Thể thao Trực tiếp Australia 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 14/6/2026 Trực tiếp Australia 0-0 Thổ Nhĩ Kỳ lúc 11h00 ngày 14/6/2026 tại bảng D World Cup 2026. Australia được chờ đợi sẽ chơi chắc chắn, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới chiến thắng nhờ dàn cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật.

Thông tin trận Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ

Lịch thi đấu World Cup 2026 của trận Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ: 11h00 ngày 14/06/2026, giờ Việt Nam.

Địa điểm: SVĐ BC Place, Vancouver, Canada.

Giải đấu: Bảng D - Vòng chung kết World Cup 2026.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, FPTPlay, TV360.

Link xem trực tiếp Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ

Phát trực tiếp trận đấu trên kênh: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Phát trực tiếp trận đấu trên kênh: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu: http://fptplay.vn/su-kien/australia-tho-nhi-ky-6a2a4f15b765abd3dad88908?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=1§=LIVE&page=home_live

Tường thuật bóng đá Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ - Tỷ số: 2-0

Phút 74: Australia nhân đôi cách biệt

Connor Metcalfe dứt điểm từ xa đầy quyết đoán, đưa bóng vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ. Australia dẫn 2-0 dù trước đó gần như chỉ phải chống đỡ sức ép.

Phút 72: Celik dứt điểm góc hẹp

Zeki Celik băng xuống tốc độ bên cánh phải rồi tung cú sút táo bạo. Thủ môn Patrick Beach vẫn giữ được sự tập trung để cứu thua.

Phút 64: Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng áp lực

Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh tấn công và kiểm soát khu vực giữa sân. Australia gần như chỉ phòng ngự trong những phút vừa qua.

Phút 56: Guler sút phạt không thành bàn

Arda Guler tạo ra pha bóng nguy hiểm từ chấm đá phạt ở cự ly 30m. Patrick Beach đã cứu thua xuất sắc cho Australia.

Phút 54: Souttar đánh đầu nguy hiểm

Souttar có pha không chiến rất khó chịu trước khung thành Thổ Nhĩ Kỳ. Dù vậy, thủ môn đối phương đã phản xạ tốt để cản phá.

Phút 48: Cơ hội trôi qua với Jordan Bos

Australia phản công nhanh với Toure và Jordan Bos. Ở pha dứt điểm cuối cùng, Jordan Bos đưa bóng trúng chân hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ rồi ra biên ngang.

Phút 46: Hiệp hai được bắt đầu

Trọng tài thổi còi cho hiệp hai bắt đầu. Thổ Nhĩ Kỳ giao bóng và bước vào 45 phút còn lại trong thế phải bám đuổi.

Phút 45: Thêm 4 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một có thêm 4 phút. Australia cần giữ sự tập trung để bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.

Phút 39: Pha vô-lê bất thành

Jordan Bos cố gắng dứt điểm bằng cú vô-lê cho Australia. Dù vậy, cú sút không chính xác và bóng đi rất cao.

Phút 30: Australia thoát thua

Cú sút xa của Bardakci đưa bóng đi rất nguy hiểm. Thủ môn Australia cản phá kịp thời, khiến bóng tìm đến cột dọc thay vì đi vào lưới.

Phút 17: Souttar không thể gây nguy hiểm

Souttar có pha tranh chấp bóng bổng nhưng cú đánh đầu không đạt độ chính xác cần thiết. Thổ Nhĩ Kỳ thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Phút 7: Australia thoát khỏi pha bóng của Guler

Guler đi bóng kỹ thuật rồi tung cú dứt điểm về phía khung thành Australia. Bóng bay hơi cao so với xà ngang.

Phút 3: Thổ Nhĩ Kỳ lên bóng

Kadioglu chọn phương án dứt điểm từ xa sau pha tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Cú đá của anh không vượt qua được sự truy cản của hàng thủ Australia.

Phút 00: Tiếng còi khai cuộc vang lên

Australia và Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bước vào trận đấu. Hai đội bắt đầu triển khai bóng từ phần sân nhà.

Nhận định bóng đá Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ

Australia bước vào trận ra quân bảng D World Cup 2026 với mục tiêu tối thiểu là giành điểm. Trước đối thủ có nhiều cầu thủ kỹ thuật như Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện châu Á nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn và giữ đội hình thấp trong phần lớn thời gian đầu trận.

Socceroos không phải đội bóng thiên về kiểm soát bóng, nhưng họ luôn gây khó chịu nhờ lối đá kỷ luật và thể lực tốt. Những cầu thủ như Harry Souttar, Cameron Burgess và Alessandro Circati có vai trò quan trọng trong việc khóa các hướng tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở mặt trận tấn công, Australia có thể chọn cách chơi đơn giản nhưng hiệu quả. Các đường bóng dài, tình huống cố định và pha tranh chấp bóng hai sẽ là vũ khí chính để đội bóng này tìm kiếm cơ hội. Nestory Irankunda và Tete Yengi được kỳ vọng tạo ra khác biệt nếu có khoảng trống.

Thổ Nhĩ Kỳ lại sở hữu nhiều phương án tấn công đa dạng hơn. Arda Guler, Kenan Yildiz và Kerem Akturkoglu có thể giúp đại diện châu Âu tạo đột biến bằng những pha xử lý cá nhân, phối hợp ngắn hoặc dứt điểm từ xa.

Trận đấu được dự báo không dễ dàng cho Thổ Nhĩ Kỳ, dù họ được đánh giá nhỉnh hơn. Australia có đủ sự lì lợm để kéo trận đấu vào thế giằng co, đặc biệt nếu đại diện châu Á phòng ngự tập trung và hạn chế sai lầm gần vòng cấm.

Dự đoán tỷ số: Australia 1-2 Thổ Nhĩ Kỳ.