TRỰC TIẾP Trực tiếp Borussia Dortmund vs Werder Bremen: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Borussia Dortmund đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận toàn thắng, sẵn sàng đón tiếp Werder Bremen trên sân nhà Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund 0 - 0 Werder Bremen Hiệp 2 — phút 79' 79' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

72' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 76% - 24% Werder Bremen, dứt điểm 17 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 6.

72' Thay người Phút 72' (Borussia Dortmund): Konstantinos Karetsas vào sân thay Marcel Sabitzer.

72' Thay người Phút 72' (Borussia Dortmund): Joey Veerman vào sân thay Jobe Bellingham.

65' Thay người Phút 65' (Werder Bremen): Mitchell Weiser vào sân thay Arthur Augusto De Matos Soares.

65' Thay người Phút 65' (Werder Bremen): Dariusz Stalmach vào sân thay Youri Regeer.

63' Thay người Phút 63' (Borussia Dortmund): Fábio Silva vào sân thay Ethan Nwaneri.

60' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 75% - 25% Werder Bremen, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 4.

48' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 73% - 27% Werder Bremen, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 73% - 27% Werder Bremen, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 4.

24' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 77% - 23% Werder Bremen, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

19' Thay người Phút 19' (Werder Bremen): Oskar Wójcik vào sân thay Amos Pieper.

12' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 75% - 25% Werder Bremen, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Borussia Dortmund tiếp đón Werder Bremen.

Cập nhật lúc 03:08 10/10/2026

Đội hình chính thức Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač Werder Bremen Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Thioune 1 G. Kobel 22 Kouakou Joane Gadou 3 W. Anton 4 Schlotterbeck 20 M. Sabitzer 7 J. Bellingham 8 F. Nmecha 24 D. Svensson 18 E. Nwaneri 14 M. Beier 9 S. Guirassy 1 K. Hein 13 Arthur 5 A. Pieper 32 M. Friedl 2 O. Deman 15 L. Reis 44 Y. Regeer 20 Chuky San José 18 E. Dinkçi 10 N. Füllkrug 17 M. Grüll Dự bị Borussia Dortmund 5 R. Bensebaïni 40 S. Inacio 19 K. Karetsas 41 M. Albert 33 A. Meyer 36 Kauã Prates 49 L. Reggiani 21 Fábio Silva 25 J. Veerman Werder Bremen 38 Erevbenagie 26 C. Itten 30 A. Schlager 33 Mick Schmetgens 23 Dariusz Stalmach 4 N. Stark 8 M. Weiser 3 O. Wójcik 34 K. Soylu Cập nhật đội hình lúc 01:03 10/10/2026

Borussia Dortmund Thống kê Werder Bremen 76% Kiểm soát bóng 24% 17 Dứt điểm 3 6 Trúng đích 1 7 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 6

Vào lúc 01:30 ngày 10/10/2026, Borussia Dortmund sẽ tiếp đón Werder Bremen trên sân vận động Signal Iduna Park. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đang duy trì chuỗi trận thăng hoa rực rỡ và nắm giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Phong độ ấn tượng củng cố ngôi đầu của Borussia Dortmund

Borussia Dortmund bước vào màn so tài này với hành trang hoàn hảo gồm chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trong các trận đấu gần đây. Sự ổn định và hiệu quả tối đa giúp đại diện vùng Ruhr giành trọn vẹn 12 điểm, qua đó chễm chệ ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Lối chơi gắn kết cùng sự tự tin cao độ đang là điểm tựa lớn nhất của thầy trò đội chủ sân Signal Iduna Park. Việc liên tục tích lũy điểm số tuyệt đối không chỉ mang lại lợi thế về mặt tâm lý mà còn biến họ thành một trong những tập thể khó bị đánh bại nhất ở thời điểm hiện tại.

Thử thách lớn cho Werder Bremen

Ở phía bên kia chiến tuyến, Werder Bremen hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 7 điểm sau những vòng đấu đã qua. Phong độ gần đây của đội bóng cho thấy sự biến động đáng kể khi họ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 1 thất bại trong 4 trận gần nhất, trong đó trận đấu vừa qua khép lại bằng một kết quả trắng tay.

Hành quân tới vùng Ruhr chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với Werder Bremen, đặc biệt khi họ cần nhanh chóng xốc lại tinh thần sau cú sảy chân gần nhất. Khoảng cách 5 điểm so với đối thủ phản ánh rõ nét sự chênh lệch về hiệu quả thi đấu từ đầu mùa.

Thế đối đầu ủng hộ đội chủ sân Signal Iduna Park

Bên cạnh phong độ vượt trội, lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hoàn toàn về phía Borussia Dortmund. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Borussia Dortmund áp đảo với thành tích 3 trận thắng và 2 trận hòa, hoàn toàn không để thua bất kỳ trận nào trước Werder Bremen.

Thành tích bất bại này tạo ra ưu thế tâm lý rất lớn cho đội chủ nhà mỗi khi chạm trán đối thủ quen thuộc. Ngược lại, Werder Bremen sẽ phải đối diện với áp lực nặng nề nếu muốn phá vỡ cái dớp không thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Với ưu thế sân bãi, sự vượt trội về mặt phong độ cùng tâm lý hưng phấn từ ngôi đầu bảng, Borussia Dortmund nắm giữ mọi điều kiện thuận lợi để làm chủ thế trận. Khả năng kiểm soát nhịp độ và duy trì sức ép liên tục sẽ là chìa khóa giúp đội chủ nhà tìm kiếm kết quả có lợi.

Trong khi đó, Werder Bremen buộc phải thi đấu thận trọng và tập trung tối đa ở khâu phòng ngự nếu muốn đứng vững tại Signal Iduna Park. Dù vậy, trước một Borussia Dortmund đang trên đà thăng hoa, mục tiêu giành điểm của các vị khách được dự báo sẽ gặp vô vàn trở ngại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Borussia Dortmund · 3 thắng 2 hòa Werder Bremen · 0 thắng Werder Bremen 0 - 2 Borussia Dortmund BD Borussia Dortmund 3 - 0 Werder Bremen BD Borussia Dortmund 2 - 2 Werder Bremen Hòa Werder Bremen 0 - 0 Borussia Dortmund Hòa Werder Bremen 1 - 2 Borussia Dortmund BD

Borussia Dortmund 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 2 Thủng lưới Werder Bremen 5 trận gần nhất B T H T B 4 Trận 2-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 4 4 0 0 +7 12 T T T T 2 Bayern München 4 3 1 0 +12 10 T T H T 3 SC Freiburg 4 3 1 0 +9 10 H T T T … 7 SV Elversberg 4 2 1 1 +1 7 H B T T 8 Werder Bremen 4 2 1 1 0 7 T H T B 9 RB Leipzig 4 2 0 2 +4 6 B T B T …

Tình hình lực lượng Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ C. Chukwuemeka (Muscle Injury) ✚ K. Karetsas (Illness) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ F. Mane (Muscle Injury) ✚ J. Ryerson (Ribs Injury) ✚ E. Can (Knee Injury) Werder Bremen ✚ F. Agu (Calf Injury) ✚ S. Alvero (Calf Injury) ✚ S. Lynen (Hip Injury) ✚ S. Musah (Muscle Injury) ✚ M. N'Diaye (Groin Injury) ✚ J. Njinmah (Thigh Injury) ✚ J. Stage (Muscle Injury) ✚ K. Topp (Knee Injury)