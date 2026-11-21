TRỰC TIẾP Trực tiếp Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund: Đội hình xuất phát Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 2 với 21 điểm, thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận tại Borussia-Park diễn ra lúc 21h30 ngày 21/11/2026.

Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund SẮP BẮT ĐẦU • 21:30 21:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Borussia Mönchengladbach và Borussia Dortmund đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:30.

Cập nhật lúc 21:04 21/11/2026

Đội hình chính thức Borussia Mönchengladbach Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Blessin Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač 33 D. Batz 4 K. Diks 16 P. Sander 2 F. Chiarodia 29 J. Scally 47 Z. Uno 10 F. Neuhaus 17 J. Castrop 25 R. Hack 36 W. Mohya 18 S. Machino 1 G. Kobel 22 Kouakou Joane Gadou 4 Schlotterbeck 5 R. Bensebaïni 26 J. Ryerson 8 F. Nmecha 7 J. Bellingham 24 D. Svensson 19 K. Karetsas 14 M. Beier 21 Fábio Silva Dự bị Borussia Mönchengladbach 27 F. Fleck 20 D. Herold 9 F. Honorat 22 Y. Konoplya 19 N. Kühn 3 I. Lidberg 34 M. Nguefack 1 M. Nicolas 7 K. Stöger Borussia Dortmund 33 A. Meyer 18 E. Nwaneri 36 Kauã Prates 20 M. Sabitzer 25 J. Veerman 39 F. Mané 44 de Pina Duarte dos Santos 3 W. Anton 41 M. Albert Cập nhật đội hình lúc 21:05 21/11/2026

Borussia Dortmund đang giữ vị trí thứ 2 với 21 điểm và còn nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Để giữ được nhịp độ đó, đội khách phải vượt qua Borussia Mönchengladbach trên sân Borussia-Park lúc 21h30 ngày 21/11/2026.

Dortmund giữ phong độ gần như hoàn hảo

Borussia Dortmund đang có chuỗi kết quả rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa để thua trận nào. Với 21 điểm, họ nằm ở nhóm đầu bảng và duy trì được áp lực lên nhóm đầu.

Chuỗi kết quả này cho thấy Dortmund có sự đều đặn cần thiết của một ứng viên cạnh tranh ngôi đầu. Mỗi trận thắng thêm giúp đội giữ nhịp bám đuổi, trong khi một lần sảy chân có thể làm chậm hành trình đó.

Mönchengladbach cần điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng

Chủ nhà đang ở vị trí thứ 18 với 4 điểm, một khoảng cách rất lớn so với đối thủ. Tuy vậy, phong độ gần đây của Borussia Mönchengladbach không tệ như thứ hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Ngoài ra, đội chủ nhà được thi đấu trên sân nhà Borussia-Park. Họ có lý do để tin vào khả năng gây khó khăn cho đối thủ mạnh hơn trên bảng xếp hạng, nhất là khi đang có chuỗi kết quả tích cực.

Thế đối đầu nghiêng về Dortmund

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Borussia Dortmund thắng 3 trận, Borussia Mönchengladbach thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Xu hướng này cho thấy đội khách thường chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 17 điểm giữa hai đội trên bảng xếp hạng phản ánh sự chênh lệch về thành tích cả mùa. Dù vậy, phong độ 5 trận gần nhất của Mönchengladbach cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị lấn át.

Với Dortmund, nhiệm vụ là giữ sự ổn định đã giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất để tiếp tục bám sát nhóm đầu. Với Mönchengladbach, đây là cơ hội để thêm điểm trước một đối thủ đang ở vị trí cao hơn nhiều.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Borussia Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, Borussia Mönchengladbach đang có phong độ khá tốt, cộng với lợi thế sân nhà, nên trận đấu hứa hẹn không dễ dàng với đội khách. Nếu Dortmund tiếp tục giữ được sự ổn định, họ sẽ giữ vững hy vọng bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Borussia Mönchengladbach · 1 thắng 1 hòa Borussia Dortmund · 3 thắng Borussia Mönchengladbach 1 - 0 Borussia Dortmund BM Borussia Dortmund 2 - 0 Borussia Mönchengladbach BD Borussia Dortmund 3 - 2 Borussia Mönchengladbach BD Borussia Mönchengladbach 1 - 1 Borussia Dortmund Hòa Borussia Monchengladbach 1 - 2 Borussia Dortmund BD

Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất T B H T T 9 Trận 1-1-7 T-H-B 12 Ghi (TB 1.3) 25 Thủng lưới Borussia Dortmund 5 trận gần nhất T T H T T 9 Trận 6-3-0 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 SC Freiburg 9 6 1 2 +10 19 T T B B T … 17 FC Schalke 04 9 1 3 5 -6 6 B B H B B 18 Borussia Mönchengladbach 9 1 1 7 -13 4 B H T B B

Tình hình lực lượng Borussia Mönchengladbach ✚ K. Itakura (Red Card) ✚ T. Kleindienst (Muscle Injury) ✚ E. Leopold (Knee Injury) ✚ L. Ullrich (Broken collarbone) ✚ H. Bolin (Muscle Injury) ✚ D. Hashioka (Injury) ✚ J. Leszczynski (Knee Injury) Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ S. Inacio (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ W. Anton (Muscle Injury) ✚ C. Chukwuemeka (Muscle Injury) ✚ S. Guirassy (Thigh Injury)