Trực tiếp Bayer Leverkusen vs RB Leipzig: Bayer Leverkusen mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Bayer Leverkusen vs RB Leipzig: Bayer Leverkusen mở tỷ số

Văn Thể20/09/2026 15:37

Bayer Leverkusen nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón RB Leipzig trên sân BayArena lúc 20h30 ngày 20/09/2026 nhằm thu hẹp khoảng cách 2 điểm.

Bayer Leverkusen1 - 0RB LeipzigHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Bayer Leverkusen 1 - 0 RB Leipzig.

  • 45'BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (1-0)

    Phút 45': Patrik Schick (Bayer Leverkusen) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 37'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 53% - 47% RB Leipzig, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 34'VAR

    Phút 34': Bàn thắng không được công nhận — Christopher Nkunku (RB Leipzig).

  • 26'Thay người

    Phút 26' (RB Leipzig): Tidiam Gomis vào sân thay Brajan Gruda.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 56% - 44% RB Leipzig, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 49% - 51% RB Leipzig, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 0.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': Antonio Nusa (RB Leipzig) nhận thẻ vàng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bayer Leverkusen tiếp đón RB Leipzig.

Cập nhật lúc 21:14 20/09/2026

Đội hình chính thức
Bayer Leverkusen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Carles Martínez
RB Leipzig
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Demichelis
1
M. Flekken
4
J. Quansah
2
F. Medina
12
E. Tapsoba
19
M. Diaby
6
E. Fernández
24
Aleix García
3
Miguel Gutiérrez
30
I. Maza
9
Afonso Moreira
14
P. Schick
26
Vandevoordt
17
R. Baku
4
W. Orbán
3
M. Estève
22
D. Raum
21
N. El Aynaoui
28
C. Nkunku
6
E. Banzuzi
10
B. Gruda
40
Rômulo
7
A. Nusa
Dự bị
Bayer Leverkusen
5 L. Badé17 Lucas Vázquez28 J. Blaswich35 Christian Kofane7 J. Hofmann11 M. Terrier22 V. Boniface8 R. Andrich10 M. Tillman
RB Leipzig
27 T. Gomis39 B. Henrichs45 S. Konate2 A. Koné30 MaksimoviÄ1 Ø. Nyland13 N. Seiwald35 Max Finkgräfe16 Klostermann
Cập nhật đội hình lúc 20:03 20/09/2026
Bayer LeverkusenThống kêRB Leipzig
53%
Kiểm soát bóng
47%
2
Dứt điểm
6
0
Trúng đích
3
0
Phạt góc
2
6
Phạm lỗi
4
2
Thủ môn cứu thua
0

Bayer Leverkusen đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón RB Leipzig tại BayArena lúc 20h30 ngày 20/09/2026. Đây là cuộc so tài mang ý nghĩa quan trọng đối với vị trí của cả hai đội trong nhóm đầu, nơi khoảng cách về mặt điểm số hiện tại đang rất sít sao.

Bối cảnh bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi

Sau những vòng đấu đã qua, RB Leipzig đang tạm thời chiếm ưu thế với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng cùng 6 điểm. Đội khách duy trì sự hiện diện ở nửa trên bảng tổng sắp nhờ khởi đầu tương đối thuận lợi.

Trong khi đó, Bayer Leverkusen đứng ở vị trí thứ 10 với 4 điểm trong tay. Cách biệt giữa hai câu lạc bộ chỉ là 2 điểm. Một kết quả thuận lợi trên sân nhà BayArena sẽ giúp Bayer Leverkusen vượt lên chính đối thủ, trực tiếp cải thiện tình thế trong cuộc đua giành vé dự cúp châu lục mùa tới.

Phong độ thi đấu và điểm tựa đối đầu

Xét về phong độ gần đây, RB Leipzig thể hiện sự ổn định hơn với thành tích thắng 2 trận và thua 1 trận trong 3 lần ra sân gần nhất. Chuỗi trận của đội khách gồm một chiến thắng, sau đó nhận thất bại và lập tức tìm lại niềm vui bằng một trận thắng ở lần thi đấu mới nhất.

Ngược lại, Bayer Leverkusen trải qua giai đoạn biến động hơn trong 3 trận vừa qua. Đội chủ sân BayArena giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 1 thất bại. Trận thua ở lần ra sân gần nhất khiến đoàn quân áo đỏ đen gặp đôi chút áp lực tâm lý trước giờ bóng lăn.

Dù phong độ trước mắt có phần chững lại, Bayer Leverkusen lại sở hữu điểm tựa tinh thần vững chắc từ lịch sử chạm trán. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Bayer Leverkusen áp đảo rõ rệt khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để RB Leipzig vượt qua đúng 1 lần.

Cục diện thế trận trên sân BayArena

Lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ là cơ sở để Bayer Leverkusen chủ động kiểm soát nhịp độ thi đấu. Việc chỉ kém RB Leipzig 2 điểm buộc đội chủ sân BayArena phải thi đấu chủ động nhằm hướng tới mục tiêu giữ trọn điểm số.

Về phía RB Leipzig, vị trí thứ 7 cùng phong độ tích cực hơn gần đây cho phép họ triển khai lối chơi chặt chẽ, rình rập sơ hở từ đối phương. Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra cân bằng và giằng co, nơi bản lĩnh của từng cá nhân và khả năng tận dụng thời cơ sẽ định đoạt kết quả cuối cùng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bayer Leverkusen · 3 thắng1 hòaRB Leipzig · 1 thắng
02/05/2026
Bayer Leverkusen
4 - 1
RB Leipzig
BL
21/12/2025
RB Leipzig
1 - 3
Bayer Leverkusen
BL
25/01/2025
RB Leipzig
2 - 2
Bayer Leverkusen
Hòa
31/08/2024
Bayer Leverkusen
2 - 3
RB Leipzig
RL
21/01/2024
RB Leipzig
2 - 3
Bayer Leverkusen
BL
Bayer Leverkusen
5 trận gần nhất
THTBT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
8
Ghi (TB 2.7)
5
Thủng lưới
RB Leipzig
5 trận gần nhất
TBBTT
3
Trận
2-0-1
T-H-B
9
Ghi (TB 3.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Borussia Dortmund4400+712TTTT
2Bayern München4310+1210TTHT
3SC Freiburg4310+910HTTT
6Werder Bremen421107THTB
7RB Leipzig3201+66TBT
8SV Elversberg3201+16BTT
9Eintracht Frankfurt4121-15HTBH
10Bayer Leverkusen3111+34HTB
11FC Schalke 043111-14THB
Tình hình lực lượng
Bayer Leverkusen
M. Culbreath (Injury)
G. Doue (Muscle Injury)
K. Eichhorn (Illness)
N. Tella (Injury)
M. Culbreath (Injury)
G. Doue (Muscle Injury)
K. Eichhorn (Illness)
N. Tella (Injury)
RB Leipzig
C. Baumgartner (Thigh Injury)
M. Guiu (Hamstring Injury)
A. Ouedraogo (Shoulder Injury)
R. Reitz (Muscle Injury)
C. Baumgartner (Thigh Injury)
M. Guiu (Hamstring Injury)
A. Ouedraogo (Shoulder Injury)
R. Reitz (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Bayer Leverkusen vs RB Leipzig: Bayer Leverkusen mở tỷ số
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