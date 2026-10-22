TRỰC TIẾP Trực tiếp Borac Banja Luka vs KuPS: Borac Banja Luka nhân đôi cách biệt Borac Banja Luka đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp hạng 26, hơn KuPS năm bậc. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Gradski stadion Banja Luka.

Borac Banja Luka 2 - 0 KuPS Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Borac Banja Luka 2 - 0 KuPS.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Borac Banja Luka): S. Vranjes vào sân thay L. Juricic.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Borac Banja Luka): V. Rogan vào sân thay B. Cipetic.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': A. Lotjonen (KuPS) nhận thẻ vàng (Tripping).

86' KuPS ép sân Cầm bóng: Borac Banja Luka 40% - 60% KuPS, dứt điểm 22 - 10 (trúng đích 12 - 3), phạt góc 9 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 3 - 10.

78' Thẻ vàng Phút 78': S. Herrera (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Tripping).

78' Thay người Phút 78' (Borac Banja Luka): D. Vukovic vào sân thay S. Savic.

78' Thay người Phút 78' (Borac Banja Luka): N. Jaksic vào sân thay M. Deket.

78' Thay người Phút 78' (KuPS): S. Heiskanen vào sân thay A. Puukko.

74' KuPS ép sân Cầm bóng: Borac Banja Luka 42% - 58% KuPS, dứt điểm 22 - 8 (trúng đích 12 - 3), phạt góc 9 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 10.

71' Thay người Phút 71' (Borac Banja Luka): S. Ogrinec vào sân thay A. Roguljic.

66' Thay người Phút 66' (KuPS): P. Pennanen vào sân thay S. Touray.

65' Thay người Phút 65' (KuPS): J. J. Moreno Ciorciari vào sân thay G. Engvall.

62' KuPS ép sân Cầm bóng: Borac Banja Luka 42% - 58% KuPS, dứt điểm 18 - 8 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 8 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 3 - 7.

60' Thay người Phút 60' (KuPS): Jorginho vào sân thay N. Kujasalo.

60' Thay người Phút 60' (KuPS): B. Armah vào sân thay A. Aiki.

50' Borac Banja Luka ép sân Cầm bóng: Borac Banja Luka 43% - 57% KuPS, dứt điểm 17 - 8 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 8 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 7.

50' BÀN THẮNG! Borac Banja Luka (2-0) Phút 50': M. Deket (Borac Banja Luka) lập công (kiến tạo: L. Juricic). Tỷ số: 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37' Borac Banja Luka ép sân Cầm bóng: Borac Banja Luka 50% - 50% KuPS, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 6 - 0; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 2 - 6.

29' BÀN THẮNG! Borac Banja Luka (1-0) Phút 29': S. Savic (Borac Banja Luka) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

25' Borac Banja Luka ép sân Cầm bóng: Borac Banja Luka 51% - 49% KuPS, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 3.

18' Thẻ vàng Phút 18': L. Juricic (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Roughing).

13' Borac Banja Luka ép sân Cầm bóng: Borac Banja Luka 70% - 30% KuPS, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Borac Banja Luka tiếp đón KuPS.

Cập nhật lúc 03:51 23/10/2026

Đội hình chính thức Borac Banja Luka Sơ đồ 4-3-3 KuPS Sơ đồ 4-2-3-1 72 Mladen Jurkas 4 Branimir Cipetić 2 Bart Meijers 6 Siniša Saničanin 16 Sebastian Herrera 18 Miloš Jojić 89 Matej Deket 12 Amer Hiroš 44 Ante Roguljić 7 Luka Juričić 77 Stefan Savić 1 Johannes Kreidl 29 Akseli Puukko 28 Brahima Magassa 23 Arttu Lötjönen 13 Niilo Kujasalo 22 Saikou Touray 34 Julius Eskesen 15 Ayman Aiki 16 Tommi Jyry 9 Gustav Engvall 20 Piotr Parzyszek Dự bị Borac Banja Luka 1 Damjan Siskovski 3 Abel Pascual 19 Viktor Rogan 20 Erik Riđan 24 Jurich Carolina 30 Nemanja Jakšić 98 Sandi Ogrinec 10 David Vuković 22 Ivan Kukavica KuPS 12 Hemmo Riihimäki 4 Kasim Adams 6 Saku Savolainen 25 Clinton Antwi 30 Jorginho 33 Taneli Hämäläinen 8 Petteri Pennanen 21 Joslyn Luyeye-Lutumba 24 Bob Nii Armah Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Borac Banja Luka Thống kê KuPS 40% Kiểm soát bóng 60% 22 Dứt điểm 10 12 Trúng đích 3 9 Phạt góc 1 13 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 10

Borac Banja Luka đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 26 trên bảng xếp hạng, cao hơn KuPS (hạng 31) tới năm bậc. Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Gradski stadion Banja Luka, và có thể tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Borac Banja Luka bám đuổi nhóm đầu trên sân nhà

Chủ nhà bước vào trận với lợi thế rõ ràng về thứ hạng. Borac Banja Luka đứng hạng 26, trong khi cả hai đội hiện cùng có 0 điểm trên bảng xếp hạng. Việc được thi đấu trên sân Gradski stadion Banja Luka là thêm một điểm cộng cho đội chủ nhà trong cuộc đua bám sát nhóm dẫn đầu.

Trong bốn trận gần nhất, Borac Banja Luka thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, trước đó đội có chuỗi ba trận không thua. Đây là bài kiểm tra về khả năng phản ứng sau thất bại của đội chủ nhà.

KuPS: phong độ thất thường và thứ hạng thấp hơn

KuPS đứng hạng 31, thấp hơn đối thủ năm bậc. Trong năm trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Cụ thể, KuPS thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó từng thua liên tiếp ba trận, và chỉ giành chiến thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Chiến thắng gần đây giúp KuPS lấy lại một phần tinh thần. Tuy nhiên, chuỗi ba trận thua liên tiếp vẫn là điểm yếu cần khắc phục nếu muốn rút ngắn khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội mang đến hai trạng thái khác nhau. Borac Banja Luka có phong độ ổn định hơn với tỷ lệ không thua cao, trong khi KuPS thể hiện sự thiếu nhất quán qua những lần thắng xen kẽ chuỗi thua. Ở trận này, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung để không để đối thủ lấy lại nhịp độ.

Ngược lại, KuPS sẽ muốn tận dụng chiến thắng mới nhất để tạo đà. Một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp đội thu hẹp khoảng cách thứ hạng với Borac Banja Luka.

Nhận định

Xét về thứ hạng và phong độ tổng hợp, Borac Banja Luka nhỉnh hơn trước một KuPS đang chật vật tìm sự ổn định. Dù vậy, khi hai đội đều chưa có điểm trên bảng xếp hạng, mọi kết quả đều có thể làm thay đổi bức tranh nhóm đầu. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng KuPS vẫn đủ động lực để tạo ra một trận đấu cạnh tranh.

Borac Banja Luka 5 trận gần nhất B T H T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 9 Thủng lưới KuPS 5 trận gần nhất T B B B T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B 26 Borac Banja Luka 1 0 0 1 -1 0 B 27 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 1 -1 0 B … 30 FC Thun 1 0 0 1 -1 0 B 31 KuPS 1 0 0 1 -2 0 B 32 Pafos 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại