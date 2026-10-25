TRỰC TIẾP Trực tiếp Auxerre vs Le Mans: Auxerre gỡ hòa 1-1 Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, khi tiếp Le Mans lúc 23h15 ngày 25/10/2026 trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps.

Auxerre 1 - 1 Le Mans Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Auxerre 1 - 1 Le Mans.

87' Thay người Phút 87' (Le Mans): Rayan Bamba vào sân thay Lucas Buades.

86' Auxerre ép sân Cầm bóng: Auxerre 58% - 42% Le Mans, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 1 - 3.

86' Thay người Phút 86' (Auxerre): Aristide Zossou vào sân thay Danny Namaso.

86' Thay người Phút 86' (Auxerre): Pierre Ekwah vào sân thay Kevin Danois.

86' Thay người Phút 86' (Le Mans): Daouda Traore vào sân thay Antoine Rabillard.

74' Auxerre ép sân Cầm bóng: Auxerre 58% - 42% Le Mans, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 3.

73' Thay người Phút 73' (Auxerre): Rayan Mandengue vào sân thay Lamine Sy.

69' Thẻ vàng Phút 69': Kevin Danois (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Thay người Phút 63' (Le Mans): Jean Vercruysse vào sân thay Alexandre Lauray.

63' Thay người Phút 63' (Le Mans): Dame Gueye vào sân thay Habib Diallo.

62' Auxerre ép sân Cầm bóng: Auxerre 59% - 41% Le Mans, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 3.

56' BÀN THẮNG! Auxerre (1-1) Phút 56': Cameron Archer (Auxerre) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

53' Thay người Phút 53' (Le Mans): Noa Boissé vào sân thay Djibril Sidibé.

50' Auxerre ép sân Cầm bóng: Auxerre 59% - 41% Le Mans, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 2 - 2.

48' BÀN THẮNG! Le Mans (0-1) Phút 48': Lucas Buades (Le Mans) lập công (kiến tạo: Lucas Bretelle). Tỷ số: 0 - 1.

48' VAR Phút 48': Bàn thắng được công nhận — Lucas Buades (Le Mans).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

44' Thẻ vàng Phút 44': William Still (Auxerre) nhận thẻ vàng (Dissent).

38' Auxerre ép sân Cầm bóng: Auxerre 61% - 39% Le Mans, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 2.

26' Auxerre ép sân Cầm bóng: Auxerre 62% - 38% Le Mans, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.

26' Thẻ vàng Phút 26': Lucas Buades (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).

21' Thẻ vàng Phút 21': Alexandre Lauray (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Auxerre 54% - 46% Le Mans, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Auxerre tiếp đón Le Mans.

Cập nhật lúc 01:01 26/10/2026

Đội hình chính thức Auxerre Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV W. Still Le Mans Sơ đồ 3-4-3 · HLV P. Videira 1 P. Nardi 15 C. Makosso 4 A. Tuanzebe 92 C. Akpa 27 L. Sy 8 N. Ahamada 5 K. Danois 22 F. Oppegård 21 R. Faivre 10 D. Namaso 9 C. Archer 98 N. Kocik 19 D. Sidibé 17 S. Yohou 16 Raúl Torrente 18 L. Buadés 29 L. Bretelle 8 A. Lauray 22 L. Calodat 9 A. Rabillard 14 L. Mafouta 13 H. Diallo Dự bị Auxerre 77 Aristide Zossou 23 M. Diop 20 S. Diomandé 34 L. Dioubate 17 P. Ekwah 47 Youssef Khoudda 32 R. Mandengue 35 E. Legros 46 A. Piedfort Le Mans 26 R. Bamba 15 N. Boissé 7 B. Brahimi 25 D. Guèye 20 W. Harhouz 1 E. Hatfout 23 D. Traoré 10 J. Vercruysse 36 Lenny Videira Cập nhật đội hình lúc 22:47 25/10/2026

Auxerre Thống kê Le Mans 58% Kiểm soát bóng 42% 8 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 2 6 Phạt góc 1 13 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 3

Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với chuỗi phong độ tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận tiếp Le Mans lúc 23h15 ngày 25/10/2026 trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps là cơ hội để đội chủ nhà giữ đà đi lên. Ở chiều ngược lại, Le Mans đang sa sút và cần tìm lại cảm giác chiến thắng.

Auxerre giữ đà hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Auxerre thắng 4 và thua 1. Đội chủ nhà thắng liền 3 trận gần đây nhất, sau một trận thua xen giữa chuỗi kết quả tích cực.

Hiện Auxerre đứng hạng 13 với 9 điểm. Với phong độ đang lên, đội chủ nhà có nền tảng tâm lý tốt để duy trì sự tập trung và gây sức ép lên các đối thủ phía trên.

Le Mans cần chặn đà trượt dốc

Le Mans đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1, hòa 1 và thua 3, trong đó thua cả 3 trận gần đây nhất.

Đội khách hiện đứng hạng 16 với 6 điểm, kém Auxerre 3 điểm và 3 bậc trên bảng xếp hạng. Mạch kết quả tiêu cực khiến Le Mans phải đến sân Stade de l'Abbé-Deschamps với áp lực không nhỏ.

Thế đối đầu nghiêng về Auxerre

Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, Auxerre thắng 3, hòa 1 và thua 1. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.

Kết hợp với phong độ hiện tại, Auxerre bước vào trận với lợi thế rõ rệt về mặt tinh thần so với đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Auxerre, điều quan trọng là duy trì sự ổn định và tận dụng lợi thế sân nhà để nối dài chuỗi thắng. Mỗi điểm số thu về lúc này đều có ý nghĩa trong nỗ lực tiến gần hơn nhóm dẫn đầu.

Với Le Mans, nhiệm vụ trước mắt là chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Chỉ cần một kết quả tích cực trên sân khách, đội bóng có thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét phong độ, thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, Auxerre là bên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Le Mans vẫn có động lực lớn để tạo bất ngờ và cải thiện tinh thần sau chuỗi trận thất vọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Auxerre · 3 thắng 1 hòa Le Mans · 1 thắng Auxerre 3 - 2 Le Mans AUX Le Mans 0 - 1 Auxerre AUX Auxerre 2 - 0 Le Mans AUX Auxerre 1 - 1 Le Mans Hòa Le Mans 3 - 1 Auxerre LM

Auxerre 5 trận gần nhất T B T T T 7 Trận 3-0-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 17 Thủng lưới Le Mans 5 trận gần nhất B B B T H 7 Trận 1-3-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lyon 7 4 2 1 +8 14 T B T H T 2 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 3 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T … 12 Toulouse 7 2 3 2 +1 9 T H T H B 13 Auxerre 7 3 0 4 -6 9 T B T T B 14 Strasbourg 7 2 1 4 -3 7 B B B H T 15 Angers 7 2 1 4 -6 7 B B T H B 16 Le Mans 7 1 3 3 -5 6 B B T H H 17 Estac Troyes 7 1 1 5 -11 4 B B B B B …

Tình hình lực lượng Auxerre ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) ✚ R. Labeau Lascary (Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury) ✚ M. Senaya (Hamstring Injury) ✚ T. Siwe (Muscle Injury) ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) Le Mans ✚ A. Bourabaa (Ankle Injury) ✚ E. Colas (Injury) ✚ Y. Larouci (Groin Injury) ✚ H. Voyer (Thigh Injury) ✚ A. Bourabaa (Ankle Injury) ✚ E. Colas (Injury) ✚ Y. Larouci (Groin Injury) ✚ H. Voyer (Thigh Injury)