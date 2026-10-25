Trực tiếp Auxerre vs Le Mans: Auxerre gỡ hòa 1-1

TRỰC TIẾPTrực tiếp Auxerre vs Le Mans: Auxerre gỡ hòa 1-1
Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, khi tiếp Le Mans lúc 23h15 ngày 25/10/2026 trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Auxerre 1 - 1 Le Mans.
- 87'Thay người
Phút 87' (Le Mans): Rayan Bamba vào sân thay Lucas Buades.
- 86'Auxerre ép sân
Cầm bóng: Auxerre 58% - 42% Le Mans, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 1 - 3.
- 86'Thay người
Phút 86' (Auxerre): Aristide Zossou vào sân thay Danny Namaso.
- 86'Thay người
Phút 86' (Auxerre): Pierre Ekwah vào sân thay Kevin Danois.
- 86'Thay người
Phút 86' (Le Mans): Daouda Traore vào sân thay Antoine Rabillard.
- 74'Auxerre ép sân
Cầm bóng: Auxerre 58% - 42% Le Mans, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 3.
- 73'Thay người
Phút 73' (Auxerre): Rayan Mandengue vào sân thay Lamine Sy.
- 69'Thẻ vàng
Phút 69': Kevin Danois (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).
- 63'Thay người
Phút 63' (Le Mans): Jean Vercruysse vào sân thay Alexandre Lauray.
- 63'Thay người
Phút 63' (Le Mans): Dame Gueye vào sân thay Habib Diallo.
- 62'Auxerre ép sân
Cầm bóng: Auxerre 59% - 41% Le Mans, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 3.
- 56'BÀN THẮNG! Auxerre (1-1)
Phút 56': Cameron Archer (Auxerre) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 53'Thay người
Phút 53' (Le Mans): Noa Boissé vào sân thay Djibril Sidibé.
- 50'Auxerre ép sân
Cầm bóng: Auxerre 59% - 41% Le Mans, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 2 - 2.
- 48'BÀN THẮNG! Le Mans (0-1)
Phút 48': Lucas Buades (Le Mans) lập công (kiến tạo: Lucas Bretelle). Tỷ số: 0 - 1.
- 48'VAR
Phút 48': Bàn thắng được công nhận — Lucas Buades (Le Mans).
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 44'Thẻ vàng
Phút 44': William Still (Auxerre) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 38'Auxerre ép sân
Cầm bóng: Auxerre 61% - 39% Le Mans, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 2.
- 26'Auxerre ép sân
Cầm bóng: Auxerre 62% - 38% Le Mans, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.
- 26'Thẻ vàng
Phút 26': Lucas Buades (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).
- 21'Thẻ vàng
Phút 21': Alexandre Lauray (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Auxerre 54% - 46% Le Mans, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Auxerre tiếp đón Le Mans.
Cập nhật lúc 01:01 26/10/2026
Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với chuỗi phong độ tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận tiếp Le Mans lúc 23h15 ngày 25/10/2026 trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps là cơ hội để đội chủ nhà giữ đà đi lên. Ở chiều ngược lại, Le Mans đang sa sút và cần tìm lại cảm giác chiến thắng.
Auxerre giữ đà hưng phấn
Trong 5 trận gần nhất, Auxerre thắng 4 và thua 1. Đội chủ nhà thắng liền 3 trận gần đây nhất, sau một trận thua xen giữa chuỗi kết quả tích cực.
Hiện Auxerre đứng hạng 13 với 9 điểm. Với phong độ đang lên, đội chủ nhà có nền tảng tâm lý tốt để duy trì sự tập trung và gây sức ép lên các đối thủ phía trên.
Le Mans cần chặn đà trượt dốc
Le Mans đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1, hòa 1 và thua 3, trong đó thua cả 3 trận gần đây nhất.
Đội khách hiện đứng hạng 16 với 6 điểm, kém Auxerre 3 điểm và 3 bậc trên bảng xếp hạng. Mạch kết quả tiêu cực khiến Le Mans phải đến sân Stade de l'Abbé-Deschamps với áp lực không nhỏ.
Thế đối đầu nghiêng về Auxerre
Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, Auxerre thắng 3, hòa 1 và thua 1. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.
Kết hợp với phong độ hiện tại, Auxerre bước vào trận với lợi thế rõ rệt về mặt tinh thần so với đối thủ.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Auxerre, điều quan trọng là duy trì sự ổn định và tận dụng lợi thế sân nhà để nối dài chuỗi thắng. Mỗi điểm số thu về lúc này đều có ý nghĩa trong nỗ lực tiến gần hơn nhóm dẫn đầu.
Với Le Mans, nhiệm vụ trước mắt là chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Chỉ cần một kết quả tích cực trên sân khách, đội bóng có thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng.
Nhận định
Xét phong độ, thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, Auxerre là bên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Le Mans vẫn có động lực lớn để tạo bất ngờ và cải thiện tinh thần sau chuỗi trận thất vọng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)