Trực tiếp Bodo/Glimt vs Lille: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Bodo/Glimt vs Lille: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể03/11/2026 22:14

Bodo/Glimt chơi rất tốt trên sân nhà và đang đứng trên Lille ở bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 04/11/2026 tại Aspmyra Stadion.

Bodo/Glimt0 - 0LilleHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Bodo/Glimt): Jostein Gundersen vào sân thay Haitam Aleesami.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Lille): Gaëtan Perrin vào sân thay Dilane Bakwa.

  • 85'Lille ép sân

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 51% - 49% Lille, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 2 - 3.

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Nathan Ngoy (Lille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Bodo/Glimt): Ulrik Saltnes vào sân thay Sondre Auklend.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Lille): Osame Sahraoui vào sân thay Soriba Diaoune.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Kjetil Knutsen (Bodo/Glimt) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 73'Lille ép sân

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 40% - 60% Lille, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 2.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Bodo/Glimt): Ola Brynhildsen vào sân thay Andreas Helmersen.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Lille): Olivier Giroud vào sân thay Maurits Kjaergaard.

  • 61'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 47% - 53% Lille, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 49'Lille ép sân

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 42% - 58% Lille, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Lille ép sân

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 40% - 60% Lille, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Lille ép sân

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 39% - 61% Lille, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

  • 13'Lille ép sân

    Cầm bóng: Bodo/Glimt 25% - 75% Lille, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bodo/Glimt tiếp đón Lille.

Cập nhật lúc 04:47 04/11/2026

Đội hình chính thức
Bodo/Glimt
Sơ đồ 4-3-3 · HLV K. Knutsen
Lille
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Davide Ancelotti
12
N. Haikin
20
F. Sjøvold
4
O. Bjørtuft
5
H. Aleesami
15
F. Bjørkan
8
S. Auklend
7
P. Berg
19
S. Fet
11
Didrik Blomberg
9
A. Helmersen
10
J. Hauge
1
B. Özer
3
N. Ngoy
23
T. Nianzou
26
I. Cossier
24
C. Verdonk
21
B. André
14
M. Kjærgaard
7
D. Bakwa
17
N. Mukau
35
S. Diaoune
10
H. Haraldsson
Dự bị
Bodo/Glimt
17 Brynhildsen6 J. Gundersen16 J. Kitolano1 J. Faye Lund25 I. Määttä22 J. Mvuka2 V. Nielsen23 M. Riisnæs14 U. Saltnes
Lille
9 O. Giroud38 M. Goffi40 Zadig Lanssade28 G. Perrin11 O. Sahraoui2 L. Srdanovic43 Yéli Traoré4 Alexsandro Ribeiro12 O. Gill
Cập nhật đội hình lúc 02:32 04/11/2026
Bodo/GlimtThống kêLille
51%
Kiểm soát bóng
49%
3
Dứt điểm
7
3
Trúng đích
2
3
Phạt góc
4
11
Phạm lỗi
6
3
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
3

Bodo/Glimt chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lý do chính để đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc tiếp đón Lille. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 04/11/2026 tại Aspmyra Stadion. Hai đội bước vào trận với tâm thế khác nhau: một bên đã có điểm trên bảng xếp hạng, bên còn lại vẫn đang đi tìm điểm số đầu tiên.

Aspmyra Stadion: điểm tựa của Bodo/Glimt

Aspmyra Stadion là nơi Bodo/Glimt thể hiện rõ nhất bản sắc của mình. Khi thi đấu trước khán giả nhà, đội bóng này chơi tự tin và mạch lạc, tạo áp lực lên đối thủ ngay từ những phút đầu. Với một đội khách đang thiếu thành tích như Lille, việc chống chịu trước bầu không khí sân nhà sẽ là bài kiểm tra không hề dễ dàng.

Phong độ gần đây: chủ nhà ổn định hơn

Bodo/Glimt thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là đội chủ nhà kết thúc chuỗi trận này bằng hai chiến thắng ở những trận cũ hơn, đồng thời vừa có kết quả thắng ở trận gần nhất. Dù có hai trận thua xen giữa, bức tranh chung vẫn nghiêng về sự tích cực.

Trong khi đó, Lille thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội khách chưa tìm được sự ổn định cần thiết: họ khó thắng liên tiếp và thường xuyên để mất điểm ở những thời điểm quan trọng. Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy Lille vẫn đang loay hoay trong việc duy trì nhịp độ.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Bodo/Glimt đứng hạng 28 với 3 điểm. Lille xếp hạng 35 và chưa có điểm nào. Khoảng cách này chưa lớn về mặt con số, nhưng nó phản ánh sự khác biệt về tâm lý: chủ nhà đã mở được tài khoản điểm, còn đội khách đang chịu sức ép phải sớm có kết quả tích cực.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bodo/Glimt nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động kiểm soát nhịp trận đấu và gây sức ép từ sớm. Nếu mở được tỷ số sớm, đội chủ nhà sẽ buộc Lille phải rời bỏ sự thận trọng, từ đó tạo thêm khoảng trống để khai thác.

Về phía Lille, thử thách lớn nhất là giữ được sự chắc chắn trong những phút đầu và tránh để chủ nhà thăng hoa trước khán giả của họ. Một kết quả tích cực sẽ giúp đội bóng Pháp cải thiện tinh thần sau chuỗi kết quả chưa ổn định.

Nhận định

Nhìn chung, phong độ nhỉnh hơn, vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và lợi thế quen thuộc tại Aspmyra Stadion đều đứng về phía Bodo/Glimt. Lille vẫn có thể gây khó khăn nếu giữ được sự kỷ luật, nhưng đội khách sẽ phải chơi tập trung suốt cả trận để rời sân với điểm số đầu tiên.

Bodo/Glimt
5 trận gần nhất
TBBTT
7
Trận
4-1-2
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
15
Thủng lưới
Lille
5 trận gần nhất
THBHB
3
Trận
0-0-3
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Aston Villa3300+99TTT
3Liverpool3300+59TTT
8Barcelona3201+56BTT
9Como3201+56TBT
24Lask Linz3102-33TBBTB
25Sabah FA3102-33BTBTB
27Lens3102-43BBT
28Bodo/Glimt3102-53BTBTT
29AEK Athens FC3102-53BBTTH
34FC Porto3003-40BBB
35Lille3003-60BBB
36Slovan Bratislava3003-120BBBTH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Bodo/Glimt
A. Mikkelsen (Groin Injury)
I. Sjong (Injury)
H. Evjen (Knee Injury)
A. Mikkelsen (Groin Injury)
I. Sjong (Injury)
H. Evjen (Knee Injury)
Lille
N. Bentaleb (Illness)
H. Igamane (Knee Injury)
E. Mbappe (Red Card)
T. Santos (Knee Injury)
A. Ueda (Foot Injury)
N. Bentaleb (Illness)
H. Igamane (Knee Injury)
E. Mbappe (Red Card)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Bodo/Glimt vs Lille: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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