TRỰC TIẾP Trực tiếp Bayern München vs Arsenal: Hai đội hòa 1-1 Bayern München và Arsenal cùng mang phong độ cao vào cuộc đối đầu: chủ nhà thắng 3, đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Giờ đấu 02:00 ngày 22/10/2026.

Bayern München 1 - 1 Arsenal Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bayern München 1 - 1 Arsenal.

26' VAR Phút 26': Bàn thắng được công nhận — Eberechi Eze (Arsenal).

25' Arsenal ép sân Cầm bóng: Bayern München 37% - 63% Arsenal, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

25' BÀN THẮNG! Arsenal (0-1) Phút 25': Eberechi Eze (Arsenal) lập công (kiến tạo: Martin Odegaard). Tỷ số: 0 - 1.

13' Arsenal ép sân Cầm bóng: Bayern München 25% - 75% Arsenal; phạm lỗi 2 - 0.

13' Thẻ vàng Phút 13': Kai Havertz (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

10' Thay người Phút 10' (Arsenal): Eberechi Eze vào sân thay Bukayo Saka.

0' Trận đấu bắt đầu Bayern München tiếp đón Arsenal.

Cập nhật lúc 02:35 22/10/2026

Đội hình chính thức Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany Arsenal Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikel Arteta 1 M. Neuer 27 K. Laimer 2 D. Upamecano 3 Kim Min-Jae 44 J. Stanišić 45 A. Pavlović 8 T. Bischof 7 S. Gnabry 34 I. Saibari 19 A. Davies 9 H. Kane 1 David Raya 12 J. Timber 15 E. Konsa 6 Gabriel Magalhães 33 R. Calafiori 8 M. Ødegaard 41 D. Rice 39 Bruno Guimarães 7 B. Saka 29 K. Havertz 20 N. Madueke Dự bị Bayern München 11 N. Brown 14 L. Díaz 21 H. Ito 46 T. Binder 23 S. Boey 42 L. Karl 39 Bara Ndiaye 4 J. Tah 26 S. Ulreich Arsenal 56 M. Dowman 10 E. Eze 14 V. Gyökeres 49 Lewis-Skelly 23 Mikel Merino 30 I. Meslier 3 Cristhian Mosquera 4 B. White 36 Martín Zubimendi Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026

Bayern München Thống kê Arsenal 37% Kiểm soát bóng 63% 1 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Bayern München và Arsenal gặp nhau khi cả hai đều đang có phong độ cao. Bayern München thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Arsenal thắng 4 và chỉ thua 1 trận trong cùng giai đoạn. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 22/10/2026 trên sân Allianz Arena.

Hai mạch phong độ đang đi lên

Bayern München chưa thua trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Hai trận thắng gần đây nhất giúp đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tích cực. Tuy vậy, hai trận hòa nằm ở khoảng giữa chuỗi cho thấy Bayern München không phải lúc nào cũng khép lại trận đấu bằng chiến thắng.

Arsenal có chuỗi kết quả nổi bật hơn về số trận thắng. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có ba chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất. Trận thua duy nhất nằm ở giai đoạn trước đó và không ngăn Arsenal duy trì đà đi lên.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 1 trận, hòa 2 trận và Arsenal thắng 2 trận. Con số này cho thấy hai đội rất khó tạo khoảng cách. Arsenal nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, nhưng hai trận hòa cho thấy cuộc đối đầu thường cân bằng.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Arsenal đang đứng hạng 8 với 6 điểm. Bayern München xếp hạng 12 với 4 điểm, kém đối thủ 2 điểm. Khoảng cách nhỏ này khiến trận đấu trở thành cơ hội để mỗi đội củng cố vị trí của mình. Với Bayern München, một kết quả tốt trên sân nhà có thể thu hẹp hoặc xóa khoảng cách với Arsenal.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội có phong độ tương đồng nên trận đấu nhiều khả năng được quyết định ở những chi tiết nhỏ. Bayern München có lợi thế sân nhà ở Allianz Arena và chuỗi bất bại gần đây. Arsenal mang theo sự tự tin từ ba chiến thắng liên tiếp và có thể tận dụng nhịp độ ổn định đó để gây sức ép từ sớm.

Đội nào giữ được sự tập trung trong những giai đoạn giằng co sẽ có nhiều cơ hội hơn để nắm thế chủ động. Lịch sử đối đầu có hai trận hòa trong năm lần gần nhất, vì vậy một trận đấu chặt chẽ, ít khoảng trống là khả năng đáng chú ý.

Nhận định

Bayern München và Arsenal đều đến trận này với phong độ tốt. Arsenal có lợi thế về số trận thắng gần đây và thứ hạng. Bayern München được hỗ trợ bởi sân nhà và chuỗi bất bại. Với thế đối đầu cân bằng và khoảng cách chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, đây là cuộc so tài mà không đội nào có lợi thế rõ rệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bayern München · 1 thắng 2 hòa Arsenal · 2 thắng Arsenal 3 - 1 Bayern München ARS Bayern Munich 1 - 0 Arsenal BM Arsenal 2 - 2 Bayern Munich Hòa Arsenal 2 - 1 Bayern Munich ARS Bayern Munich 1 - 1 Arsenal Hòa

Bayern München 5 trận gần nhất T H H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 3 Thủng lưới Arsenal 5 trận gần nhất T T T B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T … 7 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 8 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 9 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T … 11 Borussia Dortmund 3 2 0 1 +1 6 T B T 12 Bayern München 2 1 1 0 +5 4 H T 13 AS Roma 3 1 1 1 +3 4 T B H … 24 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Bayern München ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ J. Kimmich (Personal Reasons) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ M. Olise (Red Card) ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ J. Kimmich (Personal Reasons) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ M. Olise (Red Card) Arsenal ✚ P. Hincapie (Ankle Injury) ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Tzolis (Hamstring Injury) ✚ P. Hincapie (Ankle Injury) ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Tzolis (Hamstring Injury)