TRỰC TIẾP Trực tiếp Austin vs Nashville SC: Hết hiệp 1, Nashville SC dẫn 1-0 Austin tiếp đón Nashville SC trên sân nhà Q2 Stadium tại vòng 28 MLS với phong độ chia điểm kéo dài, đối đầu cân bằng khi đôi bên cùng có hai chiến thắng.

Austin 0 - 1 Nashville SC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

38' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Austin 32% - 68% Nashville SC, dứt điểm 1 - 10 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': Guilherme Biro (Austin) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

30' BÀN THẮNG! Nashville SC (0-1) Phút 30': Reed Baker-Whiting (Nashville SC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

24' Nashville SC ép sân Cầm bóng: Austin 39% - 61% Nashville SC, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.

12' Austin ép sân Cầm bóng: Austin 59% - 41% Nashville SC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Austin tiếp đón Nashville SC.

Cập nhật lúc 08:28 11/10/2026

Đội hình chính thức Austin Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Callaghan 1 B. Stuver 3 M. Desler 15 J. Bell 29 Guilherme Biro 11 F. Torres 38 Ervin Torres 6 Ilie Sánchez 10 M. Uzuni 24 Jorge Alastuey 9 B. Vázquez 17 J. Gallagher 99 B. Schwake 31 A. Najar 4 J. Palacios 3 M. Woledzi 27 Baker-Whiting 16 M. Corcoran 8 P. Yazbek 11 E. Saad 7 C. Espinoza 9 S. Surridge 10 H. Mukhtar Dự bị Austin 22 Chris Applewhite 32 M. Burton 35 M. Đorđević 4 B. Hines-Ike 12 D. Las 77 P. Płacheta 21 C. Ramirez 14 B. Šabović 5 O. Svatok Nashville SC 1 J. Willis 20 E. Tagseth 19 A. Muyl 14 S. Mohammed 5 J. Maher 41 W. Madrigal 2 D. Lovitz 22 J. Bauer 6 B. Acosta Cập nhật đội hình lúc 07:03 11/10/2026

Austin Thống kê Nashville SC 32% Kiểm soát bóng 68% 1 Dứt điểm 10 1 Trúng đích 2 1 Phạt góc 4 2 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Vòng 28 giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS sẽ chứng kiến màn so tài giữa Austin và Nashville SC, diễn ra vào lúc 07:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Q2 Stadium. Cuộc đọ sức này mang ý nghĩa quan trọng với Austin khi đội bóng này đang tìm kiếm những điểm số cần thiết để cải thiện tình hình điểm số hiện tại.

Tình cảnh của Austin tại bảng xếp hạng MLS

Bước vào trận đấu ở lượt trận thứ 28, Austin hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Đội chủ sân Q2 Stadium cần phải nỗ lực rất nhiều để tích lũy thêm điểm số trong giai đoạn then chốt này của mùa giải.

Thử thách tiếp theo của thầy trò đội chủ nhà sẽ là cuộc tiếp đón Nashville SC, đối thủ hứa hẹn tạo ra thế trận chặt chẽ và giằng co ngay từ những phút đầu tiên.

Phong độ thi đấu và xu hướng chia điểm của Austin

Nhìn vào màn trình diễn gần đây, Austin đang thể hiện lối chơi tương đối khó bị đánh bại nhưng lại thiếu đi sự bùng nổ để định đoạt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng và phải chấp nhận chia điểm ở 4 trận còn lại.

Tính theo trình tự từ các trận trước tới nay, Austin trải qua chuỗi hòa 2 trận, thắng 1 trận rồi tiếp tục hòa 2 trận liên tiếp gần đây. Sự an toàn nơi tuyến dưới giúp họ duy trì được mạch bất bại, nhưng việc để hòa quá nhiều đang khiến đội bóng tích lũy điểm số tương đối chậm.

Cán cân đối đầu cân bằng giữa Austin và Nashville SC

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự cân bằng gần như tuyệt đối giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Austin giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và để Nashville SC đánh bại 2 lần.

Mỗi bên đều sở hữu số lần ca khúc khải hoàn ngang ngửa và chỉ có đúng một lần hai đội rời sân với tỷ số bất phân thắng bại. Điều này cho thấy tính chất sít sao mỗi khi đôi bên đụng độ, không đội nào thực sự chiếm thế thượng phong rõ rệt.

Nhận định thế trận trên sân Q2 Stadium

Với lợi thế sân bãi tại Q2 Stadium, Austin chắc chắn muốn tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để tìm kiếm trọn vẹn điểm số sau hàng loạt trận hòa. Dẫu vậy, việc đối đầu với một đối thủ có thành tích ngang ngửa như Nashville SC đòi hỏi đội chủ nhà phải thận trọng trong từng toan tính.

Dựa trên xu hướng thi đấu chặt chẽ và tần suất chia điểm dày đặc của Austin, màn chạm trán sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính giữa hai đại diện của MLS.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Austin · 2 thắng 1 hòa Nashville SC · 2 thắng Austin 1 - 2 Nashville SC NS Austin 2 - 1 Nashville SC AUS Nashville SC 0 - 2 Austin AUS Austin 1 - 1 Nashville SC Hòa Nashville SC 3 - 0 Austin NS

Austin 5 trận gần nhất H H T H H 27 Trận 7-10-10 T-H-B 35 Ghi (TB 1.3) 47 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 27 15 5 7 +31 50 B H T B T 2 St. Louis City 27 13 8 6 +12 47 T T T H T 3 FC Dallas 27 13 8 6 +8 47 T H T T T … 12 San Diego 27 8 8 11 0 32 H H B B B 13 Austin 27 7 10 10 -12 31 H H T H H 14 Minnesota United FC 27 7 8 12 -9 29 B B B B B …