TRỰC TIẾP Trực tiếp AZ Alkmaar vs Twente: AZ Alkmaar ép sân, chưa có bàn thắng AZ Alkmaar còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 20 điểm. Đội chủ nhà tiếp Twente trên sân AFAS Stadion lúc 02:00 ngày 26/10/2026.

AZ Alkmaar 0 - 0 Twente Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 59% - 41% Twente, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 0.

19' Thẻ vàng Phút 19': Elijah Dijkstra (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: AZ Alkmaar 56% - 44% Twente, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 2 - 0.

4' Thẻ vàng Phút 4': Ro Zangelo Daal (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu AZ Alkmaar tiếp đón Twente.

Cập nhật lúc 02:35 26/10/2026

Đội hình chính thức AZ Alkmaar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Echteld Twente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. van den Brom 28 J. De Busser 22 E. Dijkstra 4 L. Schouten 29 W. Hoedt 5 M. Chávez 21 D. Kwakman 6 Koopmeiners 7 Weslley Patati 17 V. Byskov 11 R. Daal 9 M. Meerdink 16 J. Drommel 28 B. van Rooij 3 R. Pröpper 4 R. Nijstad 29 A. Adelgaard 6 R. Zerrouki 8 D. Weidmann 11 D. Rots 10 Y. Taha 27 S. Ørjasæter 9 W. Weghorst Dự bị AZ Alkmaar 30 D. Kasius 54 Jerolldino Bergraaf 27 Wassim bouziane 8 J. Clasie 31 R. Ichihara 18 B. Kovacs 2 S. Maikuma 24 A. Oufkir 1 Owusu-Oduro Twente 18 Jordy Bawuah 31 Yannick Gerritsen 14 K. Hlynsson 39 J. Meilink 22 R. Pasveer 7 M. Pjaca 2 M. Rosiak 25 Lucas Vennegoor of Hesselink 20 van den Belt Cập nhật đội hình lúc 01:32 26/10/2026

AZ Alkmaar Thống kê Twente 59% Kiểm soát bóng 41% 0 Dứt điểm 6 0 Trúng đích 2 0 Phạt góc 3 5 Phạm lỗi 4 2 Thủ môn cứu thua 0

AZ Alkmaar còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào trận tiếp Twente. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 với 20 điểm, trong khi Twente xếp hạng 6 với 17 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 26/10/2026 tại AFAS Stadion (Alkmaar).

AZ Alkmaar giữ vị thế áp sát nhóm đầu

Với 20 điểm và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, AZ Alkmaar đang ở vị thế thuận lợi để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Mỗi trận thắng lúc này đều có giá trị lớn trong việc duy trì sức ép lên đối thủ ở phía trên.

Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế bổ sung cho đội bóng của thành phố Alkmaar. Tuy vậy, để biến lợi thế đó thành điểm số, AZ Alkmaar cần duy trì sự ổn định như những gì họ đã thể hiện trong giai đoạn gần đây.

Phong độ: hai đội cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, AZ Alkmaar thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà đang đón trận này sau một chiến thắng ở lượt đấu gần nhất, trước đó là một trận hòa.

Twente cũng có thành tích tương tự khi thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần đây. Đội khách cũng vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, cho thấy họ bước vào cuộc đối đầu với tâm lý hưng phấn.

Điểm khác biệt nằm ở nhịp độ kết quả. Twente từng có một trận thua xen giữa hai chiến thắng liên tiếp, còn AZ Alkmaar có trận thua nằm ở quãng cuối của chuỗi 5 trận. Dù vậy, cả hai đều thắng nhiều hơn các kết quả còn lại cộng lại.

Thế đối đầu nghiêng về AZ Alkmaar

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, AZ Alkmaar thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Twente thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.

Đó là yếu tố tâm lý đáng kể với AZ Alkmaar, nhưng lịch sử không đảm bảo kết quả. Twente từng chiến thắng đúng một lần trong chuỗi này, và với phong độ hiện tại, họ hoàn toàn đủ khả năng tạo ra thử thách.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng và ý nghĩa của trận đấu

AZ Alkmaar hơn Twente 3 điểm, tương ứng 4 bậc trên bảng xếp hạng. Với AZ Alkmaar, chiến thắng sẽ nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi và giữ vững vị trí thứ 2. Nếu để mất điểm, họ có nguy cơ bị Twente rút ngắn cách biệt.

Ngược lại, Twente có lý do rõ ràng để tin vào cơ hội của mình. Một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp đội xếp hạng 6 tiến sát nhóm đầu và khiến cuộc đua trở nên khó đoán hơn.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Hai đội có phong độ gần như tương đồng, nên chi tiết nhỏ có thể quyết định trận đấu. AZ Alkmaar có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu tốt hơn. Twente mang theo mạch chiến thắng gần nhất và sự thoải mái của đội bóng không chịu nhiều áp lực thứ hạng.

Nhìn chung, AZ Alkmaar được đánh giá nhỉnh hơn nhờ các yếu tố nền tảng. Tuy nhiên, Twente vẫn là đối thủ đáng gờm và có thể khiến cuộc bám đuổi ngôi đầu của đội chủ nhà gặp trở ngại nếu AZ Alkmaar thiếu tập trung.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AZ Alkmaar · 3 thắng 1 hòa Twente · 1 thắng AZ Alkmaar 2 - 2 Twente Hòa AZ Alkmaar 2 - 1 Twente AA Twente 1 - 0 AZ Alkmaar TWE AZ Alkmaar 3 - 2 Twente AA Twente 2 - 3 AZ Alkmaar AA

AZ Alkmaar 5 trận gần nhất T H T B T 9 Trận 6-2-1 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 10 Thủng lưới Twente 5 trận gần nhất T B T H T 9 Trận 5-2-2 T-H-B 17 Ghi (TB 1.9) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 9 6 2 1 +10 20 H B T H T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T … 5 Fortuna Sittard 10 5 3 2 0 18 T H H T B 6 Twente 9 5 2 2 +7 17 B H T T T 7 Heerenveen 10 4 3 3 +5 15 T T B T H …

Tình hình lực lượng AZ Alkmaar ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ J. Clasie (Knock) ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ J. Clasie (Knock) Twente ✚ M. Bruns (Inactive) ✚ S. Lemkin (Muscle Injury) ✚ F. Thorvaldsen (Inactive) ✚ L. Unnerstall (Inactive) ✚ M. Bruns (Inactive) ✚ S. Lemkin (Muscle Injury) ✚ F. Thorvaldsen (Inactive) ✚ L. Unnerstall (Inactive)