Trực tiếp Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể24/10/2026 18:46

Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi xếp thứ hai với 14 điểm. Trận gặp Eintracht Frankfurt diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10 tại Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund0 - 0Eintracht FrankfurtHiệp 2 — phút 79'
  • 79'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Eintracht Frankfurt): Can Yilmaz Uzun vào sân thay Younes Ebnoutalib.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Eintracht Frankfurt): Ansgar Knauff vào sân thay Jonathan Burkardt.

  • 75'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 59% - 41% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 13 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 4.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Borussia Dortmund): Maximilian Beier vào sân thay Daniel Svensson.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Borussia Dortmund): Ethan Nwaneri vào sân thay Fábio Silva.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Borussia Dortmund): Carney Chukwuemeka vào sân thay Marcel Sabitzer.

  • 63'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 60% - 40% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 9 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 3 - 3.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 51'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 60% - 40% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 8 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 38'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 61% - 39% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 2.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 56% - 44% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 52% - 48% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Borussia Dortmund tiếp đón Eintracht Frankfurt.

Cập nhật lúc 01:07 25/10/2026

Đội hình chính thức
Borussia Dortmund
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač
Eintracht Frankfurt
Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Hütter
1
G. Kobel
4
Schlotterbeck
3
W. Anton
5
R. Bensebaïni
26
J. Ryerson
20
M. Sabitzer
8
F. Nmecha
24
D. Svensson
21
Fábio Silva
25
J. Veerman
9
S. Guirassy
1
N. Atubolu
34
N. Collins
4
R. Koch
3
L. Brassier
2
Elias Baum
20
R. Dōan
15
Aséko Nkili
25
R. Onyedika
8
F. Chaïbi
11
Y. Ebnoutalib
9
J. Burkardt
Dự bị
Borussia Dortmund
18 E. Nwaneri33 A. Meyer39 F. Mané40 S. Inacio22 Kouakou Joane Gadou44 de Pina Duarte dos Santos17 Chukwuemeka7 J. Bellingham14 M. Beier
Eintracht Frankfurt
42 C. Uzun37 J. Maluze26 K. Kosugi7 A. Knauff40 Kauã Santos6 O. HÃ¸jlund27 M. Götze31 L. Arrhov29 A. Amaimouni
Cập nhật đội hình lúc 23:02 24/10/2026
Borussia DortmundThống kêEintracht Frankfurt
59%
Kiểm soát bóng
41%
16
Dứt điểm
8
4
Trúng đích
3
13
Phạt góc
1
5
Phạm lỗi
8
1
Việt vị
3
3
Thủ môn cứu thua
4

Borussia Dortmund bước vào trận tiếp đón Eintracht Frankfurt với một lợi thế rõ ràng: đội chủ nhà đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 14 điểm và vẫn nằm trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10/2026 trên sân Signal Iduna Park.

Dortmund giữ vị thế áp sát nhóm đầu

Với 14 điểm, Borussia Dortmund đang đứng ở nhóm đầu bảng và có đủ lý do để nhìn lên vị trí cao nhất. Mỗi trận thắng lúc này đều giúp đội chủ nhà giữ nhịp bám đuổi, còn một trận sảy chân có thể khiến cuộc đua trở nên khó khăn hơn.

Ngược lại, Eintracht Frankfurt đứng thứ 11 với 8 điểm, kém đối thủ 6 điểm. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở những vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng, và đội khách cần một kết quả tích cực để thu hẹp chênh lệch.

Phong độ: Dortmund thiếu ổn định, Frankfurt đang đi lên

Trong 5 trận gần nhất, Borussia Dortmund thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng chuỗi kết quả xen kẽ thắng, hòa, thua cho thấy họ chưa tạo được mạch thắng liên tục.

Eintracht Frankfurt có thành tích tốt hơn về số trận thắng: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách cũng đang đến từ một chiến thắng ở trận vừa qua, nên sẽ có tinh thần tốt khi làm khách tại Signal Iduna Park.

Có thể thấy đây không phải cuộc đối đầu giữa một đội thăng hoa và một đội sa sút. Frankfurt sở hữu phong độ gần đây khá tốt, trong khi Dortmund có lợi thế về thứ hạng và điểm số.

Thế đối đầu nghiêng về Dortmund

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Borussia Dortmund thắng 2 trận, hòa 2 trận và Eintracht Frankfurt thắng 1 trận. Dortmund chưa bị đối thủ này vượt trội về thành tích đối đầu, nhưng hai trận hòa cho thấy Frankfurt từng gây khó khăn cho họ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, bài toán lớn nhất là biến lợi thế sân nhà và vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thành 3 điểm. Một trận thắng sẽ giúp Dortmund duy trì khoảng cách an toàn với nhóm sau và giữ áp lực lên đội đầu bảng.

Với Eintracht Frankfurt, phong độ khá ổn định cùng thành tích đối đầu không quá thua kém là cơ sở để tin họ có thể làm khó đối thủ. Đội khách cần giữ sự chắc chắn và tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi để tạo bất ngờ trên sân của đội đang xếp trên mình 9 bậc.

Nhận định

Xét về thứ hạng, điểm số và lịch sử đối đầu, Borussia Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này. Tuy nhiên, phong độ gần đây của Eintracht Frankfurt khá tốt nên đội chủ nhà khó có một trận đấu dễ dàng. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Dortmund có giữ được sự tập trung và duy trì phong độ ổn định hơn so với những trận gần đây hay không.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Borussia Dortmund · 2 thắng2 hòaEintracht Frankfurt · 1 thắng
09/05/2026
Borussia Dortmund
3 - 2
Eintracht Frankfurt
BD
10/01/2026
Eintracht Frankfurt
3 - 3
Borussia Dortmund
Hòa
29/10/2025
Eintracht Frankfurt
1 - 1
Borussia Dortmund
Hòa
18/01/2025
Eintracht Frankfurt
2 - 0
Borussia Dortmund
EF
24/08/2024
Borussia Dortmund
2 - 0
Eintracht Frankfurt
BD
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
THBHT
6
Trận
4-2-0
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
4
Thủng lưới
Eintracht Frankfurt
5 trận gần nhất
TBTHT
6
Trận
2-2-2
T-H-B
10
Ghi (TB 1.7)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München6420+1714THTTH
2Borussia Dortmund6420+714HHTTT
3SC Freiburg6411+913BTHTT
10FC Augsburg6222+48BHBHT
11Eintracht Frankfurt6222-68TBHTB
121. FC Köln6213-37BTBHB
Tình hình lực lượng
Borussia Dortmund
E. Can (Knee Injury)
K. Karetsas (Ankle Injury)
G. Konstantelias (Knee Injury)
J. Lerma (Muscle Injury)
K. Prates (Muscle Injury)
E. Can (Knee Injury)
K. Karetsas (Ankle Injury)
G. Konstantelias (Knee Injury)
Eintracht Frankfurt
J. Ngankam (Hamstring Injury)
M. Pimpong (Muscle Injury)
J. Ngankam (Hamstring Injury)
M. Pimpong (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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