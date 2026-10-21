Trực tiếp Bayern München vs Arsenal: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Bayern München vs Arsenal: Đội hình xuất phát

Văn Thể21/10/2026 21:15

Bayern München và Arsenal cùng mang phong độ cao vào cuộc đối đầu: chủ nhà thắng 3, đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Giờ đấu 02:00 ngày 22/10/2026.

Bayern MünchenvsArsenalSẮP BẮT ĐẦU • 02:00
  • 02:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Bayern München và Arsenal đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 22/10/2026

Đội hình chính thức
Bayern München
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany
Arsenal
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikel Arteta
1
M. Neuer
27
K. Laimer
2
D. Upamecano
3
Kim Min-Jae
44
J. Stanišić
45
A. Pavlović
8
T. Bischof
7
S. Gnabry
34
I. Saibari
19
A. Davies
9
H. Kane
1
David Raya
12
J. Timber
15
E. Konsa
6
Gabriel Magalhães
33
R. Calafiori
8
M. Ødegaard
41
D. Rice
39
Bruno Guimarães
7
B. Saka
29
K. Havertz
20
N. Madueke
Dự bị
Bayern München
11 N. Brown14 L. Díaz21 H. Ito46 T. Binder23 S. Boey42 L. Karl39 Bara Ndiaye4 J. Tah26 S. Ulreich
Arsenal
56 M. Dowman10 E. Eze14 V. Gyökeres49 Lewis-Skelly23 Mikel Merino30 I. Meslier3 Cristhian Mosquera4 B. White36 Martín Zubimendi
Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026

Bayern München và Arsenal gặp nhau khi cả hai đều đang có phong độ cao. Bayern München thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Arsenal thắng 4 và chỉ thua 1 trận trong cùng giai đoạn. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 22/10/2026 trên sân Allianz Arena.

Hai mạch phong độ đang đi lên

Bayern München chưa thua trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Hai trận thắng gần đây nhất giúp đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tích cực. Tuy vậy, hai trận hòa nằm ở khoảng giữa chuỗi cho thấy Bayern München không phải lúc nào cũng khép lại trận đấu bằng chiến thắng.

Arsenal có chuỗi kết quả nổi bật hơn về số trận thắng. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có ba chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất. Trận thua duy nhất nằm ở giai đoạn trước đó và không ngăn Arsenal duy trì đà đi lên.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 1 trận, hòa 2 trận và Arsenal thắng 2 trận. Con số này cho thấy hai đội rất khó tạo khoảng cách. Arsenal nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, nhưng hai trận hòa cho thấy cuộc đối đầu thường cân bằng.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Arsenal đang đứng hạng 8 với 6 điểm. Bayern München xếp hạng 12 với 4 điểm, kém đối thủ 2 điểm. Khoảng cách nhỏ này khiến trận đấu trở thành cơ hội để mỗi đội củng cố vị trí của mình. Với Bayern München, một kết quả tốt trên sân nhà có thể thu hẹp hoặc xóa khoảng cách với Arsenal.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội có phong độ tương đồng nên trận đấu nhiều khả năng được quyết định ở những chi tiết nhỏ. Bayern München có lợi thế sân nhà ở Allianz Arena và chuỗi bất bại gần đây. Arsenal mang theo sự tự tin từ ba chiến thắng liên tiếp và có thể tận dụng nhịp độ ổn định đó để gây sức ép từ sớm.

Đội nào giữ được sự tập trung trong những giai đoạn giằng co sẽ có nhiều cơ hội hơn để nắm thế chủ động. Lịch sử đối đầu có hai trận hòa trong năm lần gần nhất, vì vậy một trận đấu chặt chẽ, ít khoảng trống là khả năng đáng chú ý.

Nhận định

Bayern München và Arsenal đều đến trận này với phong độ tốt. Arsenal có lợi thế về số trận thắng gần đây và thứ hạng. Bayern München được hỗ trợ bởi sân nhà và chuỗi bất bại. Với thế đối đầu cân bằng và khoảng cách chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, đây là cuộc so tài mà không đội nào có lợi thế rõ rệt.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bayern München · 1 thắng2 hòaArsenal · 2 thắng
27/11/2025
Arsenal
3 - 1
Bayern München
ARS
18/04/2024
Tứ kết
Bayern Munich
1 - 0
Arsenal
BM
10/04/2024
Tứ kết
Arsenal
2 - 2
Bayern Munich
Hòa
18/07/2019
Arsenal
2 - 1
Bayern Munich
ARS
19/07/2017
Bayern Munich
1 - 1
Arsenal
Hòa
Bayern München
5 trận gần nhất
THHTT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
8
Ghi (TB 4.0)
3
Thủng lưới
Arsenal
5 trận gần nhất
TTTBT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Liverpool3300+59TTT
3VfB Stuttgart3210+57HTT
7Sporting CP2200+46TT
8Arsenal2200+46TT
9Real Madrid2200+26TT
11Borussia Dortmund3201+16TBT
12Bayern München2110+54HT
13AS Roma3111+34TBH
24Feyenoord2101-33TB
25Sabah FA3102-33BTB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Bayern München
T. Buchmann (Knee Injury)
J. Kimmich (Personal Reasons)
J. Musiala (Muscle Injury)
M. Olise (Red Card)
T. Buchmann (Knee Injury)
J. Kimmich (Personal Reasons)
J. Musiala (Muscle Injury)
M. Olise (Red Card)
Arsenal
P. Hincapie (Ankle Injury)
W. Saliba (Back Injury)
C. Tzolis (Hamstring Injury)
P. Hincapie (Ankle Injury)
W. Saliba (Back Injury)
C. Tzolis (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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