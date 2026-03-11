TRỰC TIẾP Trực tiếp Atletico Madrid vs Bayern München: Đội hình xuất phát Cả hai đội đều đang có phong độ cao, Atletico Madrid thắng 4 và Bayern München thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 04/11/2026.

Atletico Madrid vs Bayern München SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Atletico Madrid và Bayern München đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:32 04/11/2026

Đội hình chính thức Atletico Madrid Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany 13 J. Oblak 18 Marc Pubill 24 Robin Le Normand 17 D. Hancko 22 Álex Grimaldo 20 G. Simeone 14 Marcos Llorente 8 Pablo Barrios 10 Álex Baena 19 J. Álvarez 9 A. Sørloth 1 M. Neuer 27 K. Laimer 2 D. Upamecano 4 J. Tah 44 J. Stanišić 6 J. Kimmich 8 T. Bischof 42 L. Karl 17 M. Olise 19 A. Davies 9 H. Kane Dự bị Atletico Madrid 15 J. David 46 J. Castillo 27 J. Dominguez 26 R. Hueso 6 Koke 7 Lee Kang-In 11 A. Lookman 4 Rodrigo Mendoza 1 J. Musso Bayern München 40 J. Urbig 26 S. Ulreich 45 A. Pavlović 3 Kim Min-Jae 21 H. Ito 47 David Daiber 11 N. Brown 23 S. Boey 46 T. Binder Cập nhật đội hình lúc 02:32 04/11/2026

Atletico Madrid và Bayern München bước vào cuộc đối đầu với phong độ cao và không đội nào thua trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 04/11/2026 trên sân Riyadh Air Metropolitano.

Hai đội cùng bất bại trong 5 trận gần nhất

Atletico Madrid là đội có chuỗi kết quả nhỉnh hơn một chút. Họ thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Hai trận mới nhất của đội chủ nhà đều kết thúc bằng chiến thắng, nên tinh thần của họ đang rất tốt.

Bayern München cũng không kém cạnh. Đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Đó là điểm khác biệt nhỏ so với đà thắng liên tiếp của Atletico Madrid.

Thế đối đầu nghiêng về Bayern München

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 3 trận, Atletico Madrid thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Như vậy, đội khách giữ lợi thế rõ rệt về mặt lịch sử đối đầu gần đây.

Dù vậy, một trận thắng và một trận hòa trước Bayern München cho thấy Atletico Madrid hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Với phong độ hiện tại, đội chủ nhà sẽ bước vào trận với sự tự tin.

Vị trí trên bảng xếp hạng khá sát nhau

Bayern München đang đứng hạng 14 với 5 điểm. Atletico Madrid xếp hạng 16 với 4 điểm, kém đối thủ đúng 1 điểm. Khoảng cách này rất nhỏ nên kết quả trận đấu có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội.

Đáng chú ý, thứ hạng của hai đội chưa tương xứng với phong độ gần đây. Cả hai đều bất bại trong 5 trận gần nhất, nhưng vẫn đang ở những vị trí khiêm tốn trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội đều giữ được sự ổn định trong những trận gần đây, nên trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng. Atletico Madrid có lợi thế sân nhà và đang thắng liên tiếp. Bayern München có thành tích đối đầu tốt hơn và chưa thua trong chuỗi 5 trận.

Vì vậy, khả năng duy trì sự tập trung và giữ vững mạch phong độ trong suốt 90 phút sẽ là yếu tố quan trọng. Đội nào nắm bắt tốt cơ hội và hạn chế sai sót trước những pha chuyển trạng thái sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Đây là trận đấu giữa hai đội đang vào phom. Bayern München có lợi thế về lịch sử đối đầu, còn Atletico Madrid có sân nhà và chuỗi kết quả tích cực hơn một chút. Trận đấu được dự báo sẽ có cục diện cân bằng và nhiều tính toán, khi cả hai đội đều muốn tận dụng đà tốt để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atletico Madrid · 1 thắng 1 hòa Bayern München · 3 thắng Atletico Madrid 1 - 1 Bayern Munich Hòa Bayern Munich 4 - 0 Atletico Madrid BM Bayern Munich 1 - 0 Atletico Madrid BM Atletico Madrid 1 - 0 Bayern Munich AM Bayern Munich 2 - 1 Atletico Madrid BM

Atletico Madrid 5 trận gần nhất T T H T T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới Bayern München 5 trận gần nhất H T T H T 3 Trận 1-2-0 T-H-B 10 Ghi (TB 3.3) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Aston Villa 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T … 8 Barcelona 3 2 0 1 +5 6 B T T 9 Como 3 2 0 1 +5 6 T B T … 13 Borussia Dortmund 3 2 0 1 +1 6 T B T 14 Bayern München 3 1 2 0 +5 5 H H T 15 AS Roma 3 1 1 1 +3 4 T B H 16 Atletico Madrid 3 1 1 1 +1 4 H T B 17 Shakhtar Donetsk 3 1 1 1 +1 4 B T H … 24 Lask Linz 3 1 0 2 -3 3 T B B T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Atletico Madrid ✚ J. Cardoso (Thigh Injury) ✚ M. Hjulmand (Red Card) ✚ J. Cardoso (Thigh Injury) ✚ M. Hjulmand (Red Card) Bayern München ✚ L. Diaz (Muscle Injury) ✚ S. Gnabry (Muscle Injury) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ I. Saibari (Ankle Injury) ✚ L. Diaz (Muscle Injury) ✚ S. Gnabry (Muscle Injury) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ I. Saibari (Ankle Injury)