Trực tiếp Barcelona vs Racing Santander: Racing Santander rút ngắn cách biệt 4-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Barcelona vs Racing Santander: Racing Santander rút ngắn cách biệt 4-2

Văn Thể16/09/2026 21:36

Barcelona duy trì phong độ ấn tượng khi dẫn đầu bảng với chuỗi toàn thắng, trong khi Racing Santander gặp thử thách lớn ở chuyến làm khách tại Spotify Camp Nou.

Barcelona4 - 2Racing SantanderHiệp 2 — phút 65'
  • 65'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Barcelona 4 - 2 Racing Santander.

  • 65'BÀN THẮNG! Racing Santander (4-2)

    Phút 65': Yassir Zabiri (Racing Santander) lập công. Tỷ số: 4 - 2.

  • 63'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Barcelona 68% - 32% Racing Santander, dứt điểm 22 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 14 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 3.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Barcelona): Marc Bernal vào sân thay Rodrigo Hernandez Cascante.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Barcelona): Pablo Martín Páez Gavira vào sân thay Pedri.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Karim Adeyemi (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Yassir Zabiri (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Racing Santander): Iñigo Vicente vào sân thay Asier Villalibre.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Racing Santander): Iker Luque vào sân thay Pedro Felipe.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Racing Santander): Yassir Zabiri vào sân thay Juan Carlos Arana.

  • 51'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Barcelona 71% - 29% Racing Santander, dứt điểm 20 - 2 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 10 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 1.

  • 45+5'Thẻ vàng

    Phút 45+5': Lamine Yamal (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hỏng phạt đền

    Phút 45': Lamine Yamal (Barcelona) sút hỏng phạt đền.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Barcelona): Wojciech Szczęsny vào sân thay Joan García.

  • 42'BÀN THẮNG! Barcelona (4-1)

    Phút 42': Raphael Dias Belloli (Barcelona) lập công (kiến tạo: Daniel Olmo Carvajal). Tỷ số: 4 - 1.

  • 39'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Barcelona 68% - 32% Racing Santander, dứt điểm 14 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 36'BÀN THẮNG! Barcelona (3-1)

    Phút 36': Asier Villalibre (Racing Santander) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 1.

  • 30'BÀN THẮNG! Racing Santander (2-1)

    Phút 30': Maguette Gueye (Racing Santander) lập công (kiến tạo: Asier Villalibre). Tỷ số: 2 - 1.

  • 27'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Barcelona 75% - 25% Racing Santander, dứt điểm 11 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 25'BÀN THẮNG! Barcelona (2-0)

    Phút 25': Raphael Dias Belloli (Barcelona) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Pedro Felipe (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 15'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Barcelona 77% - 23% Racing Santander, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 8'BÀN THẮNG! Barcelona (1-0)

    Phút 8': João Cancelo (Barcelona) lập công (kiến tạo: Lamine Yamal). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Barcelona tiếp đón Racing Santander.

Cập nhật lúc 04:04 17/09/2026

Đội hình chính thức
Barcelona
Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Flick
Racing Santander
Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV José Alberto López
1
Joan García
24
Eric García
15
Christensen
18
Gerard Martín
2
João Cancelo
8
Pedri
16
Rodri
20
Dani Olmo
10
Lamine Yamal
11
Raphinha
14
K. Adeyemi
13
Julen Agirrezabala
4
Manu Hernando
22
Pedro Felipe
16
Facundo González
3
Aarón Martín
18
M. Prati
20
Sergio Canales
14
M. Gueye
6
Íñigo Sainz-Maza
12
Asier Villalibre
9
Juan Carlos Arana
Dự bị
Barcelona
5 Pau Cubarsí Paredes22 Marc Bernal12 X. Espart17 A. Gordon23 J. Koundé25 D. Livaković7 Fermín6 Gavi29 H. Abdelkarim
Racing Santander
31 Laro Gómez24 J. Belocian15 Pablo García7 Guliashvili19 Iker Luque2 Álvaro Mantilla23 Iván Martín5 Pablo Ramón17 Jorge Salinas
Cập nhật đội hình lúc 02:04 17/09/2026
BarcelonaThống kêRacing Santander
68%
Kiểm soát bóng
32%
22
Dứt điểm
3
6
Trúng đích
1
14
Phạt góc
0
8
Phạm lỗi
9
1
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
3

Barcelona bước vào cuộc tiếp đón Racing Santander lúc 02:30 ngày 17/09/2026 tại sân vận động Spotify Camp Nou với hành trang là mạch trận toàn thắng đầy ấn tượng. Đội chủ nhà đang thể hiện phong độ thi đấu áp đảo để duy trì vững chắc vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sức mạnh tuyệt đối của đội đầu bảng

Đội bóng chủ sân Spotify Camp Nou đang thể hiện sự ổn định cao độ ở giai đoạn hiện tại. Barcelona đã toàn thắng cả 5 trận đấu gần nhất, qua đó vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng với 15 điểm trọn vẹn.

Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu cùng sự hiệu quả trong khâu dứt điểm giúp đoàn quân xứ Catalonia duy trì được mạch hưng phấn. Trở lại thánh địa của mình, mục tiêu của đội bóng áo sọc đỏ lam không gì khác ngoài việc tiếp tục nối dài chuỗi trận thăng hoa.

Áp lực bủa vây Racing Santander

Ở phía bên kia chiến tuyến, Racing Santander đang đối diện với nhiều thử thách khi phong độ thi đấu có phần trồi sụt. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm tích lũy được.

Thống kê trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy Racing Santander giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Chuyến làm khách lần này hứa hẹn sẽ mang đến áp lực cực lớn cho hệ thống phòng ngự của họ khi phải đối mặt với đối thủ có hiệu suất cao nhất giải đấu.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Không chỉ vượt trội về vị trí hiện tại, Barcelona còn áp đảo hoàn toàn khi nhìn vào thành tích đối đầu trực tiếp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Barcelona giành trọn vẹn cả 5 chiến thắng mà không để Racing Santander có được bất kỳ trận hòa hay điểm số nào.

Khoảng cách 8 điểm giữa hai đội phản ánh chính xác tương quan sức mạnh ở thời điểm này. Racing Santander cần một đấu pháp phòng ngự thực sự kỷ luật để chống đỡ sức ép liên tục, trong khi Barcelona nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận và tìm kiếm bàn thắng sớm.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Barcelona · 5 thắng0 hòaRacing Santander · 0 thắng
16/01/2026
Vòng 1/8
Racing Santander
0 - 2
Barcelona
BAR
12/03/2012
Racing Santander
0 - 2
Barcelona
BAR
16/10/2011
Barcelona
3 - 0
Racing Santander
BAR
23/01/2011
Barcelona
3 - 0
Racing Santander
BAR
30/08/2010
Racing Santander
0 - 3
Barcelona
BAR
Barcelona
5 trận gần nhất
TTTTT
5
Trận
5-0-0
T-H-B
21
Ghi (TB 4.2)
4
Thủng lưới
Racing Santander
5 trận gần nhất
TBTBH
5
Trận
2-1-2
T-H-B
9
Ghi (TB 1.8)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona5500+1715TTTTT
2Real Madrid6501+1115TTBTT
3Real Betis5401+112TTBTT
9Athletic Club5212+17HTTBB
10Racing Santander521207TBTBH
11Osasuna5212-37BBTTH
Tình hình lực lượng
Barcelona
R. Bardghji (Knee Injury)
F. de Jong (Knee Injury)
R. Bardghji (Knee Injury)
F. de Jong (Knee Injury)
Racing Santander
A. Almeida (Red Card)
S. Eriksson (Shoulder Injury)
A. Martin (Knee Injury)
A. Almeida (Red Card)
S. Eriksson (Shoulder Injury)
A. Martin (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Barcelona vs Racing Santander: Racing Santander rút ngắn cách biệt 4-2
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