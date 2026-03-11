Trực tiếp Atletico Madrid vs Bayern München: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Atletico Madrid vs Bayern München: Đội hình xuất phát

Văn Thể03/11/2026 22:43

Cả hai đội đều đang có phong độ cao, Atletico Madrid thắng 4 và Bayern München thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 04/11/2026.

Atletico MadridvsBayern MünchenSẮP BẮT ĐẦU • 03:00
  • 03:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Atletico Madrid và Bayern München đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:32 04/11/2026

Đội hình chính thức
Atletico Madrid
Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone
Bayern München
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany
13
J. Oblak
18
Marc Pubill
24
Robin Le Normand
17
D. Hancko
22
Álex Grimaldo
20
G. Simeone
14
Marcos Llorente
8
Pablo Barrios
10
Álex Baena
19
J. Álvarez
9
A. Sørloth
1
M. Neuer
27
K. Laimer
2
D. Upamecano
4
J. Tah
44
J. Stanišić
6
J. Kimmich
8
T. Bischof
42
L. Karl
17
M. Olise
19
A. Davies
9
H. Kane
Dự bị
Atletico Madrid
15 J. David46 J. Castillo27 J. Dominguez26 R. Hueso6 Koke7 Lee Kang-In11 A. Lookman4 Rodrigo Mendoza1 J. Musso
Bayern München
40 J. Urbig26 S. Ulreich45 A. Pavlović3 Kim Min-Jae21 H. Ito47 David Daiber11 N. Brown23 S. Boey46 T. Binder
Cập nhật đội hình lúc 02:32 04/11/2026

Atletico Madrid và Bayern München bước vào cuộc đối đầu với phong độ cao và không đội nào thua trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 04/11/2026 trên sân Riyadh Air Metropolitano.

Hai đội cùng bất bại trong 5 trận gần nhất

Atletico Madrid là đội có chuỗi kết quả nhỉnh hơn một chút. Họ thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Hai trận mới nhất của đội chủ nhà đều kết thúc bằng chiến thắng, nên tinh thần của họ đang rất tốt.

Bayern München cũng không kém cạnh. Đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Đó là điểm khác biệt nhỏ so với đà thắng liên tiếp của Atletico Madrid.

Thế đối đầu nghiêng về Bayern München

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 3 trận, Atletico Madrid thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Như vậy, đội khách giữ lợi thế rõ rệt về mặt lịch sử đối đầu gần đây.

Dù vậy, một trận thắng và một trận hòa trước Bayern München cho thấy Atletico Madrid hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Với phong độ hiện tại, đội chủ nhà sẽ bước vào trận với sự tự tin.

Vị trí trên bảng xếp hạng khá sát nhau

Bayern München đang đứng hạng 14 với 5 điểm. Atletico Madrid xếp hạng 16 với 4 điểm, kém đối thủ đúng 1 điểm. Khoảng cách này rất nhỏ nên kết quả trận đấu có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội.

Đáng chú ý, thứ hạng của hai đội chưa tương xứng với phong độ gần đây. Cả hai đều bất bại trong 5 trận gần nhất, nhưng vẫn đang ở những vị trí khiêm tốn trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội đều giữ được sự ổn định trong những trận gần đây, nên trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng. Atletico Madrid có lợi thế sân nhà và đang thắng liên tiếp. Bayern München có thành tích đối đầu tốt hơn và chưa thua trong chuỗi 5 trận.

Vì vậy, khả năng duy trì sự tập trung và giữ vững mạch phong độ trong suốt 90 phút sẽ là yếu tố quan trọng. Đội nào nắm bắt tốt cơ hội và hạn chế sai sót trước những pha chuyển trạng thái sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Đây là trận đấu giữa hai đội đang vào phom. Bayern München có lợi thế về lịch sử đối đầu, còn Atletico Madrid có sân nhà và chuỗi kết quả tích cực hơn một chút. Trận đấu được dự báo sẽ có cục diện cân bằng và nhiều tính toán, khi cả hai đội đều muốn tận dụng đà tốt để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atletico Madrid · 1 thắng1 hòaBayern München · 3 thắng
02/12/2020
Atletico Madrid
1 - 1
Bayern Munich
Hòa
22/10/2020
Bayern Munich
4 - 0
Atletico Madrid
BM
07/12/2016
Bayern Munich
1 - 0
Atletico Madrid
BM
29/09/2016
Atletico Madrid
1 - 0
Bayern Munich
AM
04/05/2016
Bán kết
Bayern Munich
2 - 1
Atletico Madrid
BM
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
TTHTT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
3
Thủng lưới
Bayern München
5 trận gần nhất
HTTHT
3
Trận
1-2-0
T-H-B
10
Ghi (TB 3.3)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Aston Villa3300+99TTT
3Liverpool3300+59TTT
8Barcelona3201+56BTT
9Como3201+56TBT
13Borussia Dortmund3201+16TBT
14Bayern München3120+55HHT
15AS Roma3111+34TBH
16Atletico Madrid3111+14HTB
17Shakhtar Donetsk3111+14BTH
24Lask Linz3102-33TBBTB
25Sabah FA3102-33BTBTB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Atletico Madrid
J. Cardoso (Thigh Injury)
M. Hjulmand (Red Card)
J. Cardoso (Thigh Injury)
M. Hjulmand (Red Card)
Bayern München
L. Diaz (Muscle Injury)
S. Gnabry (Muscle Injury)
J. Musiala (Muscle Injury)
I. Saibari (Ankle Injury)
L. Diaz (Muscle Injury)
S. Gnabry (Muscle Injury)
J. Musiala (Muscle Injury)
I. Saibari (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Atletico Madrid vs Bayern München: Đội hình xuất phát
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