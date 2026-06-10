TRỰC TIẾP Trực tiếp Australia U23 vs Korea Republic U23: Australia U23 gỡ hòa 2-2 Korea Republic U23 bước vào cuộc so tài với Australia U23 với mục tiêu duy trì mạch phong độ ấn tượng cùng ưu thế vượt trội sau chuỗi đối đầu bất bại gần đây.

Australia U23 2 - 2 Korea Republic U23 Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Australia U23 2 - 2 Korea Republic U23.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Australia U23 52% - 48% Korea Republic U23, dứt điểm 13 - 15 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 5 - 5.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Australia U23 49% - 51% Korea Republic U23, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 4.

73' BÀN THẮNG! Australia U23 (2-2) Phút 73': (Australia U23) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Australia U23 49% - 51% Korea Republic U23, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

45+3' BÀN THẮNG! Australia U23 (1-2) Phút 45+3': (Australia U23) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

34' BÀN THẮNG! Korea Republic U23 (0-2) Phút 34': (Korea Republic U23) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

10' BÀN THẮNG! Korea Republic U23 (0-1) Phút 10': (Korea Republic U23) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Australia U23 tiếp đón Korea Republic U23.

Cập nhật lúc 10:56 06/10/2026

Australia U23 Thống kê Korea Republic U23 52% Kiểm soát bóng 48% 13 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 5 5 Phạt góc 5

Cuộc chạm trán giữa Australia U23 và Korea Republic U23 diễn ra vào lúc 09h00 ngày 06/10/2026 thu hút nhiều sự chú ý khi hai nền bóng đá trẻ có phong cách thi đấu tương phản gặp nhau. Korea Republic U23 đang hướng tới mục tiêu duy trì nhịp độ thi đấu hưng phấn và nối dài chuỗi kết quả khả quan, trong khi Australia U23 phải đối mặt với thử thách không nhỏ nhằm tìm lại niềm vui chiến thắng.

Phong độ đối lập trước giờ bóng lăn

Korea Republic U23 thể hiện sự ổn định tương đối về mặt lối chơi trong thời gian qua. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện xứ sở kim chi đã giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Sự linh hoạt trong việc chuyển đổi trạng thái và tinh thần thi đấu kỷ luật tiếp tục là điểm tựa lớn giúp Korea Republic U23 duy trì sự tự tin cao độ cho chuyến xuất quân lần này.

Ở chiều ngược lại, Australia U23 bước vào màn đọ sức với áp lực tâm lý đáng kể sau khi phải nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Khả năng duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu đang là bài toán mà đại diện xứ chuột túi cần nhanh chóng cải thiện nếu muốn tạo ra thế trận cân bằng trước một đối thủ thi đấu giàu tốc độ.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Korea Republic U23

Bên cạnh yếu tố phong độ, cán cân lịch sử cũng đang mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho Korea Republic U23. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Korea Republic U23 chiếm thế áp đảo hoàn toàn khi sở hữu 3 chiến thắng và 2 trận hòa, hoàn toàn bất bại trước đối thủ.

Australia U23 chưa từng nếm mùi chiến thắng trước Korea Republic U23 trong 5 cuộc đụng độ vừa qua. Sự kỵ dơ trong lối chơi khiến đội bóng áo vàng xanh thường gặp bế tắc khi đối đầu với cự ly đội hình chặt chẽ và khả năng pressing tầm cao của đại diện Đông Á.

Cục diện và toan tính chiến thuật

Bước vào màn so tài sắp tới, Korea Republic U23 được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ nhờ sự vượt trội về tâm lý cũng như thành tích đối đầu trong quá khứ. Đội khách nhiều khả năng tiếp tục triển khai cách đá chủ động kiểm soát bóng nhằm tìm kiếm cơ hội bẻ gãy khối phòng ngự của Australia U23.

Về phía Australia U23, sự thận trọng chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Để hóa giải sức ép từ đối thủ, họ cần cải thiện tính kết dính ở tuyến giữa và tận dụng triệt để các pha phản công nhanh. Dẫu vậy, trước một Korea Republic U23 đang có đà hưng phấn và nắm giữ nhiều ưu thế, Australia U23 hứa hẹn sẽ có một ngày thi đấu đầy cam go.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Australia U23 · 0 thắng 2 hòa Korea Republic U23 · 3 thắng Australia U23 1 - 2 Korea Republic U23 KRU Australia U23 1 - 2 Korea Republic U23 KRU Australia U23 2 - 2 Korea Republic U23 Hòa Australia U23 0 - 2 Korea Republic U23 KRU Korea Republic U23 2 - 2 Australia U23 Hòa

Australia U23 5 trận gần nhất B B T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Korea Republic U23 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 3-1-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 10 Thủng lưới