Trực tiếp Austin vs Real Salt Lake: Real Salt Lake vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Austin vs Real Salt Lake: Real Salt Lake vượt lên dẫn trước

Văn Thể29/10/2026 03:45

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Austin và Real Salt Lake thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 07:30 ngày 29/10/2026 trên sân Q2 Stadium.

Austin1 - 2Real Salt LakeHiệp 2 — phút 71'
  • 71'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Austin 1 - 2 Real Salt Lake.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Real Salt Lake): Chadwick Zachary Booth vào sân thay Dominik Marczuk.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Austin): Brendan Hines-Ike vào sân thay Joseph Rosales.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Austin): Przemyslaw Płacheta vào sân thay Mikkel Desler.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Austin 43% - 57% Real Salt Lake, dứt điểm 10 - 16 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 61'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-2)

    Phút 61': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Sergi Solans). Tỷ số: 1 - 2.

  • 55'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-1)

    Phút 55': Saba Lobjanidze (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Juan Sanabria). Tỷ số: 1 - 1.

  • 52'BÀN THẮNG! Austin (1-0)

    Phút 52': Jorge Alastuey (Austin) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 49'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: Austin 36% - 64% Real Salt Lake, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: Austin 38% - 62% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 25'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: Austin 39% - 61% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: Austin 35% - 65% Real Salt Lake, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Austin tiếp đón Real Salt Lake.

Cập nhật lúc 09:07 29/10/2026

Đội hình chính thức
Austin
Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud
Real Salt Lake
Sơ đồ 5-4-1 · HLV P. Mastroeni
12
D. Las
3
M. Desler
6
Ilie Sánchez
29
Guilherme Biro
30
J. Rosales
14
B. Šabović
24
Jorge Alastuey
17
J. Gallagher
10
M. Uzuni
9
B. Vázquez
11
F. Torres
1
Rafael Cabral
11
D. Marczuk
44
De Fougerolles
26
P. Quinton
3
K. Henry
8
J. Sanabria
12
Lobzhanidze
6
S. Spierings
92
N. Caliskan
9
M. Guilavogui
22
S. Solans
Dự bị
Austin
32 M. Burton35 M. Đorđević4 B. Hines-Ike23 Ž. Kolmanič77 P. Płacheta21 C. Ramirez1 B. Stuver5 O. Svatok2 R. Thomas
Real Salt Lake
2 D. Yedlin31 M. Stajduhar19 A. Piol98 A. Katránis29 S. Junqua39 A. Hezarkhani25 Colin Guske15 J. Glad23 Chadwick Zachary Booth
Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026
AustinThống kêReal Salt Lake
43%
Kiểm soát bóng
57%
10
Dứt điểm
16
2
Trúng đích
3
5
Phạt góc
6
3
Phạm lỗi
6
1
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
1

Austin và Real Salt Lake gặp nhau với kỳ vọng về một trận đấu mở, khi các lần chạm trán gần đây giữa hai đội thường chứng kiến nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 29/10/2026 trên sân Q2 Stadium.

Thế đối đầu nghiêng về Real Salt Lake

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Salt Lake thắng 3 trận, hòa 2 trận, còn Austin chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, các cuộc đối đầu này thường không khép lại trong sự dè dặt. Hai đội có xu hướng tấn công cởi mở và để lại nhiều khoảng trống phía sau, nên trận đấu có thể diễn ra với nhịp độ cao và nhiều pha chuyển trạng thái.

Phong độ trái ngược

Real Salt Lake đang có phong độ tốt hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, trong đó họ thắng cả hai trận gần đây nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin.

Ngược lại, Austin đang trải qua giai đoạn không ổn định. Đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù vậy, trận gần nhất của họ là một chiến thắng, tín hiệu tích cực để Austin tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân nhà.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Real Salt Lake hiện đứng thứ 10 với 39 điểm, còn Austin xếp thứ 14 với 34 điểm. Khoảng cách 5 điểm cho thấy hai đội không cách biệt quá xa, và một kết quả tích cực có thể thay đổi bầu không khí quanh mỗi bên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên và thành tích đối đầu thuận lợi, Real Salt Lake có thể chơi tự tin và chủ động tạo cơ hội. Austin cần tận dụng lợi thế sân nhà, giữ sự tập trung ở khâu phòng ngự và nhanh chóng chuyển trạng thái để gây khó khăn cho đối thủ.

Khả năng cao hai đội sẽ không chơi thận trọng. Đội nào kiểm soát tốt những khoảng trống giữa hai tuyến và xử lý chính xác các tình huống chuyển đổi sẽ có nhiều cơ hội giành lợi thế.

Nhận định

Real Salt Lake nhỉnh hơn về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu. Tuy vậy, Austin vừa có một chiến thắng gần đây và được thi đấu trên sân nhà, nên trận đấu chưa thể nghiêng hẳn về bên nào. Xét xu hướng các lần gặp nhau trước đó, người xem có thể kỳ vọng một màn đôi công với nhiều bàn thắng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Austin · 0 thắng2 hòaReal Salt Lake · 3 thắng
15/03/2026
Real Salt Lake
2 - 1
Austin
RSL
28/09/2025
Real Salt Lake
3 - 1
Austin
RSL
29/05/2025
Austin
1 - 1
Real Salt Lake
Hòa
29/09/2024
Austin
2 - 2
Real Salt Lake
Hòa
02/06/2024
Real Salt Lake
5 - 1
Austin
RSL
Austin
5 trận gần nhất
TBBBH
31
Trận
8-10-13
T-H-B
40
Ghi (TB 1.3)
57
Thủng lưới
Real Salt Lake
5 trận gần nhất
TTHBT
31
Trận
11-6-14
T-H-B
48
Ghi (TB 1.5)
48
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps311678+3155BTHHB
2FC Dallas311597+1154THTBT
3St. Louis City311498+1251BBHTT
9Los Angeles Galaxy32101111-941HHTBT
10Real Salt Lake3111614039TTHBT
11Portland Timbers3110714-437THBHB
13Minnesota United FC3181112-835HTHHB
14Austin3181013-1734TBBBH
15Sporting Kansas City316421-4022BBBHB
Tình hình lực lượng
Austin
C. Applewhite (Muscle Injury)
J. Bell (Abdominal strain)
E. Torres (Injury)
C. Applewhite (Muscle Injury)
J. Bell (Abdominal strain)
E. Torres (Injury)
Real Salt Lake
E. Eneli (Knee Injury)
D. Luna (Knee Injury)
J. J. Arias (Hamstring Injury)
G. Dillon (Foot Injury)
L. Engel (Hamstring Injury)
E. Eneli (Knee Injury)
D. Luna (Knee Injury)
J. J. Arias (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Austin vs Real Salt Lake: Real Salt Lake vượt lên dẫn trước
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