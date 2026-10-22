Trực tiếp Borac Banja Luka vs KuPS: Borac Banja Luka nhân đôi cách biệt

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Borac Banja Luka vs KuPS: Borac Banja Luka nhân đôi cách biệt

Văn Thể22/10/2026 22:14

Borac Banja Luka đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp hạng 26, hơn KuPS năm bậc. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Gradski stadion Banja Luka.

Borac Banja Luka2 - 0KuPSHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Borac Banja Luka 2 - 0 KuPS.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Borac Banja Luka): S. Vranjes vào sân thay L. Juricic.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Borac Banja Luka): V. Rogan vào sân thay B. Cipetic.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': A. Lotjonen (KuPS) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 86'KuPS ép sân

    Cầm bóng: Borac Banja Luka 40% - 60% KuPS, dứt điểm 22 - 10 (trúng đích 12 - 3), phạt góc 9 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 3 - 10.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': S. Herrera (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Borac Banja Luka): D. Vukovic vào sân thay S. Savic.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Borac Banja Luka): N. Jaksic vào sân thay M. Deket.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (KuPS): S. Heiskanen vào sân thay A. Puukko.

  • 74'KuPS ép sân

    Cầm bóng: Borac Banja Luka 42% - 58% KuPS, dứt điểm 22 - 8 (trúng đích 12 - 3), phạt góc 9 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 10.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Borac Banja Luka): S. Ogrinec vào sân thay A. Roguljic.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (KuPS): P. Pennanen vào sân thay S. Touray.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (KuPS): J. J. Moreno Ciorciari vào sân thay G. Engvall.

  • 62'KuPS ép sân

    Cầm bóng: Borac Banja Luka 42% - 58% KuPS, dứt điểm 18 - 8 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 8 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 3 - 7.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (KuPS): Jorginho vào sân thay N. Kujasalo.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (KuPS): B. Armah vào sân thay A. Aiki.

  • 50'Borac Banja Luka ép sân

    Cầm bóng: Borac Banja Luka 43% - 57% KuPS, dứt điểm 17 - 8 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 8 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 7.

  • 50'BÀN THẮNG! Borac Banja Luka (2-0)

    Phút 50': M. Deket (Borac Banja Luka) lập công (kiến tạo: L. Juricic). Tỷ số: 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 37'Borac Banja Luka ép sân

    Cầm bóng: Borac Banja Luka 50% - 50% KuPS, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 6 - 0; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 2 - 6.

  • 29'BÀN THẮNG! Borac Banja Luka (1-0)

    Phút 29': S. Savic (Borac Banja Luka) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Borac Banja Luka ép sân

    Cầm bóng: Borac Banja Luka 51% - 49% KuPS, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 3.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': L. Juricic (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 13'Borac Banja Luka ép sân

    Cầm bóng: Borac Banja Luka 70% - 30% KuPS, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Borac Banja Luka tiếp đón KuPS.

Cập nhật lúc 03:51 23/10/2026

Đội hình chính thức
Borac Banja Luka
Sơ đồ 4-3-3
KuPS
Sơ đồ 4-2-3-1
72
Mladen Jurkas
4
Branimir Cipetić
2
Bart Meijers
6
Siniša Saničanin
16
Sebastian Herrera
18
Miloš Jojić
89
Matej Deket
12
Amer Hiroš
44
Ante Roguljić
7
Luka Juričić
77
Stefan Savić
1
Johannes Kreidl
29
Akseli Puukko
28
Brahima Magassa
23
Arttu Lötjönen
13
Niilo Kujasalo
22
Saikou Touray
34
Julius Eskesen
15
Ayman Aiki
16
Tommi Jyry
9
Gustav Engvall
20
Piotr Parzyszek
Dự bị
Borac Banja Luka
1 Damjan Siskovski3 Abel Pascual19 Viktor Rogan20 Erik Riđan24 Jurich Carolina30 Nemanja Jakšić98 Sandi Ogrinec10 David Vuković22 Ivan Kukavica
KuPS
12 Hemmo Riihimäki4 Kasim Adams6 Saku Savolainen25 Clinton Antwi30 Jorginho33 Taneli Hämäläinen8 Petteri Pennanen21 Joslyn Luyeye-Lutumba24 Bob Nii Armah
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026
Borac Banja LukaThống kêKuPS
40%
Kiểm soát bóng
60%
22
Dứt điểm
10
12
Trúng đích
3
9
Phạt góc
1
13
Phạm lỗi
8
1
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
10

Borac Banja Luka đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 26 trên bảng xếp hạng, cao hơn KuPS (hạng 31) tới năm bậc. Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Gradski stadion Banja Luka, và có thể tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Borac Banja Luka bám đuổi nhóm đầu trên sân nhà

Chủ nhà bước vào trận với lợi thế rõ ràng về thứ hạng. Borac Banja Luka đứng hạng 26, trong khi cả hai đội hiện cùng có 0 điểm trên bảng xếp hạng. Việc được thi đấu trên sân Gradski stadion Banja Luka là thêm một điểm cộng cho đội chủ nhà trong cuộc đua bám sát nhóm dẫn đầu.

Trong bốn trận gần nhất, Borac Banja Luka thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, trước đó đội có chuỗi ba trận không thua. Đây là bài kiểm tra về khả năng phản ứng sau thất bại của đội chủ nhà.

KuPS: phong độ thất thường và thứ hạng thấp hơn

KuPS đứng hạng 31, thấp hơn đối thủ năm bậc. Trong năm trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Cụ thể, KuPS thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó từng thua liên tiếp ba trận, và chỉ giành chiến thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Chiến thắng gần đây giúp KuPS lấy lại một phần tinh thần. Tuy nhiên, chuỗi ba trận thua liên tiếp vẫn là điểm yếu cần khắc phục nếu muốn rút ngắn khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội mang đến hai trạng thái khác nhau. Borac Banja Luka có phong độ ổn định hơn với tỷ lệ không thua cao, trong khi KuPS thể hiện sự thiếu nhất quán qua những lần thắng xen kẽ chuỗi thua. Ở trận này, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung để không để đối thủ lấy lại nhịp độ.

Ngược lại, KuPS sẽ muốn tận dụng chiến thắng mới nhất để tạo đà. Một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp đội thu hẹp khoảng cách thứ hạng với Borac Banja Luka.

Nhận định

Xét về thứ hạng và phong độ tổng hợp, Borac Banja Luka nhỉnh hơn trước một KuPS đang chật vật tìm sự ổn định. Dù vậy, khi hai đội đều chưa có điểm trên bảng xếp hạng, mọi kết quả đều có thể làm thay đổi bức tranh nhóm đầu. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng KuPS vẫn đủ động lực để tạo ra một trận đấu cạnh tranh.

Borac Banja Luka
5 trận gần nhất
BTHT
7
Trận
4-2-1
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
9
Thủng lưới
KuPS
5 trận gần nhất
TBBBT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
26Borac Banja Luka1001-10B
27Lincoln Red Imps FC1001-10B
30FC Thun1001-10B
31KuPS1001-20B
32Pafos1001-20B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Borac Banja Luka vs KuPS: Borac Banja Luka nhân đôi cách biệt
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO