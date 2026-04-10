TRỰC TIẾP Trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Cameroon: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Bờ Biển Ngà chạm trán Cameroon trong trận giao hữu quốc tế lúc 02:00 ngày 04/10/2026, mang theo mạch 4 trận toàn thắng cùng ưu thế vượt trội ở lịch sử đối đầu.

Bờ Biển Ngà 0 - 0 Cameroon Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

30' Thẻ vàng Phút 30': I. Sangare (Bờ Biển Ngà) nhận thẻ vàng.

29' Thẻ vàng Phút 29': D. Nyengue (Cameroon) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Bờ Biển Ngà tiếp đón Cameroon.

Cập nhật lúc 02:50 04/10/2026

Đội hình chính thức Bờ Biển Ngà Sơ đồ 4-2-3-1 Cameroon Sơ đồ 4-2-3-1 23 Alban Lafont 22 Kassoum Ouattara 20 Emmanuel Agbadou 2 Ousmane Diomande 17 Christ Tapé 6 Patrick Zabi 11 Amadou Koné 5 Yann Gboho 18 Ibrahim Sangaré 24 Bazoumana Touré 7 Rayan Fofana 23 Simon Ngapandouetnbu 2 Jackson Tchatchoua 4 Kévin Keben Biakolo 17 Samuel Kotto 18 Mahamadou Nagida 15 Arthur Avom Ebong 6 David Roi Nyengue 10 Bryan Mbeumo 8 Harouna Djibirin 14 Danny Namaso 32 Bil Nsongo Dự bị Bờ Biển Ngà 16 Mohamed Koné 1 Yahia Fofana 25 Michel Diaz 21 Evan Ndicka 3 Ghislain Konan 15 Luc Zogbé 4 Christ Inao Oulaï 8 Franck Kessié 14 Eddy Doué Cameroon 1 Blondy Nna Noukeu 16 Emile Lako 12 Duplexe Tchamba 13 Darlin Yongwa 3 Che Malone 25 Lilian Njoh 22 Junior Tchamadeu 24 Stephane Keller 11 Saidou Alioum Moubarak Cập nhật đội hình lúc 01:33 04/10/2026

Cuộc so tài giữa Bờ Biển Ngà và Cameroon trong khuôn khổ Giao hữu ĐTQG (Friendlies) diễn ra vào lúc 02:00 ngày 04/10/2026 thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn. Đây là màn thử lửa quan trọng giúp cả hai đội tuyển rà soát bộ khung vận hành và kiểm nghiệm lối chơi.

Phong độ ấn tượng của Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà bước vào màn so tài này với trạng thái tâm lý vô cùng hưng phấn. Đội bóng đang duy trì mạch phong độ thăng hoa với chuỗi 4 trận toàn thắng liên tiếp gần nhất. Sự ổn định này phản ánh cấu trúc thi đấu hiệu quả cùng khả năng duy trì nhịp độ cao trong suốt thời gian qua.

Việc giành trọn vẹn chiến thắng ở cả 4 lần ra sân gần đây giúp Bờ Biển Ngà có được sự tự tin tối đa. Sự gắn kết trong lối chơi đang là điểm tựa lớn nhất giúp họ chiếm ưu thế trước mọi đối thủ.

Ưu thế từ lịch sử đối đầu

Không chỉ sở hữu phong độ ấn tượng, Bờ Biển Ngà còn nắm giữ lợi thế đáng kể khi xét về thành tích chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội tuyển, Bờ Biển Ngà áp đảo với 3 trận thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Cameroon.

Về phần mình, Cameroon chắc chắn hiểu rõ thách thức đang chờ đón khi đối đầu với đối thủ từng nhiều lần gây khó khăn cho họ. Thống kê chỉ có 1 thắng lợi sau 5 lần chạm trán gần nhất buộc Cameroon phải nhập cuộc cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng hơn trong từng pha bóng.

Đánh giá cục diện trận đấu

Bờ Biển Ngà đang nắm trong tay nhiều yếu tố thuận lợi, từ chuỗi trận toàn thắng gần đây cho tới thành tích đối đầu vượt trội. Cameroon sẽ cần nỗ lực rất lớn để thiết lập một thế trận chặt chẽ nhằm phá vỡ sự hưng phấn của đối phương. Với những gì hai đội đã thể hiện qua các con số thống kê, Bờ Biển Ngà được đánh giá có nhiều cơ hội để tiếp tục kiểm soát tốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bờ Biển Ngà · 3 thắng 1 hòa Cameroon · 1 thắng Bờ Biển Ngà 1 - 1 Cameroon Hòa Cameroon 1 - 0 Bờ Biển Ngà CAM Bờ Biển Ngà 2 - 1 Cameroon BBN Cameroon 0 - 3 Bờ Biển Ngà BBN Cameroon 0 - 1 Bờ Biển Ngà BBN

Bờ Biển Ngà 5 trận gần nhất T T B T B 4 Trận 4-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 1 Thủng lưới Cameroon 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới