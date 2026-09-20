Trực tiếp Atletico Madrid vs Real Madrid: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Atletico Madrid vs Real Madrid: Đội hình xuất phát

Văn Thể20/09/2026 16:35

Cuộc chạm trán tại sân Riyadh Air Metropolitano chứng kiến màn so tài căng thẳng giữa hai đại diện nhóm đầu bảng khi khoảng cách hiện chỉ là hai điểm số.

Atletico MadridvsReal MadridSẮP BẮT ĐẦU • 21:15
  • 21:15Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Atletico Madrid và Real Madrid đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:15.

Cập nhật lúc 20:48 20/09/2026

Đội hình chính thức
Atletico Madrid
Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone
Real Madrid
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho
13
J. Oblak
14
Marcos Llorente
18
Marc Pubill
21
C. Romero
17
D. Hancko
20
G. Simeone
10
Álex Baena
5
J. Cardoso
22
Álex Grimaldo
7
Lee Kang-In
15
J. David
1
T. Courtois
24
D. Dumfries
16
I. Konaté
4
D. Huijsen
17
Marc Cucurella
8
F. Valverde
14
A. Tchouaméni
15
A. Güler
5
J. Bellingham
7
Vinícius Júnior
10
Kylian Mbappé
Dự bị
Atletico Madrid
46 J. Castillo19 J. Álvarez27 J. Dominguez23 M. Hjulmand6 Koke24 Robin Le Normand11 A. Lookman4 Rodrigo Mendoza1 J. Musso
Real Madrid
2 Raúl Asencio6 E. Camavinga18 Álvaro Fernández21 Brahim Díaz25 Y. Diomande9 Endrick19 Carlos Espí13 A. Lunin27 Thiago Pitarch
Cập nhật đội hình lúc 20:49 20/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Real Madrid lúc 21:15 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Riyadh Air Metropolitano là tâm điểm đáng chú ý khi cả hai đội bóng đều đang hiện diện ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Khoảng cách mong manh giữa hai bên hứa hẹn tạo nên một màn so tài quyết liệt về mặt chiến thuật.

Vị trí nhóm đầu và khoảng cách điểm số sít sao

Cục diện bảng xếp hạng hiện tại phản ánh rõ sự cạnh tranh gắt gao giữa đôi bên. Real Madrid đang nắm giữ vị trí thứ 2 với 15 điểm. Trong khi đó, Atletico Madrid bám đuổi sát nút ở vị trí thứ 4 với 13 điểm. Cách biệt chỉ là 2 điểm, đồng nghĩa kết quả của màn chạm trán trực tiếp này sẽ tác động đáng kể đến trật tự điểm số của nhóm dẫn đầu.

Phong độ thi đấu ổn định của hai đội bóng

Xét về màn trình diễn gần đây, cả hai câu lạc bộ đều duy trì được hiệu suất thi đấu tích cực. Đội chủ nhà Atletico Madrid giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi trận này thể hiện sự chặt chẽ và khả năng tích lũy điểm số ổn định của thầy trò đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Real Madrid thể hiện sự hiệu quả nhỉnh hơn đôi chút khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận đấu vừa qua. Với việc ca khúc khải hoàn ở cả hai lần ra quân gần nhất, đội khách hành quân đến Riyadh Air Metropolitano cùng sự tự tin cao độ.

Cán cân đối đầu trong các lần chạm trán gần nhất

Lịch sử 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội bóng ghi nhận sự vượt trội nhẹ từ phía đội khách. Cụ thể, Real Madrid giành được 3 chiến thắng, trong khi Atletico Madrid có 2 lần đánh bại đối thủ và hai đội không có trận hòa nào. Sự cân bằng tương đối này cho thấy mỗi lần gặp gỡ giữa đôi bên đều diễn ra vô cùng sòng phẳng và không bên nào chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà Riyadh Air Metropolitano, Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi chắc chắn để bảo vệ khu vực trung tuyến trước sức ép tấn công từ đối thủ. Trong khi đó, Real Madrid với phong độ thắng 4 trong 5 trận gần đây luôn sẵn sàng trừng phạt mọi sơ hở của đối phương. Trận đấu hứa hẹn diễn ra giằng co với những toan tính chiến thuật chặt chẽ đến từ ban huấn luyện hai câu lạc bộ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atletico Madrid · 2 thắng0 hòaReal Madrid · 3 thắng
23/03/2026
Real Madrid
3 - 2
Atletico Madrid
RM
09/01/2026
Bán kết
Atletico Madrid
1 - 2
Real Madrid
RM
27/09/2025
Atletico Madrid
5 - 2
Real Madrid
AM
13/03/2025
Vòng 1/8
Atletico Madrid
1 - 0
Real Madrid
AM
05/03/2025
Vòng 1/8
Real Madrid
2 - 1
Atletico Madrid
RM
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
TTBBT
6
Trận
4-1-1
T-H-B
14
Ghi (TB 2.3)
6
Thủng lưới
Real Madrid
5 trận gần nhất
TTTBT
6
Trận
5-0-1
T-H-B
17
Ghi (TB 2.8)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona7700+2421TTTTT
2Real Madrid6501+1115TTBTT
3Real Betis6501+215TTTBT
4Atletico Madrid6411+813TTBTH
5Sevilla7412+113BTTHB
Tình hình lực lượng
Atletico Madrid
P. Barrios (Muscle Injury)
A. Sorloth (Muscle Injury)
P. Barrios (Muscle Injury)
A. Sorloth (Muscle Injury)
Real Madrid
Eder Militao (Hamstring Injury)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)
Eder Militao (Hamstring Injury)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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