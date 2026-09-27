TRỰC TIẾP Trực tiếp Bolivia vs Paraguay: Đội hình xuất phát Cuộc so tài giữa Bolivia và Paraguay vào ngày 28/09/2026 mang tới nhiều kỳ vọng khi các lần chạm trán gần đây của đôi bên thường xuất hiện nhiều pha lập công.

Bolivia vs Paraguay SẮP BẮT ĐẦU • 03:30 03:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Bolivia và Paraguay đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:30.

Cập nhật lúc 03:13 28/09/2026

Đội hình chính thức Bolivia Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Óscar Adolfo Villegas Cámara Paraguay Sơ đồ 5-4-1 · HLV Gustavo Alfaro 23 Guillermo Viscarra 3 Diego Medina 5 Efraín Morales 4 Luis Haquín 17 Roberto Fernández 2 Diego Arroyo 15 Gabriel Villamil 11 Fernando Nava 6 Héctor Cuellar 20 Carlos Melgar 7 Miguelito 22 Gastón Olveira 4 Juan Cáceres 14 Andrés Cubas 15 Gustavo Gómez 3 Omar Alderete 26 Alexandro Maidana 10 Miguel Almirón 8 Diego Gómez 11 Mauricio 19 Julio Enciso 21 Robert Morales Dự bị Bolivia 12 Gerónimo Govea 1 Rodrigo Banegas 22 Marcelo Torrez 8 Damian Medina 21 Yomar Rocha 19 Richet Gomez 16 Oscar Lopez 13 Leonardo Viviani 18 Jesús Maraude Paraguay 12 Orlando Gill 1 Santiago Rojas 5 Clever Ferreira 13 José Canale 6 Junior Alonso 2 Alan Benítez 24 Gustavo Caballero 16 Hugo Quintana 23 Matías Galarza Cập nhật đội hình lúc 03:13 28/09/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Bolivia và Paraguay thường cống hiến cho người hâm mộ những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Cuộc chạm trán sắp tới diễn ra vào lúc 03:30 ngày 28/09/2026 trên sân vận động Audi Field hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì kịch bản cởi mở quen thuộc khi cả hai đội đều sẵn sàng chơi đôi công.

Lịch sử đối đầu cân bằng và cởi mở

Nhìn lại 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tuyển, sự kịch tính luôn là yếu tố nổi bật. Thống kê chỉ ra sự giằng co rõ nét khi Bolivia giành 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và Paraguay có 2 lần ca khúc khải hoàn. Khoảng cách chênh lệch giữa đôi bên là rất nhỏ, khiến mỗi lần chạm trán đều biến thành cuộc đấu trí căng thẳng trên từng mét vuông mặt cỏ.

Đặc điểm nổi bật trong những lần so tài vừa qua là cả Bolivia lẫn Paraguay đều không ngần ngại đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế. Khi hai hệ thống chiến thuật cởi mở gặp nhau, các khoảng trống ở khu trung tuyến và hai biên liên tục lộ diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tiền đạo dứt điểm và mang về những pha lập công đẹp mắt.

Bolivia tìm kiếm sự đột phá trong lối chơi

Về mặt phong độ, Bolivia đang trải qua chuỗi ngày thi đấu đầy thử thách. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và phải nhận 3 thất bại. Cụ thể, sau hai trận thua liên tiếp, Bolivia đã có được một trận thắng nhằm giải tỏa áp lực, trước khi trải qua thêm một thất bại và gần nhất là một trận hòa.

Điểm mấu chốt đối với Bolivia lúc này nằm ở việc củng cố sự chắc chắn nơi tuyến dưới. Khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công của họ đôi khi tạo ra đột biến, nhưng việc dâng đội hình quá cao cũng để lại nhiều sơ hở nơi hậu phương. Trong cuộc so tài sắp tới tại Audi Field, Bolivia cần phải duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn đứng vững trước các đợt lên bóng nhanh của đối thủ.

Paraguay và khả năng chuyển đổi trạng thái hiệu quả

Ở phía bên kia chiến tuyến, Paraguay thể hiện nhịp điệu thi đấu tương đối tích cực trong các lần ra sân gần đây. Trải qua 3 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Sau một trận thắng khởi sắc, Paraguay từng vấp ngã ở trận kế tiếp nhưng đã nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng ở lần ra sân gần nhất.

Lối chơi của Paraguay thường dựa trên nền tảng tranh chấp quyết liệt ở giữa sân trước khi tung ra những đường chuyền quyết định xé toang hàng phòng ngự đối phương. Nhờ khả năng tận dụng thời cơ tốt của hàng công, họ luôn biết cách chuyển hóa các cơ hội phản công thành bàn thắng, đặc biệt trước những đối thủ có xu hướng dâng cao như Bolivia.

Kỳ vọng thế trận cởi mở tại Audi Field

Màn chạm trán tại sân Audi Field được dự báo sẽ diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu tiên. Bolivia cần chứng minh sự tiến bộ và tính hiệu quả trong các pha hãm thành, trong khi Paraguay chắc chắn không muốn đánh mất sự tự tin sau những kết quả tích cực vừa qua.

Với truyền thống đối đầu thường xuyên chứng kiến nhiều pha lập công cùng phong cách thi đấu thiên về cống hiến của cả hai bên, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi một trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi chia đều cho tham vọng của hai đội tuyển.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bolivia · 1 thắng 2 hòa Paraguay · 2 thắng Bolivia 2 - 2 Paraguay Hòa Paraguay 1 - 0 Bolivia PAR Bolivia 4 - 0 Paraguay BOL Paraguay 3 - 1 Bolivia PAR Paraguay 2 - 2 Bolivia Hòa

Bolivia 5 trận gần nhất B B B T T 5 Trận 1-1-3 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 10 Thủng lưới Paraguay 5 trận gần nhất B H H T B 3 Trận 2-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới