TRỰC TIẾP Trực tiếp Borussia Mönchengladbach vs 1899 Hoffenheim: 1899 Hoffenheim vượt lên dẫn trước Borussia Mönchengladbach và 1899 Hoffenheim cùng ở nhóm cuối bảng, nơi mỗi điểm số đều rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Hai đội gặp nhau 22h30 ngày 18/10/2026.

Borussia Mönchengladbach 1 - 2 1899 Hoffenheim Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Borussia Mönchengladbach 1 - 2 1899 Hoffenheim.

89' Thẻ vàng Phút 89': Alexander Prass (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

89' Thẻ vàng Phút 89': Leon Avdullahu (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

89' Thẻ vàng Phút 89': Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 48% - 52% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 3 - 6; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 6 - 2.

79' Thay người Phút 79' (Borussia Mönchengladbach): mathieu nguefack vào sân thay Zento Uno.

78' Thay người Phút 78' (1899 Hoffenheim): Ozan Kabak vào sân thay Tim Lemperle.

78' Thay người Phút 78' (1899 Hoffenheim): Andrej Kramarić vào sân thay Adam Hložek.

78' Thay người Phút 78' (Borussia Mönchengladbach): Robin Hack vào sân thay Hugo Bolin.

78' Thay người Phút 78' (Borussia Mönchengladbach): Iaia Manco Danfa vào sân thay Fabio Cristian Chiarodia.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 47% - 53% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 5 - 2.

69' Thay người Phút 69' (1899 Hoffenheim): Adam Daghim vào sân thay Fisnik Asllani.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 51% - 49% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 4 - 2.

60' Thay người Phút 60' (Borussia Mönchengladbach): Daiki Hashioka vào sân thay Florian Neuhaus.

54' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-2) Phút 54': Alexander Prass (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Adam Hložek). Tỷ số: 1 - 2.

51' Thay người Phút 51' (Borussia Mönchengladbach): Shuto Machino vào sân thay Isac Lidberg.

49' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 42% - 58% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 3 - 2.

49' BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (1-1) Phút 49': Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) lập công (kiến tạo: Florian Neuhaus). Tỷ số: 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

45' Thẻ vàng Phút 45': Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).

36' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 42% - 58% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 2 - 2.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 52% - 48% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 3.

12' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 29% - 71% 1899 Hoffenheim; phạm lỗi 2 - 2.

11' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (0-1) Phút 11': Bambasé Conté (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Alexander Prass). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Borussia Mönchengladbach tiếp đón 1899 Hoffenheim.

Cập nhật lúc 00:23 19/10/2026

Đội hình chính thức Borussia Mönchengladbach Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Blessin 1899 Hoffenheim Sơ đồ 4-3-3 · HLV C. Ilzer 1 M. Nicolas 16 P. Sander 4 K. Diks 2 F. Chiarodia 29 J. Scally 47 Z. Uno 10 F. Neuhaus 26 L. Ullrich 38 H. Bolin 36 W. Mohya 3 I. Lidberg 1 O. Baumann 34 V. Coufal 2 R. Hranáč 28 K. Machida 39 M. Rots 20 B. Conté 7 L. Avdullahu 22 A. Prass 19 T. Lemperle 11 F. Asllani 10 A. Hložek Dự bị Borussia Mönchengladbach 33 D. Batz 25 R. Hack 14 D. Hashioka 20 D. Herold 22 Y. Konoplya 18 S. Machino 34 M. Nguefack 7 K. Stöger 39 I. M. Danfa 1899 Hoffenheim 15 V. Gendrey 5 O. Kabak 27 A. Kramarić 47 V. Lässig 32 Cajetan Benjamin Lenz 9 Max Moerstedt 37 L. Philipp 14 A. Daghim 18 W. Burger Cập nhật đội hình lúc 22:02 18/10/2026

Borussia Mönchengladbach Thống kê 1899 Hoffenheim 48% Kiểm soát bóng 52% 9 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 8 3 Phạt góc 6 12 Phạm lỗi 10 3 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 2

Borussia Mönchengladbach và 1899 Hoffenheim cùng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số lúc này đều mang giá trị lớn cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 18/10/2026 trên sân Borussia-Park. Với cả hai đội, đây là cơ hội để tạo ra khoảng cách đầu tiên với nhóm đang chịu áp lực.

Hai đội sát nhau ở nhóm cuối bảng

1899 Hoffenheim đang đứng hạng 17 với 3 điểm. Ngay phía dưới, Borussia Mönchengladbach xếp hạng 18 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, tức đúng một chiến thắng.

Vì vậy, trận đấu này mang tính chất của một cuộc cạnh tranh trực tiếp. Nếu đội chủ nhà thắng, họ sẽ có 3 điểm, bằng số điểm hiện tại của Hoffenheim. Ngược lại, nếu đội khách giành chiến thắng, họ sẽ nới khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng.

Phong độ: hai đội cùng thiếu ổn định

Borussia Mönchengladbach thua 3, thắng 1 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của họ là một thất bại, trước đó là một trận hòa và một chiến thắng, rồi tiếp tục là hai thất bại ở những trận cũ hơn.

Trong khi đó, phong độ của 1899 Hoffenheim còn đáng lo ngại hơn ở giai đoạn gần đây. Đội khách thua cả 4 trận gần nhất, chiến thắng duy nhất trong chuỗi 5 trận nằm ở trận xa nhất. Chuỗi thua liên tiếp này khiến họ cần một kết quả tích cực để lấy lại tinh thần.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Borussia Mönchengladbach thắng 2, hòa 1 và 1899 Hoffenheim thắng 2. Lịch sử gặp nhau cho thấy không bên nào thực sự áp đảo, và các cuộc chạm trán thường có kết quả khó đoán.

Đáng chú ý, thế cân bằng này phù hợp với bối cảnh hiện tại của hai đội. Cả hai đều đang tìm cách thoát khỏi vùng nguy hiểm và đều hiểu rằng một trận thua sẽ làm cuộc đua trụ hạng thêm khó khăn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, yếu tố quan trọng là chấm dứt tình trạng chưa có điểm và tận dụng lợi thế thi đấu trên sân Borussia-Park. Một khởi đầu cẩn trọng, hạn chế sai sót ở khâu phòng ngự, có thể giúp họ kiểm soát nhịp độ và tránh áp lực tâm lý tăng lên theo thời gian.

Về phía Hoffenheim, nhiệm vụ trước mắt là cắt chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Đội khách cần sự chắc chắn ngay từ những phút đầu và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi để giành điểm. Với đội đang ở hạng 17, một kết quả tốt trên sân đối thủ sẽ giúp họ duy trì khoảng cách an toàn.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng chịu áp lực và cùng cần điểm số. Thứ hạng sát nhau, phong độ chưa ổn định và lịch sử đối đầu cân bằng khiến trận đấu khó nghiêng hẳn về bên nào.

Bên nào giữ được sự bình tĩnh và hạn chế sai lầm cá nhân trong tình huống then chốt sẽ có lợi thế lớn hơn. Kết quả của trận đấu này có thể tác động trực tiếp đến tâm lý và cuộc đua trụ hạng của cả hai đội trong những vòng tiếp theo.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Borussia Mönchengladbach · 2 thắng 1 hòa 1899 Hoffenheim · 2 thắng Borussia Mönchengladbach 4 - 0 1899 Hoffenheim BM 1899 Hoffenheim 5 - 1 Borussia Mönchengladbach 1H Borussia Mönchengladbach 4 - 4 1899 Hoffenheim Hòa 1899 Hoffenheim 1 - 2 Borussia Mönchengladbach BM 1899 Hoffenheim 4 - 3 Borussia Monchengladbach 1H

Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất B H T B B 5 Trận 0-0-5 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 18 Thủng lưới 1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất B B B B T 5 Trận 1-0-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 5 4 1 0 +10 13 T H T T T … 16 Union Berlin 6 1 2 3 -12 5 H T B B B 17 1899 Hoffenheim 5 1 0 4 -4 3 B B T B B 18 Borussia Mönchengladbach 5 0 0 5 -11 0 B B B B B

Tình hình lực lượng Borussia Mönchengladbach ✚ J. Castrop (Shoulder Injury) ✚ F. Fleck (Muscle Injury) ✚ F. Honorat (Muscle Injury) ✚ K. Itakura (Ankle Injury) ✚ T. Kleindienst (Muscle Injury) ✚ E. Leopold (Knee Injury) ✚ J. Leszczynski (Knee Injury) ✚ N. Kuhn (Muscle Injury) 1899 Hoffenheim ✚ Bernardo (Red Card) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury) ✚ Bernardo (Red Card) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury)