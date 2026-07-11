TRỰC TIẾP Trực tiếp Auxerre vs Paris FC: Paris FC ép sân, chưa có bàn thắng Auxerre tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng, cách biệt 7 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 08/11/2026 trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps.

Auxerre 0 - 0 Paris FC Hiệp 1 — phút 42' 42' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

39' Paris FC ép sân Cầm bóng: Auxerre 30% - 70% Paris FC, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 7 - 7.

39' BÀN THẮNG! Auxerre (1-0) Phút 39': Cameron Archer (Auxerre) lập công (kiến tạo: Romain Faivre). Tỷ số: 1 - 0.

39' VAR Phút 39': Quyết định của VAR — Fredrik Oppegard (Auxerre).

25' Paris FC ép sân Cầm bóng: Auxerre 36% - 64% Paris FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 4 - 5.

16' Thẻ vàng Phút 16': Sinaly Diomande (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

15' Thẻ vàng Phút 15': Pierre Lees Melou (Paris FC) nhận thẻ vàng (Argument).

15' Thẻ vàng Phút 15': Cameron Archer (Auxerre) nhận thẻ vàng (Argument).

13' Paris FC ép sân Cầm bóng: Auxerre 27% - 73% Paris FC; phạm lỗi 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Auxerre tiếp đón Paris FC.

Cập nhật lúc 01:43 08/11/2026

Đội hình chính thức Auxerre Sơ đồ 4-3-3 · HLV W. Still Paris FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Rosenior 1 P. Nardi 29 M. Senaya 20 S. Diomandé 4 A. Tuanzebe 13 T. Siwe 8 N. Ahamada 17 P. Ekwah 22 F. Oppegård 21 R. Faivre 9 C. Archer 10 D. Namaso 1 K. Trapp 14 H. Traoré 42 D. Coppola 6 Otávio 27 M. Simon 20 M. Lopez 33 P. Lees-Melou 10 I. Kebbal 7 P. Pagis 23 R. Matondo 9 L. Sinayoko Dự bị Auxerre 27 L. Sy 77 Aristide Zossou 92 C. Akpa 5 K. Danois 23 M. Diop 32 R. Mandengue 3 Labeau Lascary 15 C. Makosso 46 A. Piedfort Paris FC 28 T. De Smet 15 L. Koleosho 11 J. Krasso 4 V. Marchetti 3 E. Mbemba 5 M. Mbow 16 O. Nkambadio 18 O. Sissoko 8 E. Zabi Cập nhật đội hình lúc 00:32 08/11/2026

Auxerre Thống kê Paris FC 30% Kiểm soát bóng 70% 1 Dứt điểm 2 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 7

Auxerre tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng. Paris FC đang đứng hạng 4 với 17 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 14 với 10 điểm, kém đối thủ 7 điểm và 10 bậc. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 08/11/2026 tại Stade de l'Abbé-Deschamps.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là bài toán của Auxerre

Chênh lệch 7 điểm cho thấy hai đội đang ở hai nhóm khác nhau. Paris FC nằm trong nhóm dẫn đầu ở vị trí thứ 4, còn Auxerre vẫn ở nửa dưới bảng với 10 điểm. Với chủ nhà, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách ngay trên sân nhà trước một đối thủ có thành tích tốt hơn.

Tuy nhiên, thứ hạng chỉ phản ánh một phần bức tranh. Để hiểu rõ hơn về khả năng của cả hai, cần xem xét phong độ gần đây và lịch sử đối đầu.

Phong độ: Paris FC ổn định hơn

Paris FC thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận thắng nằm ở những vòng đấu gần đây nhất và cả những trận cũ hơn, cho thấy đội khách giữ được nhịp độ khá đều. Kết quả này phù hợp với vị trí thứ 4 mà họ đang nắm giữ.

Ngược lại, Auxerre thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, chủ nhà thua trận gần nhất, nên cần phản ứng nhanh để không để thất bại kéo dài. Phong độ của đội chưa thật ổn định, với những trận thắng xen kẽ các trận thua.

Thế đối đầu nghiêng về Auxerre

Điểm sáng cho chủ nhà nằm ở lịch sử gặp nhau. Trong các lần đối đầu gần nhất, Auxerre thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Paris FC chưa thắng lần nào. Đây là lợi thế về mặt tâm lý, đặc biệt khi đội bóng này thi đấu trên sân nhà.

Dù vậy, lịch sử đối đầu không đảm bảo kết quả. Paris FC hiện có vị trí và phong độ tốt hơn, nên họ sẽ muốn chấm dứt chuỗi không thắng trước Auxerre.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Auxerre, yếu tố quan trọng là tận dụng sân nhà và thế đối đầu thuận lợi để tạo sức ép ngay từ đầu. Một khởi đầu tích cực có thể giúp chủ nhà gây khó khăn cho đối thủ đang xếp trên mình khá xa. Bên cạnh đó, đội cần sự chắc chắn hơn để chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Về phía Paris FC, đội khách có lý do để tự tin nhờ vị trí thứ 4 và việc thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Giữ được sự ổn định và kỷ luật sẽ là chìa khóa để họ bảo toàn khoảng cách 7 điểm với đối thủ.

Nhận định

Xét trên bảng xếp hạng và phong độ, Paris FC được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Auxerre có thế đối đầu thuận lợi cùng lợi thế sân nhà, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh. Nếu chủ nhà duy trì được sự tập trung, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ xếp trên mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Auxerre · 2 thắng 2 hòa Paris FC · 0 thắng Paris FC - Auxerre Hòa Auxerre 0 - 0 Paris FC Hòa Paris FC 1 - 1 Auxerre Hòa Auxerre 2 - 0 Paris FC AUX Paris FC 0 - 2 Auxerre AUX

Auxerre 5 trận gần nhất B H T B T 9 Trận 3-1-5 T-H-B 13 Ghi (TB 1.4) 23 Thủng lưới Paris FC 5 trận gần nhất T B T B T 9 Trận 5-2-2 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 9 6 2 1 +11 20 T T T T T 2 Lille 9 5 3 1 +6 18 T H H T B 3 Lyon 9 5 2 2 +8 17 T B T B T 4 Paris FC 9 5 2 2 +6 17 T B T B T 5 Rennes 9 5 1 3 +1 16 B T B T B … 13 Strasbourg 10 3 1 6 -4 10 B T B B B 14 Auxerre 9 3 1 5 -10 10 B H T B T 15 Angers 9 2 2 5 -8 8 B H B B T …