TRỰC TIẾP Trực tiếp Beşiktaş vs Crystal Palace: Trận đấu đang diễn ra Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Beşiktaş, đội đứng hạng 4, 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Tüpraş Stadium.

Beşiktaş 0 - 0 Crystal Palace Hiệp 1 — phút 5' 5' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Beşiktaş tiếp đón Crystal Palace.

Cập nhật lúc 02:07 23/10/2026

Đội hình chính thức Beşiktaş Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV V. Italiano Crystal Palace Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage 1 A. Nübel 22 Taylan Bulut 35 Tiago Djaló 50 Ü. Akdağ 11 K. Ouattara 4 W. Ndidi 19 L. Trossard 21 F. Miretti 8 K. Yılmaz 29 I. Fakili 9 Oh Hyeon-Gyu 44 W. Benítez 26 C. Richards 5 A. Disasi 6 J. Canvot 25 A. Khalaili 20 A. Wharton 18 D. Kamada 3 T. Mitchell 11 D. McNeil 10 Yeremy Pino 14 J. Mateta Dự bị Beşiktaş 80 D. Alemdar 90 S. Kılıçsoy 62 A. Murillo 15 J. Olaitan 17 E. Poku 53 E. Topçu 28 D. Vlahović 33 R. Yılmaz 58 Y. Özcan Crystal Palace 54 D. Benamar 81 Lucca Benetton 33 B. Chilwell 19 W. Hughes 22 Strand Larsen 31 R. Matthews 30 Óscar Mingueza 9 E. Nketiah 24 D. Osorio Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân của Beşiktaş là phép thử rõ ràng cho tham vọng ấy. Đội chủ nhà đứng hạng 4 với 6 điểm, còn Crystal Palace đứng hạng 15 với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, tương đương một chiến thắng.

Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Tüpraş Stadium.

Khoảng cách điểm số hẹp hơn thứ hạng

Nhìn riêng thứ hạng, hai đội cách nhau tới 11 bậc. Tuy nhiên, bảng điểm cho thấy bức tranh sít sao hơn nhiều. Beşiktaş có 6 điểm, Crystal Palace có 3 điểm, nên một kết quả tốt có thể thay đổi cục diện ở nhóm đầu bảng.

Với Beşiktaş, đây là cơ hội củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu ngay trên sân nhà. Với Crystal Palace, đây là dịp tiến sát hơn nhóm đang dẫn trước, nếu giành được kết quả có lợi ngay trên sân khách.

Phong độ: Beşiktaş nhỉnh hơn nhưng chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Beşiktaş thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà từng có chuỗi hai trận thắng liên tiếp, nhưng lại để thua ở trận mới nhất. Thành tích này cho thấy họ có sức mạnh để cạnh tranh ở nhóm đầu, song vẫn còn những khoảng trống cần khắc phục.

Crystal Palace có chuỗi 5 trận khó khăn hơn: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, họ đang thua liên tiếp 2 trận gần nhất. Vì vậy, đội khách cần một kết quả để chấm dứt mạch kết quả không tốt này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Beşiktaş sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà và phong độ nhỉnh hơn để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Sau trận thua gần nhất, họ cần phản ứng nhanh để tránh rơi vào chuỗi kết quả xấu.

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace đang chịu áp lực lớn khi thua hai trận gần nhất. Sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi có thể là chìa khóa để họ mang điểm về từ chuyến làm khách. Kỷ luật ở những phút đầu tiên sẽ quyết định việc họ có giữ được thế trận cân bằng hay không.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ, Beşiktaş được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Tuy vậy, khoảng cách 3 điểm cùng chuỗi kết quả chưa ổn định của chủ nhà khiến Crystal Palace vẫn còn cơ hội. Đây là cuộc đối đầu mà bất kỳ bên nào cũng có thể tạo ra khác biệt nếu xử lý tốt các khoảnh khắc quyết định.

Beşiktaş 5 trận gần nhất B T T B T 8 Trận 7-0-1 T-H-B 15 Ghi (TB 1.9) 4 Thủng lưới Crystal Palace 5 trận gần nhất B B T B H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T 4 Beşiktaş 2 2 0 0 +4 6 T T 5 Bournemouth 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 14 Dinamo Zagreb 2 1 1 0 +1 4 T H 15 Crystal Palace 2 1 0 1 +3 3 B T 16 AC Milan 2 1 0 1 +2 3 T B … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Beşiktaş ✚ C. Keles (Off the roster) ✚ O. Kokcu (Foot Injury) ✚ M. Rashica (Muscle Injury) ✚ C. Keles (Off the roster) ✚ O. Kokcu (Foot Injury) ✚ M. Rashica (Muscle Injury) Crystal Palace ✚ C. Doucoure (Off the roster) ✚ Z. Gozo (Off the roster) ✚ E. Guessand (Off the roster) ✚ D. Henderson (Foot Injury) ✚ J. Lerma (Off the roster) ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ Q. Timber (Injury) ✚ T. Tomiyasu (Calf Injury)