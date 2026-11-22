TRỰC TIẾP Trực tiếp Bologna vs Udinese: Hiệp 2 bắt đầu, Bologna dẫn 1-0 Udinese phải chặn đà sa sút khi làm khách của Bologna, đội đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 21h00 ngày 22/11/2026 tại Stadio Renato Dall'Ara.

Bologna 1 - 0 Udinese Hiệp 2 — phút 66' 66' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bologna 1 - 0 Udinese.

62' Bologna ép sân Cầm bóng: Bologna 48% - 52% Udinese, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 2 - 2.

56' Thay người Phút 56' (Udinese): Alessandro Zanoli vào sân thay Matteo Palma.

56' Thay người Phút 56' (Udinese): Vakoun Bayo vào sân thay Sandi Lovric.

52' Thẻ vàng Phút 52': Federico Bernardeschi (Bologna) nhận thẻ vàng (Argument).

51' Thẻ vàng Phút 51': Oumar Solet (Udinese) nhận thẻ vàng (Argument).

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bologna 53% - 47% Udinese, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Bologna): Rahim Alhassane vào sân thay Riccardo Orsolini.

43' BÀN THẮNG! Bologna (1-0) Phút 43': Nadir Zortea (Bologna) lập công (kiến tạo: Jens Odgaard). Tỷ số: 1 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bologna 46% - 54% Udinese, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 0.

34' Thẻ vàng Phút 34': Paolo Zanetti (Udinese) nhận thẻ vàng (Dissent).

25' Udinese ép sân Cầm bóng: Bologna 42% - 58% Udinese, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 0.

13' Udinese ép sân Cầm bóng: Bologna 39% - 61% Udinese, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 0.

6' Thẻ vàng Phút 6': Matteo Palma (Udinese) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Bologna tiếp đón Udinese.

Cập nhật lúc 22:25 22/11/2026

Đội hình chính thức Bologna Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Raffaele Palladino Udinese Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Zanetti 1 Ł. Skorupski 36 M. Darmian 16 N. Casale 3 A. Theate 20 N. Zortea 19 L. Ferguson 4 T. Pobega 10 Bernardeschi 7 R. Orsolini 28 N. Cambiaghi 21 J. Odgaard 40 M. Okoye 16 M. Palma 27 C. Kabasele 28 O. Solet 14 J. Abankwah 24 J. Piotrowski 8 J. Karlström 11 H. Kamara 10 N. Zaniolo 32 Ekkelenkamp 4 S. Lovrić Dự bị Bologna 8 M. Amondarain 23 R. Alhassane 29 De Silvestri 9 A. Dovbyk 5 E. Helland 18 M. Libra 11 S. Mbangula 6 N. Moro 25 M. Pessina Udinese 20 J. Arizala 15 V. Bayo 30 Chakvetadze 46 Unai Gómez 91 L. JovanoviÄ 38 L. Miller 41 B. Mrozek 93 D. Padelli 45 G. Vinciati Cập nhật đội hình lúc 20:34 22/11/2026

Bologna Thống kê Udinese 48% Kiểm soát bóng 52% 12 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 2 6 Phạt góc 4 9 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Udinese phải chặn đà sa sút ngay trong chuyến làm khách trên sân của Bologna. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi chủ nhà đang có chuỗi kết quả rất tốt. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 22/11/2026 tại Stadio Renato Dall'Ara.

Udinese cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Phong độ của Udinese là điểm đáng lo nhất trước trận này. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 4 trận và hòa 1 trận, chưa có chiến thắng nào. Trận mới nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại, nên đây là chuỗi sa sút kéo dài, không phải một cú vấp đơn lẻ.

Trên bảng xếp hạng, Udinese đang đứng thứ 20 với 5 điểm. Con số này cho thấy đội đã gặp khó khăn từ đầu mùa và rất cần một kết quả tích cực để thay đổi tâm lý. Một trận đấu trên sân khách trước đối thủ đang hưng phấn sẽ là phép thử khó cho tinh thần của họ.

Bologna đang chơi với sự tự tin cao

Ở chiều ngược lại, Bologna bước vào trận với phong độ ấn tượng. Đội thắng 4 trận liên tiếp gần đây, và lần thua duy nhất trong 5 trận gần nhất nằm ở trận cũ nhất của chuỗi. Điều đó cho thấy họ đang giữ được sự ổn định và tự tin.

Bologna hiện đứng thứ 9 với 17 điểm. Khoảng cách với Udinese là 12 điểm, một chênh lệch lớn cho thấy hai đội đang ở hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Lại được thi đấu trên sân nhà, chủ nhà có nhiều lý do để tin vào một trận đấu thuận lợi.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bologna thắng 2 trận, hòa 3 trận còn Udinese chưa thắng lần nào. Xu hướng này cho thấy Bologna chưa từng thua trong loạt đối đầu gần đây, nhưng ba trận hòa cũng cho thấy Udinese từng đủ sức làm khó đối thủ. Đó có thể là điểm tựa để đội khách tìm lại sự tự tin.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một đội đang chơi thiếu may mắn như Udinese, sự chắc chắn trong phòng ngự sẽ là yếu tố đầu tiên. Họ cần giữ cự ly đội hình chặt chẽ, hạn chế sai sót trước một Bologna đang thắng liên tục. Nếu để chủ nhà ghi bàn sớm, áp lực tâm lý sẽ càng đè nặng lên đội khách.

Bologna thì nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và sự hưng phấn để chủ động kiểm soát nhịp độ. Thách thức của họ là giữ sự tập trung trước đối thủ đang cần điểm số, tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co như nhiều lần gặp nhau trước đó.

Nhận định

Mọi chỉ số đang nghiêng về Bologna: phong độ tốt hơn rõ rệt, thứ hạng cao hơn, lợi thế sân nhà và thế đối đầu thuận lợi. Tuy vậy, Udinese không còn nhiều thứ để mất và từng có ba lần cầm hòa chủ nhà trong 5 lần gặp gần nhất. Với họ, mục tiêu trước mắt là chặn đà sa sút, bắt đầu bằng một trận đấu kỷ luật và quyết tâm hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bologna · 2 thắng 3 hòa Udinese · 0 thắng Bologna 1 - 0 Udinese BOL Udinese 0 - 3 Bologna BOL Udinese 0 - 0 Bologna Hòa Bologna 1 - 1 Udinese Hòa Bologna 1 - 1 Udinese Hòa

Bologna 5 trận gần nhất T T T T B 11 Trận 5-2-4 T-H-B 16 Ghi (TB 1.5) 14 Thủng lưới Udinese 5 trận gần nhất B B H B B 11 Trận 1-2-8 T-H-B 12 Ghi (TB 1.1) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 12 10 2 0 +19 32 T H T T T 2 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 3 Inter 11 9 1 1 +15 28 T B T T T … 8 Juventus 11 5 3 3 +3 18 H T B T B 9 Bologna 11 5 2 4 +2 17 T T T T B 10 Cagliari 12 5 1 6 -7 16 B T B B B … 19 Venezia 11 2 0 9 -13 6 T B B B T 20 Udinese 11 1 2 8 -13 5 B B H B B

Tình hình lực lượng Bologna ✚ O. El Azzouzi (Thigh Injury) ✚ J. Enem (Achilles Tendon Injury) ✚ T. Heggem (Coach's decision) ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ J. Miranda (Muscle Injury) Udinese ✚ D. Alaba (Calf Injury) ✚ N. Bertola (Thigh Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ K. Davis (Injury)