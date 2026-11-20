TRỰC TIẾP Trực tiếp Bayern München vs 1. FC Köln: Bayern München gỡ hòa 1-1 Bayern München có thành tích đối đầu vượt trội trước 1. FC Köln khi thắng cả 5 lần gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:30 ngày 21/11/2026 trên sân Allianz Arena.

Bayern München 1 - 1 1. FC Köln Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bayern München 1 - 1 1. FC Köln.

37' BÀN THẮNG! Bayern München (1-1) Phút 37': Nathaniel Brown (Bayern München) lập công (kiến tạo: Tom Bischof). Tỷ số: 1 - 1.

36' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 73% - 27% 1. FC Köln, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

24' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 75% - 25% 1. FC Köln, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0.

20' Thay người Phút 20' (Bayern München): Tom Bischof vào sân thay Harry Kane.

12' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 71% - 29% 1. FC Köln, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0.

12' BÀN THẮNG! 1. FC Köln (0-1) Phút 12': Mikey Moore (1. FC Köln) lập công (kiến tạo: Said El Mala). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Bayern München tiếp đón 1. FC Köln.

Cập nhật lúc 03:15 21/11/2026

Đội hình chính thức Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany 1. FC Köln Sơ đồ 3-5-2 · HLV René Wagner 40 J. Urbig 27 K. Laimer 2 D. Upamecano 4 J. Tah 44 J. Stanišić 6 J. Kimmich 45 A. Pavlović 17 M. Olise 42 L. Karl 11 N. Brown 9 H. Kane 1 M. Schwäbe 2 J. Schmied 22 Jahmai Simpson-Pusey 24 Lochoshvili 28 S. Sebulonsen 23 Paul Michael Junior Okon-Engstler 5 T. Krauß 47 M. Moore 3 B. Sosa 37 L. Maina 10 S. El Mala Dự bị Bayern München 26 S. Ulreich 39 Bara Ndiaye 10 J. Musiala 3 Kim Min-Jae 21 H. Ito 36 Noah Codjo-Evora 23 S. Boey 8 T. Bischof 46 T. Binder 1. FC Köln 20 R. Zieler 9 R. Ache 30 M. Bülter 17 Castro-Montes 11 Reigan Heskey 8 Bergmann Jóhannesson 29 J. Thielmann 7 Waldschmidt 19 M. El Mala Cập nhật đội hình lúc 02:04 21/11/2026

Bayern München Thống kê 1. FC Köln 73% Kiểm soát bóng 27% 6 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 1 1 Phạt góc 0 1 Phạm lỗi 1 3 Việt vị 1

Bayern München có thành tích đối đầu vượt trội trước 1. FC Köln: cả 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà đều giành chiến thắng. Cùng với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng và phong độ ổn định, Bayern München bước vào trận đấu lúc 02:30 ngày 21/11/2026 tại Allianz Arena với nhiều lợi thế.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Bayern München

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bayern München thắng 5 trận, không hòa trận nào và cũng không để thua trận nào. Đây là chuỗi kết quả cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa hai đội mỗi khi chạm trán.

Với 1. FC Köln, thách thức không chỉ nằm ở chất lượng đối thủ mà còn ở yếu tố tâm lý. Một đội chưa tìm được chiến thắng nào trong 5 lần gần nhất sẽ phải rất kiên nhẫn để tránh sớm vỡ trận trước chủ nhà.

Phong độ: Bayern München ổn định, 1. FC Köln chập chờn

Bayern München thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà duy trì được sự ổn định và hiếm khi để rơi điểm.

Ngược lại, 1. FC Köln thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Phong độ của đội khách thiếu ổn định, chưa tạo được mạch kết quả tích cực đủ dài để củng cố niềm tin.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Bayern München đang đứng thứ 1 với 21 điểm. 1. FC Köln xếp thứ 15 với 9 điểm, kém đội đầu bảng 12 điểm.

Khoảng cách này phản ánh đúng sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Một bên đang ở nhóm đầu và chơi ổn định, bên còn lại phải nỗ lực để cải thiện vị trí ở nửa dưới bảng.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với lợi thế sân nhà và chuỗi kết quả tích cực, Bayern München nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Việc tận dụng thế trận sân nhà để sớm tạo lợi thế sẽ giúp đội bóng của họ chơi thoải mái hơn.

Về phía 1. FC Köln, bài toán lớn nhất là giữ sự chắc chắn trong những phút đầu và hạn chế sai sót. Nếu có thể kéo dài thế trận cân bằng, đội khách mới có cơ hội tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn.

Nhận định

Mọi chỉ dấu đều nghiêng về Bayern München: thành tích đối đầu áp đảo, phong độ ổn định hơn và vị trí cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng. 1. FC Köln cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để làm thay đổi xu hướng vốn đang bất lợi. Dù vậy, xét tổng thể, đội chủ nhà vẫn là bên được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bayern München · 5 thắng 0 hòa 1. FC Köln · 0 thắng Bayern München 5 - 1 1. FC Köln BM 1. FC Köln 1 - 3 Bayern München BM 1. FC Köln 1 - 4 Bayern München BM Bayern Munich 2 - 0 1. FC Köln BM 1. FC Köln 0 - 1 Bayern Munich BM

Bayern München 5 trận gần nhất T T H T T 9 Trận 6-3-0 T-H-B 29 Ghi (TB 3.2) 9 Thủng lưới 1. FC Köln 5 trận gần nhất B H T H B 9 Trận 2-3-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 9 6 3 0 +20 21 T H T T H 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 SC Freiburg 9 6 1 2 +10 19 T T B B T … 14 FC Augsburg 9 2 3 4 0 9 B B H B H 15 1. FC Köln 9 2 3 4 -4 9 B H H B T 16 Union Berlin 9 1 4 4 -14 7 B H H H T …

Tình hình lực lượng Bayern München ✚ A. Davies (Hamstring Injury) ✚ L. Diaz (Muscle Injury) ✚ S. Gnabry (Muscle Injury) ✚ M. Neuer (Foot Injury) ✚ I. Saibari (Ankle Injury) 1. FC Köln ✚ T. Dallinga (Knee Injury) ✚ T. Hubers (Knee Injury) ✚ I. Rondic (Muscle Injury) ✚ E. Skhiri (Ankle Injury) ✚ R. van den Berg (Muscle Injury)