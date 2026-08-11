Trực tiếp Austin vs Portland Timbers: Portland Timbers mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Austin vs Portland Timbers: Portland Timbers mở tỷ số

Văn Thể08/11/2026 04:16

Austin đang cần một cú hích về phong độ khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, trước đối thủ đang có 3 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026 tại Q2 Stadium.

Austin0 - 1Portland TimbersHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Austin 0 - 1 Portland Timbers.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Austin 55% - 45% Portland Timbers, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Austin 52% - 48% Portland Timbers, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Austin ép sân

    Cầm bóng: Austin 61% - 39% Portland Timbers, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 3'BÀN THẮNG! Portland Timbers (0-1)

    Phút 3': Ariel Lassiter (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Vincent Janssen). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Austin tiếp đón Portland Timbers.

Cập nhật lúc 07:55 08/11/2026

Đội hình chính thức
Austin
Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud
Portland Timbers
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes
1
B. Stuver
3
M. Desler
6
Ilie Sánchez
5
O. Svatok
17
J. Gallagher
38
Ervin Torres
24
Jorge Alastuey
29
Guilherme Biro
21
C. Ramirez
9
B. Vázquez
32
M. Burton
41
J. Pantemis
12
R. Hernández
20
F. Surman
2
J. Waterman
23
Ian Smith
73
Eric Izoita
30
J. Caicedo
10
David Pereira da Costa
7
A. Lassiter
14
V. Janssen
99
K. Velde
Dự bị
Austin
35 M. Đorđević4 B. Hines-Ike12 D. Las77 P. Płacheta30 J. Rosales14 B. Šabović2 R. Thomas11 F. Torres10 M. Uzuni
Portland Timbers
26 H. Sulte80 J. Ortiz4 K. Miller15 E. Miller27 J. Fory22 O. Fernandez21 D. Chará17 C. Bassett28 A. Aravena
Cập nhật đội hình lúc 06:32 08/11/2026
AustinThống kêPortland Timbers
55%
Kiểm soát bóng
45%
2
Dứt điểm
3
0
Trúng đích
2
1
Phạt góc
0
4
Phạm lỗi
5
1
Thủ môn cứu thua
0

Austin đang cần một cú hích về phong độ khi tiếp đón Portland Timbers. Đội chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua 4 trận còn lại. Trong khi đó, Portland Timbers bước vào cuộc đối đầu với mạch 3 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026 trên sân Q2 Stadium.

Austin tìm lại nhịp thắng

Phong độ của Austin là điểm đáng lo nhất trước trận này. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 4 và chỉ thắng 1. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại.

Chuỗi kết quả ấy phản ánh trong bảng xếp hạng. Austin đứng thứ 14 với 34 điểm, kém đối thủ 9 điểm. Với một đội đang cần lấy lại sự tự tin, việc được thi đấu trên sân nhà tại Q2 Stadium có thể là lợi thế để tìm lại cảm giác chiến thắng.

Portland Timbers đến với tâm thế hưng phấn

Portland Timbers đang ở trạng thái ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1. Ba trận gần đây nhất đều là chiến thắng, cho thấy họ đang có nhịp độ thi đấu ổn định.

Hiện Portland Timbers đứng thứ 8 với 43 điểm. Phong độ tốt khiến họ trở thành đối thủ khó chịu với một Austin đang thiếu tự tin. Đội khách có lý do để tin vào khả năng mang điểm rời Q2 Stadium.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy hai đội khá cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Austin thắng 2, Portland Timbers thắng 2 và 1 trận hòa.

Con số này cho thấy Austin hoàn toàn có thể làm khó đối thủ dù phong độ hiện tại không tốt. Mặt khác, Portland Timbers cũng chưa bao giờ chiếm ưu thế rõ rệt trong các lần chạm trán gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố tâm lý có thể quyết định cục diện trận này. Austin cần sớm ổn định lối chơi để thoát khỏi chuỗi kết quả kém, còn Portland Timbers muốn duy trì đà thắng để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách 9 điểm giữa hai đội phản ánh sự chênh lệch về phong độ trong thời gian qua. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng cho thấy bảng xếp hạng chưa chắc phản ánh đúng những gì sẽ diễn ra trên sân.

Nhận định

Xét về phong độ, Portland Timbers đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng liên tiếp và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Austin có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu ngang ngửa, nhưng họ cần nhanh chóng phá vỡ mạch thất bại.

Nếu giành được kết quả tích cực, đội chủ nhà sẽ có bước đệm quan trọng để lấy lại niềm tin. Ngược lại, Portland Timbers muốn kéo dài chuỗi thắng và chứng minh phong độ tốt của mình không phải là nhất thời.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Austin · 2 thắng1 hòaPortland Timbers · 2 thắng
30/08/2026
Portland Timbers
1 - 2
Austin
AUS
06/04/2025
Austin
0 - 0
Portland Timbers
Hòa
02/03/2025
Portland Timbers
1 - 0
Austin
PT
03/10/2024
Portland Timbers
0 - 1
Austin
AUS
30/05/2024
Austin
0 - 2
Portland Timbers
PT
Austin
5 trận gần nhất
BBTBB
33
Trận
8-10-15
T-H-B
42
Ghi (TB 1.3)
63
Thủng lưới
Portland Timbers
5 trận gần nhất
TTTHB
33
Trận
12-7-14
T-H-B
60
Ghi (TB 1.8)
61
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps331878+3861TTBTH
2FC Dallas3315108+955HBTHT
3San Jose Earthquakes3314109+852THBHH
7Los Angeles Galaxy33111111-644THHTB
8Portland Timbers3312714-143TTTHB
9Colorado Rapids3312714-143BHTHH
13San Diego3391113-538TBHHH
14Austin3381015-2134BBTBB
15Sporting Kansas City336522-4223HBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Austin vs Portland Timbers: Portland Timbers mở tỷ số
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