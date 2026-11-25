TRỰC TIẾP Trực tiếp Atletico Madrid vs Viking: Hiệp 2 bắt đầu, Atletico Madrid dẫn 2-0 Viking đón trận gặp Atletico Madrid trong tình trạng tổn thất nhân sự, bài toán lực lượng đặt lên vai ban huấn luyện. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 26/11/2026 trên sân Riyadh Air Metropolitano, khi hai đội cùng có 4 điểm và đứng sát nhau trên bảng xếp hạng.

Atletico Madrid 2 - 0 Viking Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Atletico Madrid 2 - 0 Viking.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Atletico Madrid 48% - 52% Viking, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 6.

82' Thay người Phút 82' (Viking): Joe Bell vào sân thay Kristoffer Askildsen.

76' Thay người Phút 76' (Viking): Niklas Fuglestad vào sân thay Herman Haugen.

76' Thay người Phút 76' (Viking): Amin Cosic vào sân thay Tobias Moi.

74' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 49% - 51% Viking, dứt điểm 17 - 8 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 6.

71' Thay người Phút 71' (Atletico Madrid): Rodrigo Mendoza vào sân thay Alexander Sørloth.

68' Thay người Phút 68' (Atletico Madrid): Morten Hjulmand vào sân thay Koke.

62' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 51% - 49% Viking, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 5.

61' VAR Phút 61': Phạt đền bị hủy — Johnny Cardoso (Atletico Madrid).

57' Thay người Phút 57' (Atletico Madrid): Giuliano Simeone Baldini vào sân thay Julián Álvarez.

57' Thay người Phút 57' (Atletico Madrid): Jonathan David vào sân thay Lee Kang-In.

57' Thay người Phút 57' (Viking): Peter Christiansen vào sân thay Simen Kvia Egeskog.

57' Thay người Phút 57' (Viking): Vetle Auklend vào sân thay Henrik Heggheim.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Atletico Madrid 53% - 47% Viking, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 4.

46' Thẻ vàng Phút 46': Gianni Stensness (Viking) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Atletico Madrid): Pablo Barrios Rivas vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez.

37' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 51% - 49% Viking, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 3.

25' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 58% - 42% Viking, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2.

24' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (2-0) Phút 24': Julián Álvarez (Atletico Madrid) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

19' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (1-0) Phút 19': Alexander Sørloth (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Alejandro Grimaldo). Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Atletico Madrid 49% - 51% Viking, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Atletico Madrid tiếp đón Viking.

Cập nhật lúc 04:47 26/11/2026

Đội hình chính thức Atletico Madrid Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone Viking Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Aarsheim 13 J. Oblak 14 Marcos Llorente 24 Robin Le Normand 17 D. Hancko 22 Álex Grimaldo 7 Lee Kang-In 6 Koke 5 J. Cardoso 10 Álex Baena 19 J. Álvarez 9 A. Sørloth 30 Ľ. Belko 2 H. Haugen 6 G. Stensness 25 H. Falchener 5 H. Heggheim 7 K. Askildsen 29 T. Moi 26 Kvia-Egeskog 16 H. Bjørdal 22 E. Botheim 10 Z. Tripić Dự bị Atletico Madrid 23 M. Hjulmand 8 Pablo Barrios 46 J. Castillo 15 J. David 26 R. Hueso 30 Dani MartÃ­nez 4 Rodrigo Mendoza 1 J. Musso 16 Arnau Ortiz Viking 8 J. Bell 14 V. Berisha 20 Christiansen 19 A. Cosic 27 J. Daland 23 N. Fuglestad 33 J. Hansen 1 A. Østbø 11 R. Postema Cập nhật đội hình lúc 02:35 26/11/2026

Atletico Madrid Thống kê Viking 48% Kiểm soát bóng 52% 17 Dứt điểm 9 8 Trúng đích 1 5 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 6

Viking đến sân Riyadh Air Metropolitano với những tổn thất về nhân sự, và đó là điểm đáng chú ý nhất trước trận gặp Atletico Madrid. Với đội khách, việc xoay xở lực lượng có thể quan trọng không kém chuyện chọn lối chơi. Trận đấu bắt đầu lúc 03:00 ngày 26/11/2026.

Viking đối mặt bài toán nhân sự

Việc thiếu người khiến Viking khó giữ được sự ổn định ở một trận đấu trên sân khách. Khi nhân sự bị xáo trộn, đội bóng thường phải điều chỉnh cách tổ chức và phân bổ nhiệm vụ trên sân. Đây là thử thách không nhỏ trước một đối thủ được thi đấu trên sân nhà.

Dù vậy, Viking không bước vào trận với tinh thần sa sút. Họ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, trong đó có chuỗi hai trận thắng liên tiếp ở quãng giữa. Tuy nhiên, trận gần nhất của đội lại là một thất bại.

Atletico Madrid giữ lợi thế sân nhà

Atletico Madrid cũng có thành tích 3 thắng, 2 thua trong 5 trận gần nhất, và không có trận hòa nào. Điểm khác biệt nằm ở đà gần đây: đội chủ nhà vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất. Trước đó họ có hai trận thua liên tiếp, nên mạch phong độ của Atletico chưa thật sự ổn định.

Việc chơi trên sân nhà và vừa có một kết quả tích cực là lợi thế về mặt tâm lý của Atletico Madrid. Họ cần tận dụng điều đó để kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ đầu.

Hai đội cách nhau một bậc trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất nhỏ. Viking đứng hạng 25 với 4 điểm, còn Atletico Madrid xếp ngay sau ở hạng 26 cũng với 4 điểm. Hai đội bằng điểm nhau nên trận đấu mang ý nghĩa cạnh tranh trực tiếp về vị trí.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội có thành tích gần đây tương đồng, nên yếu tố nhân sự có thể tạo ra khác biệt. Atletico Madrid có sân nhà và lực lượng đầy đủ hơn để tìm cách kiểm soát trận đấu. Viking cần giữ sự chắc chắn trong tổ chức, hạn chế sai sót khi đội hình bị xáo trộn và tìm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ và điểm số ngang nhau. Chủ nhà nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân bãi và nhân sự ổn định hơn, nhưng Viking vẫn có đủ động lực để cạnh tranh nếu xử lý tốt bài toán lực lượng.

Atletico Madrid 5 trận gần nhất T B B T T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới Viking 5 trận gần nhất B T T B T 6 Trận 2-2-2 T-H-B 14 Ghi (TB 2.3) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Real Madrid 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 3 Como 5 4 0 1 +14 12 T T T B T … 8 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 9 Aston Villa 5 3 0 2 +5 9 B B T T T … 24 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4 B B T H 25 Viking 4 1 1 2 -1 4 T B H B 26 Atletico Madrid 4 1 1 2 -1 4 B H T B 27 Napoli 5 1 1 3 -5 4 H B T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Atletico Madrid ✚ A. Lookman (Knee Injury) ✚ C. Romero (Muscle Injury) Viking ✚ S. Bjorshol (Knee Injury) ✚ K. Frimpong (Off the roster) ✚ K. Haugen (Illness) ✚ M. Roseth (Knee Injury) ✚ A. Baertelsen (Foot Injury) ✚ V. Berisha (Thigh Injury) ✚ N. D'Agostino (Knee Injury)