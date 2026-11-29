TRỰC TIẾP Trực tiếp Auxerre vs Marseille: Marseille mở tỷ số Marseille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 18 điểm. Họ làm khách của Auxerre lúc 21h00 ngày 29/11 trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps.

Auxerre 0 - 1 Marseille Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Auxerre 0 - 1 Marseille.

36' Marseille ép sân Cầm bóng: Auxerre 27% - 73% Marseille, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1.

24' Marseille ép sân Cầm bóng: Auxerre 23% - 77% Marseille, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 1 - 0.

12' Marseille ép sân Cầm bóng: Auxerre 20% - 80% Marseille, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

5' BÀN THẮNG! Marseille (0-1) Phút 5': Amine Gouiri (Marseille) lập công (kiến tạo: Amine Harit). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Auxerre tiếp đón Marseille.

Cập nhật lúc 21:47 29/11/2026

Đội hình chính thức Auxerre Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV W. Still Marseille Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio 1 P. Nardi 13 T. Siwe 20 S. Diomandé 4 A. Tuanzebe 29 M. Senaya 8 N. Ahamada 17 P. Ekwah 22 F. Oppegård 21 R. Faivre 5 K. Danois 9 C. Archer 1 J. de Lange 22 T. Weah 4 C. Egan-Riley 21 N. Aguerd 25 U. Garcia 23 P. Højbjerg 6 T. Nnadi 14 Igor Paixão 8 H. Abdelli 77 A. Harit 9 A. Gouiri Dự bị Auxerre 3 Labeau Lascary 32 R. Mandengue 47 Youssef Khoudda 23 M. Diop 92 C. Akpa 34 L. Dioubate 15 C. Makosso 46 A. Piedfort 77 Aristide Zossou Marseille 7 A. Gomes 74 K. Bezahaf 48 K. Abdallah 42 Nouhoum Kamissoko 18 B. Meité 46 E. Mbondo 84 Lamare El Kadmiri 11 N. Maupay 92 T. Vermot Cập nhật đội hình lúc 20:34 29/11/2026

Auxerre Thống kê Marseille 27% Kiểm soát bóng 73% 3 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 1 3 Phạt góc 3 4 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 1

Marseille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 18 điểm. Trận làm khách trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps của Auxerre, diễn ra lúc 21h00 ngày 29/11/2026, là phép thử cho tham vọng của đội khách. Trong khi đó, Auxerre đứng hạng 15 với 11 điểm và cần những kết quả tích cực để rời xa nhóm giữa bảng.

Marseille mang phong độ vượt trội đến sân khách

Marseille đang ở thời điểm đáng tin cậy nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Chuỗi kết quả này giúp họ duy trì vị trí thứ 7 và giữ khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.

Đáng chú ý, trận thua duy nhất của Marseille nằm ở lượt đấu gần nhất thứ hai, sau đó đội đã thắng liên tiếp ở các trận trước đó. Điều này cho thấy họ có khả năng duy trì sự ổn định, đặc biệt khi thi đấu trong áp lực của cuộc đua phía trên.

Auxerre chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Auxerre đang trải qua giai đoạn nhiều trắc trở. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ là một kết quả hòa, nhưng trước đó là hai trận thua liên tiếp.

Với 11 điểm và đứng hạng 15, Auxerre kém Marseille 7 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này khiến trận đấu trên sân nhà trở thành cơ hội để đội chủ nhà tìm lại cảm giác chiến thắng trước một đối thủ đang ở vị trí cao hơn.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Marseille

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Marseille thắng 3 trận, Auxerre thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Thế cân bằng tương đối này cho thấy Auxerre không phải đối thủ dễ bị khuất phục, và cả hai đội thường chơi trận đấu với kết quả rõ ràng.

Việc mỗi trận đều có người thắng cũng gợi ý một cuộc đối đầu cởi mở, nơi cả hai bên đều sẵn sàng tìm kiếm chiến thắng thay vì chấp nhận chia điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Đối với Marseille, bài toán nằm ở việc duy trì nhịp độ thắng lợi trên sân khách để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Một kết quả tích cực sẽ củng cố vị trí thứ 7 và giữ họ trong tầm ngắm của các đội phía trên.

Với Auxerre, lợi thế sân nhà là yếu tố cần tận dụng sau chuỗi trận thiếu ổn định. Nếu giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi, đội chủ nhà hoàn toàn có thể tạo khó khăn cho Marseille.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Marseille đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, thế đối đầu khá cân bằng và lợi thế sân nhà của Auxerre khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Marseille là đội được đánh giá cao hơn, nhưng Auxerre vẫn có đủ lý do để tạo nên một buổi tối nhiều thử thách cho đội khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Auxerre · 2 thắng 0 hòa Marseille · 3 thắng Marseille 1 - 0 Auxerre MAR Auxerre 0 - 1 Marseille MAR Auxerre 3 - 0 Marseille AUX Marseille 1 - 3 Auxerre AUX Marseille 2 - 1 Auxerre MAR

Auxerre 5 trận gần nhất H B B H T 11 Trận 3-2-6 T-H-B 14 Ghi (TB 1.3) 25 Thủng lưới Marseille 5 trận gần nhất T B T T T 11 Trận 6-0-5 T-H-B 24 Ghi (TB 2.2) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 12 9 2 1 +15 29 T T T T T 2 Paris FC 12 7 2 3 +10 23 B T T T B 3 Stade Brestois 29 12 6 3 3 +8 21 T T T T B … 6 Nice 12 6 2 4 +5 20 T B T T T 7 Marseille 11 6 0 5 +7 18 B T T T T 8 Lens 12 5 2 5 +5 17 T H B B T … 14 Strasbourg 12 4 1 7 -3 13 T B B T B 15 Auxerre 11 3 2 6 -11 11 H B B H T 16 Estac Troyes 12 3 2 7 -11 11 B T B T H …

Tình hình lực lượng Auxerre ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) ✚ D. Namaso (Ankle Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury) ✚ L. Sy (Knee Injury) Marseille ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ Emerson (Knee Injury) ✚ G. Kondogbia (Tendon Injury)