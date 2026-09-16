TRỰC TIẾP Trực tiếp Atletico Madrid vs Osasuna: Đội hình xuất phát Atletico Madrid bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Osasuna tại Riyadh Air Metropolitano lúc 00:00 ngày 17/09/2026, hướng đến củng cố vị trí thứ 5.

Atletico Madrid vs Osasuna SẮP BẮT ĐẦU • 00:00 00:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Atletico Madrid và Osasuna đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:00.

Cập nhật lúc 23:33 16/09/2026

Đội hình chính thức Atletico Madrid Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone Osasuna Sơ đồ 5-4-1 · HLV Luis Miguel Ramis 13 J. Oblak 14 Marcos Llorente 21 C. Romero 24 Robin Le Normand 22 Álex Grimaldo 7 Lee Kang-In 5 J. Cardoso 6 Koke 11 A. Lookman 15 J. David 10 Álex Baena 13 Aitor Fernández 27 Íñigo Arguibide 48 R. Yeboah 22 F. Boyomo 35 U. Santos 23 Abel Bretones 21 Jonathan Dubasin 29 Asier Osambela 6 Lucas Torró 18 Raul Moro 9 Raúl García Dự bị Atletico Madrid 25 Salvador Esquivel 1 J. Musso 18 Marc Pubill 17 D. Hancko 27 J. Dominguez 20 G. Simeone 23 M. Hjulmand 3 O. Vargas 16 Arnau Ortiz Osasuna 11 Kike Barja 14 Rubén García 20 Del Castillo 8 Iker Muñoz 26 Mauro Echegoyen 17 A. Budimir 7 Moncayola 15 Diego Rico 24 Catena Cập nhật đội hình lúc 23:34 16/09/2026

Atletico Madrid đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu duy trì vị thế cạnh tranh khi tiếp đón Osasuna vào lúc 00:00 ngày 17/09/2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Riyadh Air Metropolitano được dự báo sẽ mang đến nhiều thách thức chiến thuật cho cả hai bên khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là một chiến thắng.

Vị thế cạnh tranh và cục diện điểm số

Bước vào màn so tài này, Atletico Madrid đang nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Vị trí hiện tại giúp đội bóng áo sọc đỏ trắng giữ vững sự hiện diện ở khu vực bám đuổi nhóm đầu, đồng thời tạo tiền đề quan trọng trong cuộc đua giành các suất tham dự đấu trường châu Âu mùa tới.

Ở bên kia chiến tuyến, Osasuna đang đứng ở vị trí thứ 11 với 7 điểm. Dù xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng, khoảng cách 3 điểm so với chính Atletico Madrid cho thấy đội khách hoàn toàn có cơ hội san bằng điểm số nếu giành kết quả tối đa trong chuyến hành quân đến Riyadh Air Metropolitano.

Phong độ đối lập trong 5 trận gần nhất

Đội chủ nhà duy trì màn trình diễn tương đối ổn định trong thời gian gần đây. Thống kê 5 trận đấu gần nhất cho thấy Atletico Madrid giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Chuỗi kết quả này thể hiện khả năng tích lũy điểm số đều đặn của thầy trò đội chủ nhà trước các đối thủ khác nhau.

Trong khi đó, Osasuna thể hiện phong độ có phần thăng trầm hơn. Đại diện xứ Navarre có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù đã có những thời điểm thăng hoa với chuỗi trận tích cực, sự thiếu ổn định vẫn khiến Osasuna chưa thể bứt phá mạnh mẽ lên nửa trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu và nhận định cục diện

Thống kê đối đầu gần đây ghi nhận sự nhỉnh hơn của đội bóng thủ đô. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Atletico Madrid đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Osasuna có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai đội không có bất kỳ kết quả hòa nào.

Điểm tựa sân nhà Riyadh Air Metropolitano cùng sự nhỉnh hơn về thứ hạng lẫn kết quả đối đầu mang lại ưu thế đáng kể cho Atletico Madrid. Với mục tiêu giữ vững đà bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận kiểm soát nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số trước một Osasuna luôn sẵn sàng chớp thời cơ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atletico Madrid · 3 thắng 0 hòa Osasuna · 2 thắng Osasuna 1 - 2 Atletico Madrid AM Atletico Madrid 1 - 0 Osasuna AM Osasuna 2 - 0 Atletico Madrid OSA Atletico Madrid 1 - 0 Osasuna AM Atletico Madrid 1 - 4 Osasuna OSA

Atletico Madrid 5 trận gần nhất T B B T H 5 Trận 3-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới Osasuna 5 trận gần nhất B B T T H 5 Trận 2-1-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 5 5 0 0 +17 15 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 5 4 0 1 +1 12 T T B T T 4 Alaves 6 3 1 2 +5 10 B B T T H 5 Atletico Madrid 5 3 1 1 +4 10 T B T H T 6 Sevilla 5 3 1 1 +2 10 T H B T T … 10 Racing Santander 5 2 1 2 0 7 T B T B H 11 Osasuna 5 2 1 2 -3 7 B B T T H 12 Rayo Vallecano 6 2 1 3 -5 7 T B T B H …

Tình hình lực lượng Atletico Madrid ✚ J. Alvarez (Muscle Injury) ✚ P. Barrios (Muscle Injury) ✚ A. Sorloth (Muscle Injury) ✚ J. Alvarez (Muscle Injury) ✚ P. Barrios (Muscle Injury) ✚ A. Sorloth (Muscle Injury) Osasuna ✚ M. Gomez (Hamstring Injury) ✚ J. Herrando (Muscle Injury) ✚ A. Oroz (Muscle Injury) ✚ V. Rosier (Hamstring Injury) ✚ M. Gomez (Hamstring Injury) ✚ J. Herrando (Muscle Injury) ✚ A. Oroz (Muscle Injury) ✚ V. Rosier (Hamstring Injury)