TRỰC TIẾP Trực tiếp Bayer Leverkusen vs SC Freiburg: SC Freiburg mở tỷ số Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng diễn ra lúc 20h30 ngày 18/10 tại BayArena, khi Freiburg hơn Leverkusen 3 điểm và cùng thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Bayer Leverkusen 0 - 1 SC Freiburg Hiệp 1 — phút 19' 19' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bayer Leverkusen 0 - 1 SC Freiburg.

14' BÀN THẮNG! SC Freiburg (0-1) Phút 14': Derry Lionel Scherhant (SC Freiburg) lập công (kiến tạo: Philipp Treu). Tỷ số: 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bayer Leverkusen 47% - 53% SC Freiburg, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Bayer Leverkusen tiếp đón SC Freiburg.

Cập nhật lúc 20:49 18/10/2026

Đội hình chính thức Bayer Leverkusen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez SC Freiburg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Schuster 1 M. Flekken 4 J. Quansah 12 E. Tapsoba 2 F. Medina 3 Miguel Gutiérrez 24 Aleix García 6 E. Fernández 19 M. Diaby 30 I. Maza 9 Afonso Moreira 14 P. Schick 1 M. Backhaus 29 P. Treu 28 M. Ginter 3 P. Lienhart 33 J. Makengo 8 M. Eggestein 16 Y. Engelhardt 19 J. Beste 42 K. Goto 7 D. Scherhant 31 I. Matanović Dự bị Bayer Leverkusen 8 R. Andrich 28 J. Blaswich 22 V. Boniface 7 J. Hofmann 5 L. Badé 17 Lucas Vázquez 15 T. Oermann 23 N. Tella 10 M. Tillman SC Freiburg 30 C. Günter 9 L. Höler 22 Cyriaque Kalou Irié 17 L. Kübler 21 F. Müller 6 P. Osterhage 37 Rosenfelder 20 R. Yamamoto 32 V. Grifo Cập nhật đội hình lúc 20:02 18/10/2026

Bayer Leverkusen Thống kê SC Freiburg 47% Kiểm soát bóng 53% 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 1 Việt vị 0

Bayer Leverkusen và SC Freiburg gặp nhau lúc 20h30 ngày 18/10/2026 trên sân BayArena trong cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng. Freiburg đang đứng hạng 3 với 13 điểm, hơn đội chủ nhà đứng hạng 4 đúng 3 điểm. Vì thế, kết quả trận này có thể thay đổi cục diện ở nhóm dẫn đầu.

Hai đội cùng mang phong độ cao

Bayer Leverkusen bước vào trận với chuỗi phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Bốn trận gần đây nhất đều là chiến thắng, cho thấy sự ổn định đang tăng dần.

SC Freiburg cũng không kém cạnh. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận, cũng chưa thua. Trận hòa duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn trận gần nhất của họ là một chiến thắng. Như vậy, cả hai đội đều đến đây với tâm lý hưng phấn và niềm tin lớn.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Xét 5 lần đối đầu gần nhất, Bayer Leverkusen thắng 3 trận, hòa 2 trận và SC Freiburg chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, lịch sử chỉ là một yếu tố. Freiburg hiện đứng trên Leverkusen trên bảng xếp hạng và đang có phong độ tương đương. Hai trận hòa trong 5 lần gặp gần nhất cũng cho thấy đội khách hoàn toàn có khả năng gây khó khăn.

Cuộc đua trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, tương đương một trận thắng. Nếu Leverkusen giành chiến thắng, họ sẽ bắt kịp Freiburg về điểm số. Ngược lại, nếu Freiburg thắng, đội khách sẽ nới rộng khoảng cách lên 6 điểm và củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Một trận hòa sẽ giữ nguyên khoảng cách hiện tại. Với cả hai đội đang chơi tốt, mỗi điểm số ở giai đoạn này đều có giá trị lớn trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định ở khả năng duy trì sự ổn định. Leverkusen đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và lợi thế sân nhà, nên nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Freiburg đã chứng minh sức bền khi chỉ hòa một trận trong 5 lần ra sân gần nhất, và họ sẽ tìm cách khai thác những khoảng trống khi chủ nhà dâng cao.

Đội nào xử lý tốt hơn các tình huống then chốt và giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội có phong độ ngang nhau. Leverkusen có lợi thế về sân nhà và thành tích đối đầu, trong khi Freiburg có lợi thế về vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng. Một trận đấu giằng co, giàu cường độ tại BayArena là kịch bản đáng chờ đợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bayer Leverkusen · 3 thắng 2 hòa SC Freiburg · 0 thắng SC Freiburg 3 - 3 Bayer Leverkusen Hòa Bayer Leverkusen 2 - 0 SC Freiburg BL SC Freiburg 2 - 2 Bayer Leverkusen Hòa Bayer Leverkusen 5 - 1 SC Freiburg BL SC Freiburg 2 - 3 Bayer Leverkusen BL

Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T T T T H 5 Trận 3-1-1 T-H-B 14 Ghi (TB 2.8) 8 Thủng lưới SC Freiburg 5 trận gần nhất T T T H T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 14 Ghi (TB 2.8) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 5 4 1 0 +10 13 T H T T T 4 Bayer Leverkusen 5 3 1 1 +6 10 T T H T B 5 FSV Mainz 05 6 3 1 2 +4 10 T B T B T …

Tình hình lực lượng Bayer Leverkusen ✚ E. Ben Seghir (Muscle Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ C. Kofane (Muscle Injury) ✚ M. Terrier (Muscle Injury) ✚ M. Culbreath (Foot Injury) ✚ E. Ben Seghir (Muscle Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury) SC Freiburg ✚ Y. Suzuki (Red Card) ✚ B. Yilmaz (Lacking Match Fitness) ✚ Y. Suzuki (Red Card) ✚ B. Yilmaz (Lacking Match Fitness)