Trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Cameroon: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Bờ Biển Ngà vs Cameroon: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể04/10/2026 00:53

Bờ Biển Ngà chạm trán Cameroon trong trận giao hữu quốc tế lúc 02:00 ngày 04/10/2026, mang theo mạch 4 trận toàn thắng cùng ưu thế vượt trội ở lịch sử đối đầu.

Bờ Biển Ngà0 - 0CameroonHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': I. Sangare (Bờ Biển Ngà) nhận thẻ vàng.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': D. Nyengue (Cameroon) nhận thẻ vàng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bờ Biển Ngà tiếp đón Cameroon.

Cập nhật lúc 02:46 04/10/2026

Đội hình chính thức
Bờ Biển Ngà
Sơ đồ 4-2-3-1
Cameroon
Sơ đồ 4-2-3-1
23
Alban Lafont
22
Kassoum Ouattara
20
Emmanuel Agbadou
2
Ousmane Diomande
17
Christ Tapé
6
Patrick Zabi
11
Amadou Koné
5
Yann Gboho
18
Ibrahim Sangaré
24
Bazoumana Touré
7
Rayan Fofana
23
Simon Ngapandouetnbu
2
Jackson Tchatchoua
4
Kévin Keben Biakolo
17
Samuel Kotto
18
Mahamadou Nagida
15
Arthur Avom Ebong
6
David Roi Nyengue
10
Bryan Mbeumo
8
Harouna Djibirin
14
Danny Namaso
32
Bil Nsongo
Dự bị
Bờ Biển Ngà
16 Mohamed Koné1 Yahia Fofana25 Michel Diaz21 Evan Ndicka3 Ghislain Konan15 Luc Zogbé4 Christ Inao Oulaï8 Franck Kessié14 Eddy Doué
Cameroon
1 Blondy Nna Noukeu16 Emile Lako12 Duplexe Tchamba13 Darlin Yongwa3 Che Malone25 Lilian Njoh22 Junior Tchamadeu24 Stephane Keller11 Saidou Alioum Moubarak
Cập nhật đội hình lúc 01:33 04/10/2026

Cuộc so tài giữa Bờ Biển Ngà và Cameroon trong khuôn khổ Giao hữu ĐTQG (Friendlies) diễn ra vào lúc 02:00 ngày 04/10/2026 thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn. Đây là màn thử lửa quan trọng giúp cả hai đội tuyển rà soát bộ khung vận hành và kiểm nghiệm lối chơi.

Phong độ ấn tượng của Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà bước vào màn so tài này với trạng thái tâm lý vô cùng hưng phấn. Đội bóng đang duy trì mạch phong độ thăng hoa với chuỗi 4 trận toàn thắng liên tiếp gần nhất. Sự ổn định này phản ánh cấu trúc thi đấu hiệu quả cùng khả năng duy trì nhịp độ cao trong suốt thời gian qua.

Việc giành trọn vẹn chiến thắng ở cả 4 lần ra sân gần đây giúp Bờ Biển Ngà có được sự tự tin tối đa. Sự gắn kết trong lối chơi đang là điểm tựa lớn nhất giúp họ chiếm ưu thế trước mọi đối thủ.

Ưu thế từ lịch sử đối đầu

Không chỉ sở hữu phong độ ấn tượng, Bờ Biển Ngà còn nắm giữ lợi thế đáng kể khi xét về thành tích chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội tuyển, Bờ Biển Ngà áp đảo với 3 trận thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Cameroon.

Về phần mình, Cameroon chắc chắn hiểu rõ thách thức đang chờ đón khi đối đầu với đối thủ từng nhiều lần gây khó khăn cho họ. Thống kê chỉ có 1 thắng lợi sau 5 lần chạm trán gần nhất buộc Cameroon phải nhập cuộc cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng hơn trong từng pha bóng.

Đánh giá cục diện trận đấu

Bờ Biển Ngà đang nắm trong tay nhiều yếu tố thuận lợi, từ chuỗi trận toàn thắng gần đây cho tới thành tích đối đầu vượt trội. Cameroon sẽ cần nỗ lực rất lớn để thiết lập một thế trận chặt chẽ nhằm phá vỡ sự hưng phấn của đối phương. Với những gì hai đội đã thể hiện qua các con số thống kê, Bờ Biển Ngà được đánh giá có nhiều cơ hội để tiếp tục kiểm soát tốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bờ Biển Ngà · 3 thắng1 hòaCameroon · 1 thắng
29/12/2025
Bờ Biển Ngà
1 - 1
Cameroon
Hòa
17/11/2021
Cameroon
1 - 0
Bờ Biển Ngà
CAM
07/09/2021
Bờ Biển Ngà
2 - 1
Cameroon
BBN
30/01/2016
Tứ kết
Cameroon
0 - 3
Bờ Biển Ngà
BBN
29/01/2015
Cameroon
0 - 1
Bờ Biển Ngà
BBN
Bờ Biển Ngà
5 trận gần nhất
TTBTB
4
Trận
4-0-0
T-H-B
9
Ghi (TB 2.3)
1
Thủng lưới
Cameroon
5 trận gần nhất
HTTBB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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