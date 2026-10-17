TRỰC TIẾP Trực tiếp Bologna vs Inter: Inter vượt lên dẫn trước Bologna tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng khi Inter đang hơn chủ nhà 11 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 17/10/2026 tại Stadio Renato Dall'Ara.

Bologna 1 - 2 Inter Hiệp 2 — phút 84' 84' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bologna 1 - 2 Inter.

79' Thẻ vàng Phút 79': Carlos Augusto (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thay người Phút 79' (Inter): Hakan Çalhanoğlu vào sân thay Piotr Zieliński.

79' Thay người Phút 79' (Inter): Henrikh Mkhitaryan vào sân thay Marcus Thuram.

76' Thay người Phút 76' (Bologna): Artem Dovbyk vào sân thay Nicolo Cambiaghi.

76' Thay người Phút 76' (Bologna): Nikola Moro vào sân thay Tommaso Pobega.

75' Inter ép sân Cầm bóng: Bologna 31% - 69% Inter, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 4 - 3.

72' Thẻ vàng Phút 72': Federico Bernardeschi (Bologna) nhận thẻ vàng (Dissent).

71' Thẻ vàng Phút 71': Juan Miranda (Bologna) nhận thẻ vàng (Dissent).

69' Thay người Phút 69' (Inter): Carlos Augusto vào sân thay Federico Dimarco.

69' Thay người Phút 69' (Inter): Andy Diouf vào sân thay Luis Henrique.

69' BÀN THẮNG! Inter (1-2) Phút 69': Carlos Augusto (Inter) lập công (kiến tạo: Piotr Zieliński). Tỷ số: 1 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Bologna): Eivind Helland vào sân thay Arthur Theate.

62' Inter ép sân Cầm bóng: Bologna 31% - 69% Inter, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 4 - 3.

61' Thẻ vàng Phút 61': Marcus Thuram (Inter) nhận thẻ vàng.

58' Thay người Phút 58' (Inter): Ange-Yoan Bonny vào sân thay Pio Esposito.

57' Thẻ vàng Phút 57': Tommaso Pobega (Bologna) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Inter ép sân Cầm bóng: Bologna 32% - 68% Inter, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 3 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

44' BÀN THẮNG! Inter (1-1) Phút 44': Marcus Thuram (Inter) lập công (kiến tạo: Nicolò Barella). Tỷ số: 1 - 1.

38' Inter ép sân Cầm bóng: Bologna 34% - 66% Inter, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 1.

35' Thẻ vàng Phút 35': Pio Esposito (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

34' Thẻ vàng Phút 34': Arthur Theate (Bologna) nhận thẻ vàng (Foul).

30' Thay người Phút 30' (Bologna): Jay Enem vào sân thay Roberto Piccoli.

26' Inter ép sân Cầm bóng: Bologna 40% - 60% Inter, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

12' Inter ép sân Cầm bóng: Bologna 35% - 65% Inter, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

10' BÀN THẮNG! Bologna (1-0) Phút 10': Tommaso Pobega (Bologna) lập công (kiến tạo: Juan Miranda). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Bologna tiếp đón Inter.

Cập nhật lúc 00:43 18/10/2026

Đội hình chính thức Bologna Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Raffaele Palladino Inter Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Chivu 1 Ł. Skorupski 36 M. Darmian 16 N. Casale 3 A. Theate 20 N. Zortea 19 L. Ferguson 4 T. Pobega 33 Juan Miranda 10 Bernardeschi 28 N. Cambiaghi 91 R. Piccoli 1 Josep Martínez 31 Y. Bisseck 25 M. Akanji 95 A. Bastoni 11 Luis Henrique 23 N. Barella 7 P. Zieliński 8 P. Sučić 32 F. Dimarco 9 M. Thuram 94 F. Esposito Dự bị Bologna 22 J. Enem 5 E. Helland 17 O. El Azzouzi 72 U. Happonen 14 T. Heggem 9 A. Dovbyk 18 M. Libra 11 S. Mbangula 8 M. Amondarain Inter 14 A. Bonny 46 L. Bovio 20 H. Çalhanoğlu 30 Carlos Augusto 12 R. Di Gennaro 17 A. Diouf 22 H. Mkhitaryan 48 M. Mosconi 49 I. Provedel Cập nhật đội hình lúc 22:32 17/10/2026

Bologna Thống kê Inter 31% Kiểm soát bóng 69% 11 Dứt điểm 14 4 Trúng đích 6 2 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 3

Bologna sẽ tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng. Inter đang đứng đầu với 16 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 14 với 5 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 17/10/2026 trên sân Stadio Renato Dall'Ara.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nói lên điều gì

Hai đội đang ở hai đầu rất khác nhau của bảng xếp hạng. Inter xếp hạng 1 với 16 điểm, còn Bologna xếp hạng 14 với 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 11 điểm và 13 bậc.

Với Bologna, trận đấu này là phép thử đáng kể. Họ phải đối đầu với đội đang dẫn đầu và là đội có thành tích tốt nhất trong số các đội được nhắc đến. Ngược lại, Inter đến Stadio Renato Dall'Ara với vị thế của đội đứng đầu bảng.

Phong độ gần đây: Bologna chập chờn, Inter ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Bologna thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm tích cực là họ vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Tuy vậy, chuỗi kết quả trước đó cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Trong khi đó, Inter thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng lưu ý là đội khách thua ở trận gần nhất, sau chuỗi trận thắng nhiều hơn thua. Dù vậy, bức tranh chung về phong độ của Inter vẫn vượt trội so với Bologna.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với vị thế của hai đội, Bologna nhiều khả năng cần một trận đấu kỷ luật và tập trung cao độ. Mục tiêu của họ là hạn chế sai sót trước đối thủ mạnh hơn và tận dụng tốt nhất những khoảnh khắc có được. Lợi thế sân nhà cũng là yếu tố mà đội bóng này cần khai thác.

Về phía Inter, thất bại ở trận gần nhất là lý do để đội bóng tập trung nhiều hơn khi trở lại thi đấu. Đội khách đang ở vị trí dẫn đầu và sẽ muốn bảo vệ vị thế đó bằng một màn trình diễn chắc chắn.

Nhận định

Xét trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Inter được đánh giá cao hơn. Họ vượt trội cả về điểm số lẫn thành tích trong 5 trận gần nhất. Bologna có lợi thế sân nhà và tinh thần từ chiến thắng ở trận gần nhất, nhưng đội chủ nhà vẫn đứng trước thử thách không nhỏ khi đối đầu đội đầu bảng.

Điều đáng chú ý là liệu Bologna có thể tận dụng việc Inter vừa thua trận gần nhất để gây khó khăn cho đối thủ hay không. Đây sẽ là một trong những điểm đáng theo dõi của trận đấu.

Bologna 5 trận gần nhất T H B H B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 7 Thủng lưới Inter 5 trận gần nhất B T T H T 6 Trận 5-1-0 T-H-B 18 Ghi (TB 3.0) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 6 5 1 0 +10 16 T H T T T 2 Lazio 6 5 1 0 +7 16 T T H T T 3 AS Roma 6 4 2 0 +11 14 H H T T T … 13 Lecce 6 2 0 4 -6 6 B B T B B 14 Bologna 6 1 2 3 -2 5 T H B H B 15 Udinese 6 1 1 4 -4 4 B B B B T …

Tình hình lực lượng Bologna ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ R. Orsolini (Thigh Injury) ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ R. Orsolini (Thigh Injury) Inter ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ L. Martinez (Thigh Injury) ✚ B. Pavard (Thigh Injury) ✚ J. Stones (Injury) ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ L. Martinez (Thigh Injury) ✚ B. Pavard (Thigh Injury) ✚ J. Stones (Injury)