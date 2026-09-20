Trực tiếp Atletico Madrid vs Real Madrid: Atletico Madrid nhân đôi cách biệt

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Atletico Madrid vs Real Madrid: Atletico Madrid nhân đôi cách biệt

Văn Thể20/09/2026 16:35

Cuộc chạm trán tại sân Riyadh Air Metropolitano chứng kiến màn so tài căng thẳng giữa hai đại diện nhóm đầu bảng khi khoảng cách hiện chỉ là hai điểm số.

Atletico Madrid2 - 0Real MadridHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Atletico Madrid 2 - 0 Real Madrid.

  • 86'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 65% - 35% Real Madrid, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 15 - 6, cứu thua 2 - 4.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Real Madrid): Bernardo Silva vào sân thay Jude Bellingham.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Jude Bellingham (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 62% - 38% Real Madrid, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 4, cứu thua 1 - 3.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Real Madrid): Eduardo Camavinga vào sân thay Aurelien Tchouameni.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Atletico Madrid): Ademola Lookman vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez.

  • 62'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 60% - 40% Real Madrid, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Atletico Madrid): Julián Álvarez vào sân thay Jonathan David.

  • 59'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (2-0)

    Phút 59': Jonathan David (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Giuliano Simeone Baldini). Tỷ số: 2 - 0.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Real Madrid): Antonio Rüdiger vào sân thay Arda Güler.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Real Madrid): Yan Diomande vào sân thay Vinícius.

  • 53'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (1-0)

    Phút 53': Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 52'Thẻ đỏ

    Phút 52': Dean Huijsen (Real Madrid) nhận thẻ đỏ.

  • 51'VAR

    Phút 51': Card upgrade confirmed — Dean Huijsen (Real Madrid).

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Atletico Madrid 57% - 43% Real Madrid, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 49'Thẻ vàng

    Phút 49': Denzel Dumfries (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Atletico Madrid): Koke vào sân thay Marc Pubill.

  • 38'VAR

    Phút 38': Card upgrade confirmed — Cristian Romero (Atletico Madrid).

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Cristian Romero (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 58% - 42% Real Madrid, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 2.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Marc Pubill (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Atletico Madrid 47% - 53% Real Madrid, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 1.

  • 13'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: Atletico Madrid 22% - 78% Real Madrid, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

  • 6'Thẻ vàng

    Phút 6': Diego Pablo Simeone (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Atletico Madrid tiếp đón Real Madrid.

Cập nhật lúc 23:08 20/09/2026

Đội hình chính thức
Atletico Madrid
Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone
Real Madrid
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho
13
J. Oblak
14
Marcos Llorente
18
Marc Pubill
21
C. Romero
17
D. Hancko
20
G. Simeone
10
Álex Baena
5
J. Cardoso
22
Álex Grimaldo
7
Lee Kang-In
15
J. David
1
T. Courtois
24
D. Dumfries
16
I. Konaté
4
D. Huijsen
17
Marc Cucurella
8
F. Valverde
14
A. Tchouaméni
15
A. Güler
5
J. Bellingham
7
Vinícius Júnior
10
Kylian Mbappé
Dự bị
Atletico Madrid
46 J. Castillo19 J. Álvarez27 J. Dominguez23 M. Hjulmand6 Koke24 Robin Le Normand11 A. Lookman4 Rodrigo Mendoza1 J. Musso
Real Madrid
2 Raúl Asencio6 E. Camavinga18 Álvaro Fernández21 Brahim Díaz25 Y. Diomande9 Endrick19 Carlos Espí13 A. Lunin27 Thiago Pitarch
Cập nhật đội hình lúc 20:49 20/09/2026
Atletico MadridThống kêReal Madrid
65%
Kiểm soát bóng
35%
15
Dứt điểm
7
8
Trúng đích
2
3
Phạt góc
1
15
Phạm lỗi
6
2
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
4

Cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Real Madrid lúc 21:15 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Riyadh Air Metropolitano là tâm điểm đáng chú ý khi cả hai đội bóng đều đang hiện diện ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Khoảng cách mong manh giữa hai bên hứa hẹn tạo nên một màn so tài quyết liệt về mặt chiến thuật.

Vị trí nhóm đầu và khoảng cách điểm số sít sao

Cục diện bảng xếp hạng hiện tại phản ánh rõ sự cạnh tranh gắt gao giữa đôi bên. Real Madrid đang nắm giữ vị trí thứ 2 với 15 điểm. Trong khi đó, Atletico Madrid bám đuổi sát nút ở vị trí thứ 4 với 13 điểm. Cách biệt chỉ là 2 điểm, đồng nghĩa kết quả của màn chạm trán trực tiếp này sẽ tác động đáng kể đến trật tự điểm số của nhóm dẫn đầu.

Phong độ thi đấu ổn định của hai đội bóng

Xét về màn trình diễn gần đây, cả hai câu lạc bộ đều duy trì được hiệu suất thi đấu tích cực. Đội chủ nhà Atletico Madrid giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi trận này thể hiện sự chặt chẽ và khả năng tích lũy điểm số ổn định của thầy trò đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Real Madrid thể hiện sự hiệu quả nhỉnh hơn đôi chút khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận đấu vừa qua. Với việc ca khúc khải hoàn ở cả hai lần ra quân gần nhất, đội khách hành quân đến Riyadh Air Metropolitano cùng sự tự tin cao độ.

Cán cân đối đầu trong các lần chạm trán gần nhất

Lịch sử 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội bóng ghi nhận sự vượt trội nhẹ từ phía đội khách. Cụ thể, Real Madrid giành được 3 chiến thắng, trong khi Atletico Madrid có 2 lần đánh bại đối thủ và hai đội không có trận hòa nào. Sự cân bằng tương đối này cho thấy mỗi lần gặp gỡ giữa đôi bên đều diễn ra vô cùng sòng phẳng và không bên nào chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà Riyadh Air Metropolitano, Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi chắc chắn để bảo vệ khu vực trung tuyến trước sức ép tấn công từ đối thủ. Trong khi đó, Real Madrid với phong độ thắng 4 trong 5 trận gần đây luôn sẵn sàng trừng phạt mọi sơ hở của đối phương. Trận đấu hứa hẹn diễn ra giằng co với những toan tính chiến thuật chặt chẽ đến từ ban huấn luyện hai câu lạc bộ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atletico Madrid · 2 thắng0 hòaReal Madrid · 3 thắng
23/03/2026
Real Madrid
3 - 2
Atletico Madrid
RM
09/01/2026
Bán kết
Atletico Madrid
1 - 2
Real Madrid
RM
27/09/2025
Atletico Madrid
5 - 2
Real Madrid
AM
13/03/2025
Vòng 1/8
Atletico Madrid
1 - 0
Real Madrid
AM
05/03/2025
Vòng 1/8
Real Madrid
2 - 1
Atletico Madrid
RM
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
TTBBT
6
Trận
4-1-1
T-H-B
14
Ghi (TB 2.3)
6
Thủng lưới
Real Madrid
5 trận gần nhất
TTTBT
6
Trận
5-0-1
T-H-B
17
Ghi (TB 2.8)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona7700+2421TTTTT
2Real Madrid6501+1115TTBTT
3Real Betis6501+215TTTBT
4Atletico Madrid6411+813TTBTH
5Sevilla7412+113BTTHB
Tình hình lực lượng
Atletico Madrid
P. Barrios (Muscle Injury)
A. Sorloth (Muscle Injury)
P. Barrios (Muscle Injury)
A. Sorloth (Muscle Injury)
Real Madrid
Eder Militao (Hamstring Injury)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)
Eder Militao (Hamstring Injury)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Atletico Madrid vs Real Madrid: Atletico Madrid nhân đôi cách biệt
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO