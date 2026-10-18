TRỰC TIẾP Trực tiếp Austin vs Vancouver Whitecaps: Đội hình xuất phát Austin tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng khi cách biệt lên tới 21 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 18/10/2026 trên sân Q2 Stadium.

Austin vs Vancouver Whitecaps SẮP BẮT ĐẦU • 07:30 07:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Austin và Vancouver Whitecaps đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:30.

Cập nhật lúc 07:02 18/10/2026

Đội hình chính thức Austin Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen 1 B. Stuver 4 B. Hines-Ike 5 O. Svatok 15 J. Bell 30 J. Rosales 38 Ervin Torres 14 B. Šabović 17 J. Gallagher 21 C. Ramirez 9 B. Vázquez 10 M. Uzuni 1 Y. Takaoka 18 É. Ocampo 2 M. Laborda 33 T. Blackmon 28 T. Johnson 20 A. Cubas 23 A. Cvetković 11 E. Sabbi 25 R. Gauld 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez 24 B. White Dự bị Austin 24 Jorge Alastuey 22 Chris Applewhite 3 M. Desler 35 M. Đorđević 29 Guilherme Biro 12 D. Las 77 P. Płacheta 6 Ilie Sánchez 11 F. Torres Vancouver Whitecaps 4 Veselinović 7 C. Sabaly 6 R. Priso 70 Rui Modesto 8 O. Larraz 29 Gherasimencov 19 R. Elloumi 77 Y. Diaby 32 I. Boehmer Cập nhật đội hình lúc 07:02 18/10/2026

Austin sẽ tiếp Vancouver Whitecaps với tư cách đội xếp dưới khá xa. Vancouver Whitecaps đang đứng đầu bảng xếp hạng với 52 điểm, trong khi Austin xếp hạng 14 với 31 điểm. Khoảng cách 21 điểm khiến chủ nhà phải đối mặt với một bài toán khó trên sân Q2 Stadium, lúc 07:30 ngày 18/10/2026.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Vancouver Whitecaps đang giữ vị trí số một, còn Austin ở nhóm giữa bảng với 31 điểm. Hai đội cách nhau 21 điểm, một khoảng cách phản ánh sự chênh lệch về tính ổn định qua cả mùa giải.

Với Vancouver Whitecaps, mỗi trận đấu là cơ hội để củng cố vị thế dẫn đầu. Với Austin, đây là dịp thử sức trước đối thủ mạnh nhất bảng, ngay trên sân nhà.

Phong độ: Austin sa sút, Vancouver Whitecaps chững lại

Trong 5 trận gần nhất, Austin thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của họ đều là thất bại. Chiến thắng duy nhất trong chuỗi này đã lùi về trận cũ nhất, nên chủ nhà đang cần một kết quả tích cực để lấy lại niềm tin.

Vancouver Whitecaps cũng chưa có phong độ trọn vẹn. Họ thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó hai trận mới nhất đều kết thúc hòa. Nhìn chung, đội đầu bảng đang ít thua nhưng chưa tạo được mạch thắng rõ rệt.

Thế đối đầu cân bằng hơn so với bảng xếp hạng

Lịch sử gần đây cho thấy Austin không hề lép vế. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Austin thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Vancouver Whitecaps thắng 2 trận. Hai trận hòa cho thấy chủ nhà từng đủ khả năng cầm chân đối thủ, và đó là điểm tựa tinh thần cho Austin trước giờ bóng lăn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Austin, ưu tiên hàng đầu là sự chắc chắn trong phòng ngự. Hai trận thua liên tiếp gần đây cho thấy họ cần giữ cấu trúc chặt chẽ, hạn chế sai lầm và tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép ở những thời điểm phù hợp.

Ngược lại, Vancouver Whitecaps có lợi thế về vị thế và chất lượng tổng thể. Tuy nhiên, chuỗi kết quả hòa gần đây cho thấy họ chưa chắc chắn trong việc chuyển thế trận tốt thành chiến thắng. Nếu Austin chơi kỷ luật và kéo trận đấu vào thế giằng co, đội khách có thể gặp khó khăn tương tự những lần gần đây.

Nhận định

Về lực lượng tổng thể và vị trí trên bảng xếp hạng, Vancouver Whitecaps được đánh giá cao hơn. Tuy vậy, phong độ chưa thực sự thuyết phục của đội đầu bảng cùng thành tích đối đầu khá cân bằng khiến cuộc đọ sức này chưa hẳn nghiêng hẳn về một phía.

Austin cần một màn trình diễn tập trung và bản lĩnh để thu hẹp khoảng cách về đẳng cấp. Còn Vancouver Whitecaps phải chứng minh vì sao họ đang đứng ở vị trí số một bằng một chiến thắng thuyết phục trên sân khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Austin · 1 thắng 2 hòa Vancouver Whitecaps · 2 thắng Vancouver Whitecaps 1 - 2 Austin AUS Austin 0 - 0 Vancouver Whitecaps Hòa Vancouver Whitecaps 5 - 1 Austin VW Austin 0 - 1 Vancouver Whitecaps VW Vancouver Whitecaps 0 - 0 Austin Hòa

Austin 5 trận gần nhất B B H H T 29 Trận 7-10-12 T-H-B 37 Ghi (TB 1.3) 54 Thủng lưới Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất H H B H T 29 Trận 15-7-7 T-H-B 61 Ghi (TB 2.1) 30 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 29 15 7 7 +31 52 H H B H T 2 St. Louis City 29 14 9 6 +16 51 H T T T T 3 FC Dallas 29 14 8 7 +8 50 T B T H T … 13 Minnesota United FC 29 7 10 12 -9 31 H H B B B 14 Austin 29 7 10 12 -17 31 B B H H T 15 Sporting Kansas City 29 6 4 19 -37 22 B H B T B