Thể thao Trực tiếp Australia 0-0 Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 14/6/2026 Trực tiếp Australia 0-0 Thổ Nhĩ Kỳ lúc 11h00 ngày 14/6/2026 tại bảng D World Cup 2026. Australia được chờ đợi sẽ chơi chắc chắn, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới chiến thắng nhờ dàn cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật.

Thông tin trận Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ

Lịch thi đấu World Cup 2026 của trận Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ: 11h00 ngày 14/06/2026, giờ Việt Nam.

Địa điểm: SVĐ BC Place, Vancouver, Canada.

Giải đấu: Bảng D - Vòng chung kết World Cup 2026.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, FPTPlay, TV360.

Link xem trực tiếp Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ

Phát trực tiếp trận đấu trên kênh: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Phát trực tiếp trận đấu trên kênh: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu: http://fptplay.vn/su-kien/australia-tho-nhi-ky-6a2a4f15b765abd3dad88908?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=1§=LIVE&page=home_live

Tường thuật bóng đá Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ - Tỷ số: 0-0

Đang cập nhật

Nhận định bóng đá Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ

Australia bước vào trận ra quân bảng D World Cup 2026 với mục tiêu tối thiểu là giành điểm. Trước đối thủ có nhiều cầu thủ kỹ thuật như Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện châu Á nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn và giữ đội hình thấp trong phần lớn thời gian đầu trận.

Socceroos không phải đội bóng thiên về kiểm soát bóng, nhưng họ luôn gây khó chịu nhờ lối đá kỷ luật và thể lực tốt. Những cầu thủ như Harry Souttar, Cameron Burgess và Alessandro Circati có vai trò quan trọng trong việc khóa các hướng tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở mặt trận tấn công, Australia có thể chọn cách chơi đơn giản nhưng hiệu quả. Các đường bóng dài, tình huống cố định và pha tranh chấp bóng hai sẽ là vũ khí chính để đội bóng này tìm kiếm cơ hội. Nestory Irankunda và Tete Yengi được kỳ vọng tạo ra khác biệt nếu có khoảng trống.

Thổ Nhĩ Kỳ lại sở hữu nhiều phương án tấn công đa dạng hơn. Arda Guler, Kenan Yildiz và Kerem Akturkoglu có thể giúp đại diện châu Âu tạo đột biến bằng những pha xử lý cá nhân, phối hợp ngắn hoặc dứt điểm từ xa.

Trận đấu được dự báo không dễ dàng cho Thổ Nhĩ Kỳ, dù họ được đánh giá nhỉnh hơn. Australia có đủ sự lì lợm để kéo trận đấu vào thế giằng co, đặc biệt nếu đại diện châu Á phòng ngự tập trung và hạn chế sai lầm gần vòng cấm.

Dự đoán tỷ số: Australia 1-2 Thổ Nhĩ Kỳ.