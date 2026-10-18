Trực tiếp Borussia Mönchengladbach vs 1899 Hoffenheim: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Borussia Mönchengladbach vs 1899 Hoffenheim: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể18/10/2026 17:45

Borussia Mönchengladbach và 1899 Hoffenheim cùng ở nhóm cuối bảng, nơi mỗi điểm số đều rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Hai đội gặp nhau 22h30 ngày 18/10/2026.

Borussia Mönchengladbach0 - 01899 HoffenheimHiệp 1 — phút 10'
  • 10'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Borussia Mönchengladbach tiếp đón 1899 Hoffenheim.

Cập nhật lúc 22:41 18/10/2026

Đội hình chính thức
Borussia Mönchengladbach
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Blessin
1899 Hoffenheim
Sơ đồ 4-3-3 · HLV C. Ilzer
1
M. Nicolas
16
P. Sander
4
K. Diks
2
F. Chiarodia
29
J. Scally
47
Z. Uno
10
F. Neuhaus
26
L. Ullrich
38
H. Bolin
36
W. Mohya
3
I. Lidberg
1
O. Baumann
34
V. Coufal
2
R. Hranáč
28
K. Machida
39
M. Rots
20
B. Conté
7
L. Avdullahu
22
A. Prass
19
T. Lemperle
11
F. Asllani
10
A. Hložek
Dự bị
Borussia Mönchengladbach
33 D. Batz25 R. Hack14 D. Hashioka20 D. Herold22 Y. Konoplya18 S. Machino34 M. Nguefack7 K. Stöger39 I. M. Danfa
1899 Hoffenheim
15 V. Gendrey5 O. Kabak27 A. Kramarić47 V. Lässig32 Cajetan Benjamin Lenz9 Max Moerstedt37 L. Philipp14 A. Daghim18 W. Burger
Cập nhật đội hình lúc 22:02 18/10/2026

Borussia Mönchengladbach và 1899 Hoffenheim cùng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số lúc này đều mang giá trị lớn cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 18/10/2026 trên sân Borussia-Park. Với cả hai đội, đây là cơ hội để tạo ra khoảng cách đầu tiên với nhóm đang chịu áp lực.

Hai đội sát nhau ở nhóm cuối bảng

1899 Hoffenheim đang đứng hạng 17 với 3 điểm. Ngay phía dưới, Borussia Mönchengladbach xếp hạng 18 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, tức đúng một chiến thắng.

Vì vậy, trận đấu này mang tính chất của một cuộc cạnh tranh trực tiếp. Nếu đội chủ nhà thắng, họ sẽ có 3 điểm, bằng số điểm hiện tại của Hoffenheim. Ngược lại, nếu đội khách giành chiến thắng, họ sẽ nới khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng.

Phong độ: hai đội cùng thiếu ổn định

Borussia Mönchengladbach thua 3, thắng 1 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của họ là một thất bại, trước đó là một trận hòa và một chiến thắng, rồi tiếp tục là hai thất bại ở những trận cũ hơn.

Trong khi đó, phong độ của 1899 Hoffenheim còn đáng lo ngại hơn ở giai đoạn gần đây. Đội khách thua cả 4 trận gần nhất, chiến thắng duy nhất trong chuỗi 5 trận nằm ở trận xa nhất. Chuỗi thua liên tiếp này khiến họ cần một kết quả tích cực để lấy lại tinh thần.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Borussia Mönchengladbach thắng 2, hòa 1 và 1899 Hoffenheim thắng 2. Lịch sử gặp nhau cho thấy không bên nào thực sự áp đảo, và các cuộc chạm trán thường có kết quả khó đoán.

Đáng chú ý, thế cân bằng này phù hợp với bối cảnh hiện tại của hai đội. Cả hai đều đang tìm cách thoát khỏi vùng nguy hiểm và đều hiểu rằng một trận thua sẽ làm cuộc đua trụ hạng thêm khó khăn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, yếu tố quan trọng là chấm dứt tình trạng chưa có điểm và tận dụng lợi thế thi đấu trên sân Borussia-Park. Một khởi đầu cẩn trọng, hạn chế sai sót ở khâu phòng ngự, có thể giúp họ kiểm soát nhịp độ và tránh áp lực tâm lý tăng lên theo thời gian.

Về phía Hoffenheim, nhiệm vụ trước mắt là cắt chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Đội khách cần sự chắc chắn ngay từ những phút đầu và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi để giành điểm. Với đội đang ở hạng 17, một kết quả tốt trên sân đối thủ sẽ giúp họ duy trì khoảng cách an toàn.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng chịu áp lực và cùng cần điểm số. Thứ hạng sát nhau, phong độ chưa ổn định và lịch sử đối đầu cân bằng khiến trận đấu khó nghiêng hẳn về bên nào.

Bên nào giữ được sự bình tĩnh và hạn chế sai lầm cá nhân trong tình huống then chốt sẽ có lợi thế lớn hơn. Kết quả của trận đấu này có thể tác động trực tiếp đến tâm lý và cuộc đua trụ hạng của cả hai đội trong những vòng tiếp theo.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Borussia Mönchengladbach · 2 thắng1 hòa1899 Hoffenheim · 2 thắng
16/05/2026
Borussia Mönchengladbach
4 - 0
1899 Hoffenheim
BM
15/01/2026
1899 Hoffenheim
5 - 1
Borussia Mönchengladbach
1H
03/05/2025
Borussia Mönchengladbach
4 - 4
1899 Hoffenheim
Hòa
21/12/2024
1899 Hoffenheim
1 - 2
Borussia Mönchengladbach
BM
20/04/2024
1899 Hoffenheim
4 - 3
Borussia Monchengladbach
1H
Borussia Mönchengladbach
5 trận gần nhất
BHTBB
5
Trận
0-0-5
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
18
Thủng lưới
1899 Hoffenheim
5 trận gần nhất
BBBBT
5
Trận
1-0-4
T-H-B
9
Ghi (TB 1.8)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München6420+1714THTTH
2Borussia Dortmund6420+714HHTTT
3SC Freiburg5410+1013THTTT
16Union Berlin6123-125HTBBB
171899 Hoffenheim5104-43BBTBB
18Borussia Mönchengladbach5005-110BBBBB
Tình hình lực lượng
Borussia Mönchengladbach
J. Castrop (Shoulder Injury)
F. Fleck (Muscle Injury)
F. Honorat (Muscle Injury)
K. Itakura (Ankle Injury)
T. Kleindienst (Muscle Injury)
E. Leopold (Knee Injury)
J. Leszczynski (Knee Injury)
N. Kuhn (Muscle Injury)
1899 Hoffenheim
Bernardo (Red Card)
A. Hajdari (Foot Injury)
P. Wimmer (Thigh Injury)
Bernardo (Red Card)
A. Hajdari (Foot Injury)
P. Wimmer (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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