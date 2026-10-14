TRỰC TIẾP Trực tiếp Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund: Bodo/Glimt mở tỷ số Bodo/Glimt thắng 3 trong 5 trận gần nhất dù đứng hạng 36 với 0 điểm, và chuẩn bị tiếp đón Borussia Dortmund tại Aspmyra Stadion lúc 02h00 ngày 15/10/2026.

Bodo/Glimt 1 - 0 Borussia Dortmund Hiệp 2 — phút 85' 85' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bodo/Glimt 1 - 0 Borussia Dortmund.

78' Thay người Phút 78' (Bodo/Glimt): Ola Brynhildsen vào sân thay Jens Petter Hauge.

77' Thay người Phút 77' (Borussia Dortmund): Carney Chukwuemeka vào sân thay Maximilian Beier.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bodo/Glimt 52% - 48% Borussia Dortmund, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 2.

62' Bodo/Glimt ép sân Cầm bóng: Bodo/Glimt 55% - 45% Borussia Dortmund, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 2.

60' Thay người Phút 60' (Borussia Dortmund): Felix Nmecha vào sân thay Joey Veerman.

60' Thay người Phút 60' (Borussia Dortmund): Ethan Nwaneri vào sân thay Konstantinos Karetsas.

60' Thay người Phút 60' (Borussia Dortmund): Serhou Guirassy vào sân thay Fábio Silva.

60' Thay người Phút 60' (Borussia Dortmund): Julian Ryerson vào sân thay Samuele Inácio.

52' BÀN THẮNG! Bodo/Glimt (1-0) Phút 52': Fredrik Sjovold (Bodo/Glimt) lập công (kiến tạo: Sondre Auklend). Tỷ số: 1 - 0.

50' Bodo/Glimt ép sân Cầm bóng: Bodo/Glimt 59% - 41% Borussia Dortmund, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Bodo/Glimt ép sân Cầm bóng: Bodo/Glimt 65% - 35% Borussia Dortmund, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 1.

25' Bodo/Glimt ép sân Cầm bóng: Bodo/Glimt 61% - 39% Borussia Dortmund, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

25' Thẻ vàng Phút 25': Fábio Silva (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bodo/Glimt 46% - 54% Borussia Dortmund, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

13' Thẻ vàng Phút 13': Kouakou Joane Gadou (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Bodo/Glimt tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 03:41 15/10/2026

Đội hình chính thức Bodo/Glimt Sơ đồ 4-4-2 · HLV K. Knutsen Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač 12 N. Haikin 20 F. Sjøvold 6 J. Gundersen 5 H. Aleesami 15 F. Bjørkan 8 S. Auklend 7 P. Berg 19 S. Fet 10 J. Hauge 11 Didrik Blomberg 9 A. Helmersen 1 G. Kobel 22 Kouakou Joane Gadou 3 W. Anton 5 R. Bensebaïni 14 M. Beier 25 J. Veerman 7 J. Bellingham 24 D. Svensson 19 K. Karetsas 40 S. Inacio 21 Fábio Silva Dự bị Bodo/Glimt 17 Brynhildsen 1 J. Faye Lund 25 I. Määttä 22 J. Mvuka 2 V. Nielsen 14 U. Saltnes 28 Assan Sanyang 32 K. Solhaug Borussia Dortmund 30 P. Drewes 20 M. Sabitzer 26 J. Ryerson 49 L. Reggiani 36 Kauã Prates 18 E. Nwaneri 8 F. Nmecha 33 A. Meyer 39 F. Mané Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026

Bodo/Glimt Thống kê Borussia Dortmund 52% Kiểm soát bóng 48% 11 Dứt điểm 6 3 Trúng đích 1 4 Phạt góc 5 6 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 2

Bodo/Glimt bước vào trận đấu gặp Borussia Dortmund với phong độ đáng chú ý: thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Tuy vậy, đội chủ nhà vẫn đang đứng hạng 36 với 0 điểm, nên cuộc tiếp đón đối thủ mạnh này là cơ hội để họ chuyển phong độ tốt thành điểm số. Trận đấu diễn ra tại Aspmyra Stadion lúc 02h00 ngày 15/10/2026.

Bodo/Glimt: phong độ tốt nhưng bảng điểm chưa có gì

Trong 5 trận gần nhất, Bodo/Glimt thắng 3 và thua 2. Đội chủ nhà thắng ở hai trận mới nhất, trước đó thua một trận rồi thắng một trận, và thua ở trận cũ nhất trong chuỗi này.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng cho thấy một thực tế khác. Bodo/Glimt hiện đứng hạng 36 với 0 điểm. Khoảng cách giữa chuỗi phong độ và vị trí hiện tại khiến mỗi trận đấu sắp tới trở nên quan trọng với họ.

Borussia Dortmund: chuỗi 5 trận không thua

Borussia Dortmund đến Aspmyra Stadion với phong độ ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Trận hòa là trận mới nhất của họ, sau chuỗi bốn trận thắng liên tiếp trước đó.

Trên bảng xếp hạng, Dortmund đứng hạng 14 với 3 điểm. Họ đang hơn Bodo/Glimt 22 bậc, cũng như hơn 3 điểm.

Thế đối đầu: lần gặp gần nhất hai đội hòa nhau

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây và kết quả là một trận hòa. Bodo/Glimt chưa thắng, Dortmund cũng chưa thắng. Một lần gặp chưa đủ để rút ra xu hướng rõ ràng, nhưng nó cho thấy Bodo/Glimt từng giữ được chân đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Bodo/Glimt, bài toán là tận dụng lợi thế sân nhà và đà thắng gần đây để có điểm đầu tiên trên bảng xếp hạng. Chuỗi phong độ có thắng, có thua cho thấy đội chủ nhà chưa thật sự ổn định, nên việc giữ được sự tập trung trong cả trận sẽ rất quan trọng.

Với Dortmund, thách thức là duy trì chuỗi 5 trận không thua trên sân khách. Đội khách đang có phong độ tốt hơn và vị trí cao hơn, nhưng trận hòa gần nhất cho thấy họ cũng có thể bị cầm chân.

Nhận định

Xét phong độ và thứ hạng, Borussia Dortmund nhỉnh hơn về mặt dữ liệu. Tuy nhiên, Bodo/Glimt có chuỗi 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất, từng hòa đối thủ này ở lần gặp gần nhất và được thi đấu trên sân nhà. Vì vậy, đây là cuộc đối đầu mà đội khách chưa thể chắc chắn về kết quả.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Bodo/Glimt · 0 thắng 1 hòa Borussia Dortmund · 0 thắng Borussia Dortmund 2 - 2 Bodo/Glimt Hòa

Bodo/Glimt 5 trận gần nhất T T B T B 5 Trận 3-1-1 T-H-B 12 Ghi (TB 2.4) 11 Thủng lưới Borussia Dortmund 5 trận gần nhất H T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 +2 3 T 9 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T … 13 Atletico Madrid 2 1 0 1 +1 3 T B 14 Borussia Dortmund 1 1 0 0 +1 3 T 15 Liverpool 1 1 0 0 +1 3 T … 24 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H 25 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H … 35 Slovan Bratislava 1 0 0 1 -5 0 B 36 Bodo/Glimt 1 0 0 1 -5 0 B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Bodo/Glimt ✚ O. L. Bjortuft (Red Card) ✚ H. Evjen (Knee Injury) ✚ A. Mikkelsen (Groin Injury) ✚ M. Riisnaes (Knee Injury) ✚ I. Sjong (Injury) ✚ J. Kitolano (Knee Injury) ✚ O. L. Bjortuft (Red Card) ✚ H. Evjen (Knee Injury) Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ N. Schlotterbeck (Rest) ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ N. Schlotterbeck (Rest)