Trực tiếp Borussia Dortmund vs Werder Bremen: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Borussia Dortmund vs Werder Bremen: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể09/10/2026 20:27

Borussia Dortmund đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận toàn thắng, sẵn sàng đón tiếp Werder Bremen trên sân nhà Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund0 - 0Werder BremenHiệp 2 — phút 79'
  • 79'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 72'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 76% - 24% Werder Bremen, dứt điểm 17 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 6.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Borussia Dortmund): Konstantinos Karetsas vào sân thay Marcel Sabitzer.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Borussia Dortmund): Joey Veerman vào sân thay Jobe Bellingham.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Werder Bremen): Mitchell Weiser vào sân thay Arthur Augusto De Matos Soares.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Werder Bremen): Dariusz Stalmach vào sân thay Youri Regeer.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Borussia Dortmund): Fábio Silva vào sân thay Ethan Nwaneri.

  • 60'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 75% - 25% Werder Bremen, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 4.

  • 48'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 73% - 27% Werder Bremen, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 36'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 73% - 27% Werder Bremen, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 4.

  • 24'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 77% - 23% Werder Bremen, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

  • 19'Thay người

    Phút 19' (Werder Bremen): Oskar Wójcik vào sân thay Amos Pieper.

  • 12'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 75% - 25% Werder Bremen, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Borussia Dortmund tiếp đón Werder Bremen.

Cập nhật lúc 03:08 10/10/2026

Đội hình chính thức
Borussia Dortmund
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač
Werder Bremen
Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Thioune
1
G. Kobel
22
Kouakou Joane Gadou
3
W. Anton
4
Schlotterbeck
20
M. Sabitzer
7
J. Bellingham
8
F. Nmecha
24
D. Svensson
18
E. Nwaneri
14
M. Beier
9
S. Guirassy
1
K. Hein
13
Arthur
5
A. Pieper
32
M. Friedl
2
O. Deman
15
L. Reis
44
Y. Regeer
20
Chuky San José
18
E. Dinkçi
10
N. Füllkrug
17
M. Grüll
Dự bị
Borussia Dortmund
5 R. Bensebaïni40 S. Inacio19 K. Karetsas41 M. Albert33 A. Meyer36 Kauã Prates49 L. Reggiani21 Fábio Silva25 J. Veerman
Werder Bremen
38 Erevbenagie26 C. Itten30 A. Schlager33 Mick Schmetgens23 Dariusz Stalmach4 N. Stark8 M. Weiser3 O. Wójcik34 K. Soylu
Cập nhật đội hình lúc 01:03 10/10/2026
Borussia DortmundThống kêWerder Bremen
76%
Kiểm soát bóng
24%
17
Dứt điểm
3
6
Trúng đích
1
7
Phạt góc
2
6
Phạm lỗi
7
1
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
6

Vào lúc 01:30 ngày 10/10/2026, Borussia Dortmund sẽ tiếp đón Werder Bremen trên sân vận động Signal Iduna Park. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đang duy trì chuỗi trận thăng hoa rực rỡ và nắm giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Phong độ ấn tượng củng cố ngôi đầu của Borussia Dortmund

Borussia Dortmund bước vào màn so tài này với hành trang hoàn hảo gồm chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trong các trận đấu gần đây. Sự ổn định và hiệu quả tối đa giúp đại diện vùng Ruhr giành trọn vẹn 12 điểm, qua đó chễm chệ ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Lối chơi gắn kết cùng sự tự tin cao độ đang là điểm tựa lớn nhất của thầy trò đội chủ sân Signal Iduna Park. Việc liên tục tích lũy điểm số tuyệt đối không chỉ mang lại lợi thế về mặt tâm lý mà còn biến họ thành một trong những tập thể khó bị đánh bại nhất ở thời điểm hiện tại.

Thử thách lớn cho Werder Bremen

Ở phía bên kia chiến tuyến, Werder Bremen hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 7 điểm sau những vòng đấu đã qua. Phong độ gần đây của đội bóng cho thấy sự biến động đáng kể khi họ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 1 thất bại trong 4 trận gần nhất, trong đó trận đấu vừa qua khép lại bằng một kết quả trắng tay.

Hành quân tới vùng Ruhr chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với Werder Bremen, đặc biệt khi họ cần nhanh chóng xốc lại tinh thần sau cú sảy chân gần nhất. Khoảng cách 5 điểm so với đối thủ phản ánh rõ nét sự chênh lệch về hiệu quả thi đấu từ đầu mùa.

Thế đối đầu ủng hộ đội chủ sân Signal Iduna Park

Bên cạnh phong độ vượt trội, lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hoàn toàn về phía Borussia Dortmund. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Borussia Dortmund áp đảo với thành tích 3 trận thắng và 2 trận hòa, hoàn toàn không để thua bất kỳ trận nào trước Werder Bremen.

Thành tích bất bại này tạo ra ưu thế tâm lý rất lớn cho đội chủ nhà mỗi khi chạm trán đối thủ quen thuộc. Ngược lại, Werder Bremen sẽ phải đối diện với áp lực nặng nề nếu muốn phá vỡ cái dớp không thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Với ưu thế sân bãi, sự vượt trội về mặt phong độ cùng tâm lý hưng phấn từ ngôi đầu bảng, Borussia Dortmund nắm giữ mọi điều kiện thuận lợi để làm chủ thế trận. Khả năng kiểm soát nhịp độ và duy trì sức ép liên tục sẽ là chìa khóa giúp đội chủ nhà tìm kiếm kết quả có lợi.

Trong khi đó, Werder Bremen buộc phải thi đấu thận trọng và tập trung tối đa ở khâu phòng ngự nếu muốn đứng vững tại Signal Iduna Park. Dù vậy, trước một Borussia Dortmund đang trên đà thăng hoa, mục tiêu giành điểm của các vị khách được dự báo sẽ gặp vô vàn trở ngại.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Borussia Dortmund · 3 thắng2 hòaWerder Bremen · 0 thắng
16/05/2026
Werder Bremen
0 - 2
Borussia Dortmund
BD
14/01/2026
Borussia Dortmund
3 - 0
Werder Bremen
BD
25/01/2025
Borussia Dortmund
2 - 2
Werder Bremen
Hòa
31/08/2024
Werder Bremen
0 - 0
Borussia Dortmund
Hòa
10/03/2024
Werder Bremen
1 - 2
Borussia Dortmund
BD
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
TTTTT
4
Trận
4-0-0
T-H-B
9
Ghi (TB 2.3)
2
Thủng lưới
Werder Bremen
5 trận gần nhất
BTHTB
4
Trận
2-1-1
T-H-B
8
Ghi (TB 2.0)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Borussia Dortmund4400+712TTTT
2Bayern München4310+1210TTHT
3SC Freiburg4310+910HTTT
7SV Elversberg4211+17HBTT
8Werder Bremen421107THTB
9RB Leipzig4202+46BTBT
Tình hình lực lượng
Borussia Dortmund
E. Can (Knee Injury)
G. Konstantelias (Knee Injury)
C. Chukwuemeka (Muscle Injury)
K. Karetsas (Illness)
J. Lerma (Muscle Injury)
F. Mane (Muscle Injury)
J. Ryerson (Ribs Injury)
E. Can (Knee Injury)
Werder Bremen
F. Agu (Calf Injury)
S. Alvero (Calf Injury)
S. Lynen (Hip Injury)
S. Musah (Muscle Injury)
M. N'Diaye (Groin Injury)
J. Njinmah (Thigh Injury)
J. Stage (Muscle Injury)
K. Topp (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Borussia Dortmund vs Werder Bremen: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO