17
H. Wolf
9
B. Traoré
Dự bị
Atlanta United FC
19 Sergio Santos35 A. Fortune16 Adrian Gill42 Jayden Hibbert7 S. Alzate70 C. Dunbar28 William Reilly30 C. Togashi44 D. Chica
New York City FC
88 M. Jones16 A. Martínez23 Maxwell Murray22 O'Toole20 Luighi Hanri3 M. Miazga27 C. Flax18 Ranjitsingh15 K. Pierre
Cập nhật đội hình lúc 06:04 27/09/2026
Atlanta United FCThống kêNew York City FC
40%
Kiểm soát bóng
60%
5
Dứt điểm
6
3
Trúng đích
2
1
Phạt góc
3
11
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
2

Trận so tài giữa Atlanta United FC và New York City FC diễn ra vào lúc 06:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Atlanta Stadium. Cuộc đối đầu này là tâm điểm chú ý khi cả hai đội bóng đều đang nỗ lực tìm kiếm một kết quả tích cực nhằm giải tỏa áp lực sau chuỗi phong độ thiếu ổn định thời gian vừa qua.

Khát khao vượt qua chuỗi trận không như ý

Đội chủ nhà Atlanta United FC bước vào trận đấu với áp lực đè nặng sau chuỗi kết quả chưa đạt kỳ vọng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng chỉ giành được 1 trận thắng, bên cạnh 2 trận hòa và 2 trận thua. Sự chững lại về mặt phong độ khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự ổn định, qua đó rất cần một chiến thắng trên sân nhà để sốc lại tinh thần toàn đội.

Ở bên kia chiến tuyến, New York City FC cũng rơi vào trạng thái bất ổn tương tự. Thống kê qua 5 trận đấu gần đây cho thấy đội khách cũng chỉ sở hữu 1 chiến thắng, để hòa 2 trận và nhận 2 thất bại. Việc đánh rơi điểm số ở những vòng đấu vừa qua đặt đội bóng vào thế buộc phải thi đấu tập trung hơn nếu muốn mang về kết quả có lợi trong chuyến hành quân này.

Thế trận cân bằng và cuộc bám đuổi trên bảng xếp hạng

Nhìn vào tương quan trên bảng xếp hạng, New York City FC hiện nắm giữ vị trí thứ 10 với 32 điểm. Trong khi đó, Atlanta United FC đứng ở vị trí thứ 14 khi tích lũy được 26 điểm. Cách biệt 6 điểm giữa hai đội tạo nên động lực lớn cho cuộc chạm trán trực tiếp, nơi đội chủ nhà muốn thu hẹp khoảng cách điểm số, còn đội khách quyết tâm nới rộng lợi thế.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng phản ánh rõ nét sự giằng co giữa đôi bên. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, kết quả chia đều khi mỗi đội giành được 1 trận thắng và bất phân thắng bại ở 3 trận còn lại. Tần suất chia điểm cao cho thấy hai câu lạc bộ thường thi đấu rất chặt chẽ mỗi khi giáp mặt nhau trên sân cỏ.

Toan tính chiến thuật và nhận định xu hướng

Với lợi thế sân nhà Atlanta Stadium, Atlanta United FC có điểm tựa tinh thần để chủ động thiết lập thế trận và dâng cao tấn công. Tuy nhiên, hiệu quả trong khâu dứt điểm và khả năng bảo vệ thành quả sẽ là yếu tố quyết định, bởi đội khách New York City FC luôn tiềm ẩn nguy cơ phản công sắc nét.

Về phía New York City FC, sự thận trọng có thể là phương án ưu tiên hàng đầu trong chuyến làm khách này. Đội bóng cần siết chặt cự ly phòng ngự nhằm khắc phục việc để lọt lưới, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi sơ hở từ đối phương. Với tính chất giằng co từ phong độ lẫn thành tích đối đầu, cuộc đọ sức nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co quyết liệt giữa hai đội đang cùng khát điểm.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atlanta United FC · 1 thắng3 hòaNew York City FC · 1 thắng
13/06/2025
New York City FC
4 - 0
Atlanta United FC
NYC
30/03/2025
Atlanta United FC
4 - 3
New York City FC
AUF
18/07/2024
Atlanta United FC
2 - 2
New York City FC
Hòa
07/04/2024
New York City FC
1 - 1
Atlanta United FC
Hòa
22/06/2023
Atlanta United FC
2 - 2
New York City FC
Hòa
Atlanta United FC
5 trận gần nhất
THBHB
26
Trận
7-5-14
T-H-B
30
Ghi (TB 1.2)
43
Thủng lưới
New York City FC
5 trận gần nhất
BTBHH
26
Trận
8-8-10
T-H-B
39
Ghi (TB 1.5)
34
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC261763+3257THBHT
2New England Revolution261448+1246TTTBT
3Inter Miami2612104+1546HHHHT
9FC Cincinnati25898-733HHBBH
10New York City FC268810+532BTBHH
11DC United256118-829BHTHB
13Columbus Crew267514-526TBBTB
14Atlanta United FC267514-1326THBHB
15CF Montreal265615-2221BBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Atlanta United FC vs New York City FC: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1
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