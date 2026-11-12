TRỰC TIẾP Trực tiếp Borussia Mönchengladbach vs Standard Liege: Trận đấu đang diễn ra Borussia Mönchengladbach chơi rất tốt trên sân nhà và đó là lợi thế lớn khi tiếp Standard Liege. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 12/11/2026, giữa hai đội có phong độ gần đây khá giống nhau.

Borussia Mönchengladbach 0 - 0 Standard Liege Hiệp 1 — phút 18' 18' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Borussia Mönchengladbach tiếp đón Standard Liege.

Cập nhật lúc 20:20 12/11/2026

Borussia Mönchengladbach chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là điểm tựa quan trọng nhất của họ trước Standard Liege lúc 20:00 ngày 12/11/2026. Khi phong độ hai đội không chênh lệch nhiều, yếu tố sân nhà có thể quyết định cục diện trận đấu.

Điểm tựa sân nhà của Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach quen với nhịp độ và bầu không khí trên sân nhà, nơi họ thi đấu tự tin và mạch lạc hơn. Đây là nền tảng để đội chủ nhà chủ động kiểm soát thế trận và chọn thời điểm gia tăng sức ép.

Lợi thế này càng đáng giá khi họ cần một chỗ dựa tinh thần sau những kết quả thất thường gần đây.

Phong độ: hai đội cân bằng

Trong 5 trận gần nhất, Borussia Mönchengladbach thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả của họ cho thấy sự thiếu ổn định: trận mới nhất là một thất bại, trước đó là một trận hòa, rồi hai chiến thắng liên tiếp.

Standard Liege có thành tích tương tự, cũng thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, họ đang đi lên hơn về mặt cảm xúc khi chiến thắng ở trận gần nhất, sau một trận hòa và một thất bại.

Hai chuỗi phong độ giống nhau về con số nhưng khác nhau về thời điểm. Standard Liege mang theo niềm tin từ chiến thắng mới nhất, còn Borussia Mönchengladbach muốn sân nhà giúp họ vượt qua cú trượt chân vừa rồi.

Hai lần gặp nhau gần nhất

Trong các lần gặp nhau gần nhất, chưa đội nào thắng được đội còn lại, và một trận hòa đã được ghi nhận. Điều đó cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường chặt chẽ, ít khoảng cách và khó có bên áp đảo hoàn toàn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ cân bằng và các lần gặp trước đều giằng co, chi tiết nhỏ sẽ quyết định kết quả. Borussia Mönchengladbach cần khai thác tối đa lợi thế sân nhà, bắt đầu trận đấu tập trung và hạn chế sai sót.

Standard Liege có thể dựa vào tinh thần sau chiến thắng gần nhất để kiên nhẫn chờ cơ hội. Nếu để trận đấu kéo dài và giữ được sự chắc chắn, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Borussia Mönchengladbach nhỉnh hơn nhờ yếu tố sân nhà trong thế cân bằng về phong độ. Dù vậy, Standard Liege đang có tinh thần tốt và lối chơi khó bị đánh bại, nên đây vẫn là cuộc đấu nhiều giằng co.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Borussia Mönchengladbach · 0 thắng 1 hòa Standard Liege · 0 thắng Standard Liege - Borussia Monchengladbach Hòa Standard Liege 1 - 1 Borussia Monchengladbach Hòa

Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất B H T T B 10 Trận 7-2-1 T-H-B 33 Ghi (TB 3.3) 11 Thủng lưới Standard Liege 5 trận gần nhất T H B T B 9 Trận 5-0-4 T-H-B 17 Ghi (TB 1.9) 11 Thủng lưới