Trực tiếp Bayer Leverkusen vs SC Freiburg: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Bayer Leverkusen vs SC Freiburg: Đội hình xuất phát

Văn Thể18/10/2026 15:44

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng diễn ra lúc 20h30 ngày 18/10 tại BayArena, khi Freiburg hơn Leverkusen 3 điểm và cùng thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Bayer LeverkusenvsSC FreiburgSẮP BẮT ĐẦU • 20:30
  • 20:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Bayer Leverkusen và SC Freiburg đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:30.

Cập nhật lúc 20:02 18/10/2026

Đội hình chính thức
Bayer Leverkusen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez
SC Freiburg
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Schuster
1
M. Flekken
4
J. Quansah
12
E. Tapsoba
2
F. Medina
3
Miguel Gutiérrez
24
Aleix García
6
E. Fernández
19
M. Diaby
30
I. Maza
9
Afonso Moreira
14
P. Schick
1
M. Backhaus
29
P. Treu
28
M. Ginter
3
P. Lienhart
33
J. Makengo
8
M. Eggestein
16
Y. Engelhardt
19
J. Beste
42
K. Goto
7
D. Scherhant
31
I. Matanović
Dự bị
Bayer Leverkusen
8 R. Andrich28 J. Blaswich22 V. Boniface7 J. Hofmann5 L. Badé17 Lucas Vázquez15 T. Oermann23 N. Tella10 M. Tillman
SC Freiburg
30 C. Günter9 L. Höler22 Cyriaque Kalou Irié17 L. Kübler21 F. Müller6 P. Osterhage37 Rosenfelder20 R. Yamamoto32 V. Grifo
Cập nhật đội hình lúc 20:02 18/10/2026

Bayer Leverkusen và SC Freiburg gặp nhau lúc 20h30 ngày 18/10/2026 trên sân BayArena trong cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng. Freiburg đang đứng hạng 3 với 13 điểm, hơn đội chủ nhà đứng hạng 4 đúng 3 điểm. Vì thế, kết quả trận này có thể thay đổi cục diện ở nhóm dẫn đầu.

Hai đội cùng mang phong độ cao

Bayer Leverkusen bước vào trận với chuỗi phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Bốn trận gần đây nhất đều là chiến thắng, cho thấy sự ổn định đang tăng dần.

SC Freiburg cũng không kém cạnh. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận, cũng chưa thua. Trận hòa duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn trận gần nhất của họ là một chiến thắng. Như vậy, cả hai đội đều đến đây với tâm lý hưng phấn và niềm tin lớn.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Xét 5 lần đối đầu gần nhất, Bayer Leverkusen thắng 3 trận, hòa 2 trận và SC Freiburg chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, lịch sử chỉ là một yếu tố. Freiburg hiện đứng trên Leverkusen trên bảng xếp hạng và đang có phong độ tương đương. Hai trận hòa trong 5 lần gặp gần nhất cũng cho thấy đội khách hoàn toàn có khả năng gây khó khăn.

Cuộc đua trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, tương đương một trận thắng. Nếu Leverkusen giành chiến thắng, họ sẽ bắt kịp Freiburg về điểm số. Ngược lại, nếu Freiburg thắng, đội khách sẽ nới rộng khoảng cách lên 6 điểm và củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Một trận hòa sẽ giữ nguyên khoảng cách hiện tại. Với cả hai đội đang chơi tốt, mỗi điểm số ở giai đoạn này đều có giá trị lớn trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định ở khả năng duy trì sự ổn định. Leverkusen đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và lợi thế sân nhà, nên nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Freiburg đã chứng minh sức bền khi chỉ hòa một trận trong 5 lần ra sân gần nhất, và họ sẽ tìm cách khai thác những khoảng trống khi chủ nhà dâng cao.

Đội nào xử lý tốt hơn các tình huống then chốt và giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội có phong độ ngang nhau. Leverkusen có lợi thế về sân nhà và thành tích đối đầu, trong khi Freiburg có lợi thế về vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng. Một trận đấu giằng co, giàu cường độ tại BayArena là kịch bản đáng chờ đợi.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bayer Leverkusen · 3 thắng2 hòaSC Freiburg · 0 thắng
07/03/2026
SC Freiburg
3 - 3
Bayer Leverkusen
Hòa
26/10/2025
Bayer Leverkusen
2 - 0
SC Freiburg
BL
04/05/2025
SC Freiburg
2 - 2
Bayer Leverkusen
Hòa
22/12/2024
Bayer Leverkusen
5 - 1
SC Freiburg
BL
17/03/2024
SC Freiburg
2 - 3
Bayer Leverkusen
BL
Bayer Leverkusen
5 trận gần nhất
TTTTH
5
Trận
3-1-1
T-H-B
14
Ghi (TB 2.8)
8
Thủng lưới
SC Freiburg
5 trận gần nhất
TTTHT
5
Trận
4-1-0
T-H-B
14
Ghi (TB 2.8)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München6420+1714THTTH
2Borussia Dortmund6420+714HHTTT
3SC Freiburg5410+1013THTTT
4Bayer Leverkusen5311+610TTHTB
5FSV Mainz 056312+410TBTBT
Tình hình lực lượng
Bayer Leverkusen
E. Ben Seghir (Muscle Injury)
G. Doue (Calf Injury)
K. Eichhorn (Illness)
C. Kofane (Muscle Injury)
M. Terrier (Muscle Injury)
M. Culbreath (Foot Injury)
E. Ben Seghir (Muscle Injury)
G. Doue (Calf Injury)
SC Freiburg
Y. Suzuki (Red Card)
B. Yilmaz (Lacking Match Fitness)
Y. Suzuki (Red Card)
B. Yilmaz (Lacking Match Fitness)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Bayer Leverkusen vs SC Freiburg: Đội hình xuất phát
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