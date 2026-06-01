Trực tiếp Bosnia & Herzegovina vs Qatar: Bosnia & Herzegovina dẫn 2-1
Cuộc chạm trán tại Lumen Field mang ý nghĩa quyết định khi cả Bosnia & Herzegovina và Qatar đều đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau chuỗi phong độ thiếu ổn định.
- 72'Thay người
Phút 72' (Qatar): K. Boudiaf vào sân thay A. Ali.
- 64'Thay người
Phút 64' (Bosnia & Herzegovina): E. Dzeko vào sân thay E. Mahmic.
- 63'Thay người
Phút 63' (Bosnia & Herzegovina): N. Katic vào sân thay D. Hadzikadunic.
- 56'Thay người
Phút 56' (Qatar): H. Al Haydos vào sân thay A. Al Ganehi.
- 46'Thay người
Phút 46' (Bosnia & Herzegovina): I. Sunjic vào sân thay B. Tahirovic.
- 46'Thay người
Phút 46' (Bosnia & Herzegovina): A. Malic vào sân thay A. Memic.
- 46'Thay người
Phút 46' (Qatar): J. Gaber vào sân thay A. Hatem.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.
- 42'BÀN THẮNG! Qatar (1-2)
Phút 42': H. Al Haydos (Qatar) lập công (kiến tạo: Edmilson Junior). Tỷ số: 1 - 2.
- 34'BÀN THẮNG! Qatar (1-1)
Phút 34': M. Abunada (Bosnia & Herzegovina) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.
- 29'BÀN THẮNG! Bosnia & Herzegovina (1-0)
Phút 29': K. Alajbegovic (Bosnia & Herzegovina) lập công (kiến tạo: I. Basic). Tỷ số: 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Bosnia & Herzegovina tiếp đón Qatar.
Cập nhật lúc 03:37 25/06/2026
Trận đấu giữa Bosnia & Herzegovina và Qatar trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 02:00 ngày 25/06/2026 tại sân vận động Lumen Field. Đây là cuộc đối đầu quan trọng đối với cả hai đội tuyển trong bối cảnh cục diện bảng đấu đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Phong độ tương đồng của hai đội
Dựa trên những kết quả gần nhất, cả Bosnia & Herzegovina và Qatar đều đang trải qua giai đoạn thi đấu không thực sự như ý. Cụ thể, trong hai trận đấu gần đây nhất, cả hai đội đều có thành tích tương đồng với 1 trận hòa và 1 trận thua. Việc chưa thể giành được chiến thắng nào đang tạo ra áp lực không nhỏ lên ban huấn luyện và các cầu thủ trước khi bước vào lượt trận này.
Sự thiếu ổn định trong lối chơi đã khiến cả hai đại diện từ châu Âu và châu Á đánh rơi những điểm số quan trọng. Trận đấu tới đây tại Lumen Field sẽ là cơ hội để một trong hai đội phá vỡ thế bế tắc và cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng.
Lịch sử đối đầu ủng hộ Bosnia & Herzegovina
Xét về thành tích đối đầu, Bosnia & Herzegovina đang nắm giữ lợi thế về mặt tâm lý. Trong lần chạm trán duy nhất giữa hai đội trước đây, đại diện của bóng đá châu Âu đã giành được chiến thắng. Trong khi đó, Qatar vẫn đang tìm kiếm trận thắng đầu tiên hoặc thậm chí là một kết quả hòa trước đối thủ này.
Dù dữ liệu đối đầu còn khá khiêm tốn với chỉ một lần gặp mặt, nhưng kết quả đó phần nào phản ánh sự chênh lệch nhất định về đẳng cấp hoặc khả năng thích nghi trong các trận cầu trực tiếp giữa hai nền bóng đá.
Nhận định cục diện trận đấu
Với việc cả hai đội đều có phong độ giống hệt nhau trong thời gian qua, trận đấu tại Lumen Field hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ. Bosnia & Herzegovina với ưu thế từ lịch sử đối đầu có thể sẽ chủ động chơi tấn công để tìm kiếm lợi thế sớm. Ngược lại, Qatar chắc chắn đã rút ra nhiều bài học sau những kết quả không tốt gần đây để củng cố hàng phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.
Tính chất của một trận đấu tại World Cup không cho phép các đội bóng mắc sai lầm. Đội nào tận dụng tốt hơn các cơ hội ít ỏi và duy trì được sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ có khả năng cao giành được trọn vẹn 3 điểm trong cuộc đối đầu này.
Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)
- 25/06/2026: Bosnia & Herzegovina 2 - 0 Qatar
Phong độ gần đây của Bosnia & Herzegovina
- 25/06/2026: Bosnia & Herzegovina 2-0 Qatar (Thắng)
- 19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thua)
- 13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)
- 07/06/2026: Panama 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)
- 30/05/2026: Bosnia & Herzegovina 0-0 FYR Macedonia (Hòa)
Phong độ gần đây của Qatar
- 25/06/2026: Bosnia & Herzegovina 2-0 Qatar (Thua)
- 19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thua)
- 14/06/2026: Qatar 1-1 Thụy Sĩ (Hòa)
- 07/06/2026: Qatar 0-0 El Salvador (Hòa)
- 29/05/2026: Rep. Of Ireland 1-0 Qatar (Thua)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
Phong độ và thống kê đội
Bosnia & Herzegovina (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: DL
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 2 trận
- Thắng: 0 (0 sân nhà)
- Hòa: 1 (0 sân nhà)
- Thua: 1 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 5 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)
Qatar (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: DL
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 2 trận
- Thắng: 0 (0 sân khách)
- Hòa: 1 (0 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)
- Thủng lưới: 7 bàn (TB: 3.5 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Bosnia & Herzegovina
- T. Muharemović: Red Card (Missing Fixture)
Qatar
- Homam Ahmed: Red Card (Missing Fixture)
- Assim Madibo: Red Card (Missing Fixture)
Đội hình dự kiến
Bosnia & Herzegovina
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: Sergej Barbarez
Đội hình xuất phát:
- 1. Nikola Vasilj (G)
- 24. Arjan Malić (D)
- 18. Nikola Katić (D)
- 21. Stjepan Radeljić (D)
- 5. Sead Kolašinac (D)
- 20. Esmir Bajraktarević (M)
- 13. Ivan Bašić (M)
- 14. Ivan Šunjić (M)
- 19. Kerim Alajbegović (M)
- 10. Ermedin Demirović (F)
- 11. Edin Džeko (F)
Dự bị:
- 22. Martin Zlomislić
- 12. Mladen Jurkas
- 2. Nihad Mujakić
- 3. Dennis Hadžikadunić
- 7. Amar Dedić
- 16. Amir Hadžiahmetović
- 8. Armin Gigović
- 6. Benjamin Tahirović
- 17. Dženis Burnić
- 26. Ermin Mahmić
- 15. Amar Memić
- 25. Jovo Lukić
- 9. Samed Baždar
- 23. Haris Tabaković
Qatar
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Julen Lopetegui
Đội hình xuất phát:
- 1. Mahmud Abunada (G)
- 2. Pedro Miguel (D)
- 16. Boualem Khoukhi (D)
- 4. Issa Laye (D)
- 18. Sultan Al-Brake (D)
- 5. Jassem Gaber Abdulsallam (M)
- 20. Ahmed Fathi (M)
- 12. Karim Boudiaf (M)
- 8. Edmilson Junior (F)
- 11. Akram Afif (F)
- 10. Hassan Al Haydos (F)
Dự bị:
- 22. Meshaal Barsham
- 21. Salah Zakaria
- 3. Lucas Mendes
- 25. Al-Hashmi Al-Hussain
- 13. Ayoub Al Oui
- 19. Almoez Ali
- 26. Mohamed Naceur Almanai
- 6. Abdelaziz Hatem
- 17. Ahmed Al-Ganehi
- 24. Tahsin Mohammed Jamshid
- 9. Mohammed Muntari
- 7. Ahmed Alaaeldin
- 15. Yusuf Abdurisag
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Bosnia & Herzegovina
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 45%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 10%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -1.5 bàn
- Khách: -1.5 bàn
Lời khuyên: Combo Double chance : Bosnia & Herzegovina or draw and +1.5 goals