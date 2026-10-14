Trực tiếp Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund: Bodo/Glimt mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund: Bodo/Glimt mở tỷ số

Văn Thể14/10/2026 21:16

Bodo/Glimt thắng 3 trong 5 trận gần nhất dù đứng hạng 36 với 0 điểm, và chuẩn bị tiếp đón Borussia Dortmund tại Aspmyra Stadion lúc 02h00 ngày 15/10/2026.

Bodo/Glimt1 - 0Borussia DortmundHiệp 2 — phút 85'
  • 85'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Bodo/Glimt 1 - 0 Borussia Dortmund.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Bodo/Glimt): Ola Brynhildsen vào sân thay Jens Petter Hauge.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Borussia Dortmund): Carney Chukwuemeka vào sân thay Maximilian Beier.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 52% - 48% Borussia Dortmund, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 2.

  • 62'Bodo/Glimt ép sân

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 55% - 45% Borussia Dortmund, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Borussia Dortmund): Felix Nmecha vào sân thay Joey Veerman.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Borussia Dortmund): Ethan Nwaneri vào sân thay Konstantinos Karetsas.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Borussia Dortmund): Serhou Guirassy vào sân thay Fábio Silva.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Borussia Dortmund): Julian Ryerson vào sân thay Samuele Inácio.

  • 52'BÀN THẮNG! Bodo/Glimt (1-0)

    Phút 52': Fredrik Sjovold (Bodo/Glimt) lập công (kiến tạo: Sondre Auklend). Tỷ số: 1 - 0.

  • 50'Bodo/Glimt ép sân

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 59% - 41% Borussia Dortmund, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Bodo/Glimt ép sân

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 65% - 35% Borussia Dortmund, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Bodo/Glimt ép sân

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 61% - 39% Borussia Dortmund, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Fábio Silva (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 46% - 54% Borussia Dortmund, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Thẻ vàng

    Phút 13': Kouakou Joane Gadou (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bodo/Glimt tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 03:41 15/10/2026

Đội hình chính thức
Bodo/Glimt
Sơ đồ 4-4-2 · HLV K. Knutsen
Borussia Dortmund
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač
12
N. Haikin
20
F. Sjøvold
6
J. Gundersen
5
H. Aleesami
15
F. Bjørkan
8
S. Auklend
7
P. Berg
19
S. Fet
10
J. Hauge
11
Didrik Blomberg
9
A. Helmersen
1
G. Kobel
22
Kouakou Joane Gadou
3
W. Anton
5
R. Bensebaïni
14
M. Beier
25
J. Veerman
7
J. Bellingham
24
D. Svensson
19
K. Karetsas
40
S. Inacio
21
Fábio Silva
Dự bị
Bodo/Glimt
17 Brynhildsen1 J. Faye Lund25 I. Määttä22 J. Mvuka2 V. Nielsen14 U. Saltnes28 Assan Sanyang32 K. Solhaug
Borussia Dortmund
30 P. Drewes20 M. Sabitzer26 J. Ryerson49 L. Reggiani36 Kauã Prates18 E. Nwaneri8 F. Nmecha33 A. Meyer39 F. Mané
Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026
Bodo/GlimtThống kêBorussia Dortmund
52%
Kiểm soát bóng
48%
11
Dứt điểm
6
3
Trúng đích
1
4
Phạt góc
5
6
Phạm lỗi
7
1
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
2

Bodo/Glimt bước vào trận đấu gặp Borussia Dortmund với phong độ đáng chú ý: thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Tuy vậy, đội chủ nhà vẫn đang đứng hạng 36 với 0 điểm, nên cuộc tiếp đón đối thủ mạnh này là cơ hội để họ chuyển phong độ tốt thành điểm số. Trận đấu diễn ra tại Aspmyra Stadion lúc 02h00 ngày 15/10/2026.

Bodo/Glimt: phong độ tốt nhưng bảng điểm chưa có gì

Trong 5 trận gần nhất, Bodo/Glimt thắng 3 và thua 2. Đội chủ nhà thắng ở hai trận mới nhất, trước đó thua một trận rồi thắng một trận, và thua ở trận cũ nhất trong chuỗi này.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng cho thấy một thực tế khác. Bodo/Glimt hiện đứng hạng 36 với 0 điểm. Khoảng cách giữa chuỗi phong độ và vị trí hiện tại khiến mỗi trận đấu sắp tới trở nên quan trọng với họ.

Borussia Dortmund: chuỗi 5 trận không thua

Borussia Dortmund đến Aspmyra Stadion với phong độ ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Trận hòa là trận mới nhất của họ, sau chuỗi bốn trận thắng liên tiếp trước đó.

Trên bảng xếp hạng, Dortmund đứng hạng 14 với 3 điểm. Họ đang hơn Bodo/Glimt 22 bậc, cũng như hơn 3 điểm.

Thế đối đầu: lần gặp gần nhất hai đội hòa nhau

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây và kết quả là một trận hòa. Bodo/Glimt chưa thắng, Dortmund cũng chưa thắng. Một lần gặp chưa đủ để rút ra xu hướng rõ ràng, nhưng nó cho thấy Bodo/Glimt từng giữ được chân đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Bodo/Glimt, bài toán là tận dụng lợi thế sân nhà và đà thắng gần đây để có điểm đầu tiên trên bảng xếp hạng. Chuỗi phong độ có thắng, có thua cho thấy đội chủ nhà chưa thật sự ổn định, nên việc giữ được sự tập trung trong cả trận sẽ rất quan trọng.

Với Dortmund, thách thức là duy trì chuỗi 5 trận không thua trên sân khách. Đội khách đang có phong độ tốt hơn và vị trí cao hơn, nhưng trận hòa gần nhất cho thấy họ cũng có thể bị cầm chân.

Nhận định

Xét phong độ và thứ hạng, Borussia Dortmund nhỉnh hơn về mặt dữ liệu. Tuy nhiên, Bodo/Glimt có chuỗi 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất, từng hòa đối thủ này ở lần gặp gần nhất và được thi đấu trên sân nhà. Vì vậy, đây là cuộc đối đầu mà đội khách chưa thể chắc chắn về kết quả.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Bodo/Glimt · 0 thắng1 hòaBorussia Dortmund · 0 thắng
11/12/2025
Borussia Dortmund
2 - 2
Bodo/Glimt
Hòa
Bodo/Glimt
5 trận gần nhất
TTBTB
5
Trận
3-1-1
T-H-B
12
Ghi (TB 2.4)
11
Thủng lưới
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
HTTTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 3.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona2200+76TT
2Sporting CP2200+46TT
3Arsenal2200+46TT
8VfB Stuttgart1100+23T
9Manchester City1100+23T
13Atletico Madrid2101+13TB
14Borussia Dortmund1100+13T
15Liverpool1100+13T
24Fenerbahçe101001H
25PSV Eindhoven2011-11BH
35Slovan Bratislava1001-50B
36Bodo/Glimt1001-50B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Bodo/Glimt
O. L. Bjortuft (Red Card)
H. Evjen (Knee Injury)
A. Mikkelsen (Groin Injury)
M. Riisnaes (Knee Injury)
I. Sjong (Injury)
J. Kitolano (Knee Injury)
O. L. Bjortuft (Red Card)
H. Evjen (Knee Injury)
Borussia Dortmund
E. Can (Knee Injury)
G. Konstantelias (Knee Injury)
J. Lerma (Muscle Injury)
N. Schlotterbeck (Rest)
E. Can (Knee Injury)
G. Konstantelias (Knee Injury)
J. Lerma (Muscle Injury)
N. Schlotterbeck (Rest)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund: Bodo/Glimt mở tỷ số
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