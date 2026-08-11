TRỰC TIẾP Trực tiếp Austin vs Portland Timbers: Portland Timbers mở tỷ số Austin đang cần một cú hích về phong độ khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, trước đối thủ đang có 3 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026 tại Q2 Stadium.

Austin 0 - 1 Portland Timbers Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Austin 0 - 1 Portland Timbers.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Austin 55% - 45% Portland Timbers, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Austin 52% - 48% Portland Timbers, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

13' Austin ép sân Cầm bóng: Austin 61% - 39% Portland Timbers, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

3' BÀN THẮNG! Portland Timbers (0-1) Phút 3': Ariel Lassiter (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Vincent Janssen). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Austin tiếp đón Portland Timbers.

Cập nhật lúc 07:55 08/11/2026

Đội hình chính thức Austin Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes 1 B. Stuver 3 M. Desler 6 Ilie Sánchez 5 O. Svatok 17 J. Gallagher 38 Ervin Torres 24 Jorge Alastuey 29 Guilherme Biro 21 C. Ramirez 9 B. Vázquez 32 M. Burton 41 J. Pantemis 12 R. Hernández 20 F. Surman 2 J. Waterman 23 Ian Smith 73 Eric Izoita 30 J. Caicedo 10 David Pereira da Costa 7 A. Lassiter 14 V. Janssen 99 K. Velde Dự bị Austin 35 M. Đorđević 4 B. Hines-Ike 12 D. Las 77 P. Płacheta 30 J. Rosales 14 B. Šabović 2 R. Thomas 11 F. Torres 10 M. Uzuni Portland Timbers 26 H. Sulte 80 J. Ortiz 4 K. Miller 15 E. Miller 27 J. Fory 22 O. Fernandez 21 D. Chará 17 C. Bassett 28 A. Aravena Cập nhật đội hình lúc 06:32 08/11/2026

Austin Thống kê Portland Timbers 55% Kiểm soát bóng 45% 2 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 2 1 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 5 1 Thủ môn cứu thua 0

Austin đang cần một cú hích về phong độ khi tiếp đón Portland Timbers. Đội chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua 4 trận còn lại. Trong khi đó, Portland Timbers bước vào cuộc đối đầu với mạch 3 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026 trên sân Q2 Stadium.

Austin tìm lại nhịp thắng

Phong độ của Austin là điểm đáng lo nhất trước trận này. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 4 và chỉ thắng 1. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại.

Chuỗi kết quả ấy phản ánh trong bảng xếp hạng. Austin đứng thứ 14 với 34 điểm, kém đối thủ 9 điểm. Với một đội đang cần lấy lại sự tự tin, việc được thi đấu trên sân nhà tại Q2 Stadium có thể là lợi thế để tìm lại cảm giác chiến thắng.

Portland Timbers đến với tâm thế hưng phấn

Portland Timbers đang ở trạng thái ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1. Ba trận gần đây nhất đều là chiến thắng, cho thấy họ đang có nhịp độ thi đấu ổn định.

Hiện Portland Timbers đứng thứ 8 với 43 điểm. Phong độ tốt khiến họ trở thành đối thủ khó chịu với một Austin đang thiếu tự tin. Đội khách có lý do để tin vào khả năng mang điểm rời Q2 Stadium.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy hai đội khá cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Austin thắng 2, Portland Timbers thắng 2 và 1 trận hòa.

Con số này cho thấy Austin hoàn toàn có thể làm khó đối thủ dù phong độ hiện tại không tốt. Mặt khác, Portland Timbers cũng chưa bao giờ chiếm ưu thế rõ rệt trong các lần chạm trán gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố tâm lý có thể quyết định cục diện trận này. Austin cần sớm ổn định lối chơi để thoát khỏi chuỗi kết quả kém, còn Portland Timbers muốn duy trì đà thắng để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách 9 điểm giữa hai đội phản ánh sự chênh lệch về phong độ trong thời gian qua. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng cho thấy bảng xếp hạng chưa chắc phản ánh đúng những gì sẽ diễn ra trên sân.

Nhận định

Xét về phong độ, Portland Timbers đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng liên tiếp và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Austin có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu ngang ngửa, nhưng họ cần nhanh chóng phá vỡ mạch thất bại.

Nếu giành được kết quả tích cực, đội chủ nhà sẽ có bước đệm quan trọng để lấy lại niềm tin. Ngược lại, Portland Timbers muốn kéo dài chuỗi thắng và chứng minh phong độ tốt của mình không phải là nhất thời.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Austin · 2 thắng 1 hòa Portland Timbers · 2 thắng Portland Timbers 1 - 2 Austin AUS Austin 0 - 0 Portland Timbers Hòa Portland Timbers 1 - 0 Austin PT Portland Timbers 0 - 1 Austin AUS Austin 0 - 2 Portland Timbers PT

Austin 5 trận gần nhất B B T B B 33 Trận 8-10-15 T-H-B 42 Ghi (TB 1.3) 63 Thủng lưới Portland Timbers 5 trận gần nhất T T T H B 33 Trận 12-7-14 T-H-B 60 Ghi (TB 1.8) 61 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 33 18 7 8 +38 61 T T B T H 2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55 H B T H T 3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52 T H B H H … 7 Los Angeles Galaxy 33 11 11 11 -6 44 T H H T B 8 Portland Timbers 33 12 7 14 -1 43 T T T H B 9 Colorado Rapids 33 12 7 14 -1 43 B H T H H … 13 San Diego 33 9 11 13 -5 38 T B H H H 14 Austin 33 8 10 15 -21 34 B B T B B 15 Sporting Kansas City 33 6 5 22 -42 23 H B B B B